Epson ha annunciato l’intenzione di aumentare la produzione dei suoi smart glass Moverio per la realtà aumentata, riducendo al tempo stesso il prezzo dei modelli commerciali per l’uso da parte delle aziende.

L’annuncio arriva in risposta alla crescente domanda di applicazioni AR sul luogo di lavoro, con la sempre più diffusa implementazione di casi d’uso reali in un’ampia varietà di settori commerciali tra cui vendita al dettaglio, sanità, ortodonzia, formazione, intrattenimento, manutenzione e riparazione, musei e attrazioni turistiche.

“La realtà aumentata sta maturando velocemente, ora che molte aziende stanno passando dal proof of concept all’implementazione mainstream” spiega Valerie Riffaud-Cangelosi, responsabile Epson per lo sviluppo di nuovi mercati per Moverio. “Ora che le economie di scala si sono unite alla crescente domanda delle soluzioni per smart glass di Epson, possiamo contenere ancora di più i costi di Moverio e consentire a molte più aziende di sfruttare le applicazioni per la realtà aumentata sul luogo di lavoro. Nei prossimi 18 mesi prevediamo inoltre una notevole impennata delle applicazioni per la realtà aumentata nei luoghi di lavoro”.

Al momento, la tecnologia Moverio di ultima generazione è quella degli smart glass Si-OLED con visione stereoscopica e unisce l’esclusiva tecnologia hardware Epson per la visualizzazione digitale, offrendo esperienze AR trasparenti, mobili e che non richiedono l’uso delle mani per tutta una serie di importanti applicazioni aziendali.

Il modello BT-350 (il meno costoso della gamma) è realizzato appositamente per le applicazioni commerciali. La batteria dura fino a sei ore e a livello di connettività integrata ci sono sensori Bluetooth Smart, Wi-Fi, Miracast e di movimento. Gli smart glass permettono di vedere anche contenuti 3D e rilevare gli ostacoli davanti alla persona, grazie alla fotocamera stereo ad alta risoluzione da cinque megapixel.

Questi i nuovi prezzi dei visori Moverio a partire da questo mese.

Moverio BT-350: 900,00 euro (IVA escl.)

Moverio BT-2000: 1.650 euro (IVA escl.)

Moverio BT-2200: 1.650 euro (IVA escl.)