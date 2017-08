Se ieri l’attenzione verso Samsung è stata catalizzata dall’annuncio del Galaxy Note 8, in realtà le novità in arrivo dal colosso coreano non si limiteranno solo al nuovo phablet Android e alla nuova versione del visore Gear VR, che arriverà sul mercato in contemporanea al Note 8 a circa 130 euro.

Samsung infatti ha già svelato le caratteristiche del Gear Fit 2 Pro, successore del modello dello scorso anno la cui scheda sul sito ufficiale è stata già rimossa (ma abbiamo fatto in tempo a copiare le specifiche tecniche).

Si tratta di una versione aggiornata del Gear Fit 2 con schermo curvo Super AMOLED da 1,5 pollici, 512 MB di RAM e 4 GB di memoria flash in grado di resistere fino a 50 metri di profondità. Non mancano accelerometro, giroscopio, barometro e cardiofrequenzimetro, moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 e GPS, e batteria da 200 mAh.

Novità anche sul versante smartwatch grazie al Gear S4, che Samsung dovrebbe presentare all’imminente IFA 2017 di Berlino proprio assieme al Gear Fit 2 Pro. Il successore dell’apprezzato Gear S3, sempre con sistema operativo Tizen, dovrebbe avere un processore più veloce, una maggiore autonomia e l’assistente personale Bixby.

Ancora più interessante l’arrivo (non si sa però quando) di uno speaker smart targato Samsung (e mosso sempre dall’intelligenza artificiale di Bixby), che dovrebbe fare concorrenza ai vari Google Home, Amazon Echo e al futuro HomePod di Apple. In questo caso si parla di una presentazione successiva all’IFA 2017 ed è molto probabile che lo vedremo sul mercato solo nel prossimo anno.