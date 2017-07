Sono passati ormai cinque anni dalla prima presentazione dei Google Glass e, come è noto, gli occhiali smart della grande G non sono mai arrivati sul mercato consumer, trovando solo una limitata distribuzione in ambito professionale con il modello Explorer Edition annunciato nel luglio di due anni fa.

In effetti al momento la realtà aumentata resa possibile dai Google Glass ha molta più utilità in un’ambiente lavorativo che non per puro svago e intrattenimento, tanto che Google, dopo un periodo di accesso limitato durato circa due mesi, ha iniziato a rendere disponibile Google Glass Enterprise Edition, versione aggiornata della Explorer Edition acquistabile tramite i Glass Partner di Google (alcuni dei quali anche europei) e realizzata dal team di Google X dopo un periodo di sviluppo affidato alla divisione Project Aura.

Alcune compagnie importanti come GE Aviation, AGCO, DHL, Dignity Health, NSF International, Sutter Health, The Boeing Company e Volkswagen hanno già cominciato a utilizzare i Google Glass in diversi ambiti operativi con grande soddisfazione e l’apporto della realtà aumentata tramite un dispositivo simile è destinato ad aumentare in modo inesorabile.

Poter infatti lavorare con le mani libere avendo però al tempo stesso a disposizione informazioni di vario tipo di fronte ai propri occhi, rappresenta infatti una comodità notevole e un incentivo non da poco alla produttività, considerando anche la possibilità di controllare i Google Glass tramite comandi vocali come si farebbe con uno smartphone pronunciando semplicemente il comando Ok Google.

Per informazioni su come acquistare Google Glass Enterprise Edition (tempistiche, disponibilità, prezzo), bisogna rivolgersi ai già citati Glass Partner tramite questa pagina web.