Epson ha annunciato il lancio in Europa per il mese di settembre degli smartglass Moverio BT-35E. Si tratta di smartglass che potranno essere utilizzati senza problemi con l’hardware attualmente sul mercato tramite la connettività HDMI e USB-C per una latenza quasi nulla. Il risultato è un prodotto che offre l’esperienza ottica di Epson a un ampio pubblico per applicazioni nel sistema sanitario, nel pilotaggio dei droni commerciali, nell’area ingegneristica, nell’intrattenimento e in altri settori.

“Dagli utenti del settore sanitario che intendono continuare a focalizzare la loro attenzione sui pazienti ai piloti di droni che desiderano aggiungere funzionalità di realtà aumentata alle loro configurazioni, questi smartglass a visione stereoscopica con lenti trasparenti Si-OLED per l’utilizzo a mani libere possono offrire un’ampia gamma di contenuti a bassa latenza ricorrendo a una serie di dispositivi che usano la connettività HDMI o USB-C” ha dichiarato Valerie Riffaud-Cangelosi, Head of New Market Development di Epson Europe.

Gli smartglass Epson Moverio BT-35E sono pensati per essere utilizzati:

Nel sistema sanitario come display primario o secondario. Anziché voltarsi a guardare il monitor, un medico può continuare a rimanere concentrato sul paziente, mantenendo una posizione più naturale.

In diverse applicazioni tecniche come display primario o secondario per attività che richiedono latenza bassa e maggiore efficienza, tra cui il supporto da remoto.

Nell’intrattenimento, per consentire ai visitatori di parchi tematici e musei di riprodurre contenuti video migliori o di utilizzarlo come display a sovraimpressione.

Per i droni commerciali, ad esempio DJI Phantom 4 Pro, come display FPV secondario per i controller che dispongono di display primario e di un’uscita HDMI.

Queste le caratteristiche principali.