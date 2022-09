All’evento di ieri Apple non ha presentato solo i nuovi iPhone 14, ma c’è stato spazio anche per i nuovi AirPods Pro 2 e per la nuova gamma Apple Watch Series 8, con ben tre modelli che testimoniano l’inarrestabile successo dell’orologio smart di Cupertino. Iniziamo proprio da quest’ultimo. Apple Watch Series 8 vede un design invariato rispetto al 7 tra display always-on e cassa stondata, ma arrivano due nuovi sensori per misurare la temperatura corporea, che viene rilevata durante la notte ogni cinque secondi, così da rilevare la variazione della stessa durante il riposo (con una precisione di 0,1°C). L’altra novità, già accennata per gli iPhone 14, è un algoritmo avanzato per il rilevamento incidenti, che sfrutta il nuovo giroscopio e un accelerometro 4 volte più rapido rispetto a quello di Series 7.

Apple ha annunciato 18 ore di autonomia, che diventano 36 nella modalità di risparmio specifica low power mode che arriverà con watchOS 9 da Series 4 in poi. In Italia Apple Watch Series 8 può essere preordinato già da oggi e sarà disponibile a partire dal 16 settembre. I prezzi per il modello da 41mm sono di 509 euro per la versione solo GPS e di 629 euro per quella GPS+Cellular, mentre il modello più grande da 45mm parte da 549 euro (GPS) e arriva a 669 euro (GPS+Cellular).

La parte del leone l’ha fatta però il Watch Ultra (e non Pro come si vociferava fino a ieri). Uno smartwatch rugged e rinforzato, rivolto agli atleti e a chi vive a contatto con la natura che presenta diverse novità rispetto ai modelli tradizionali tra la cassa in titanio “aerospaziale” da 49 mm (la più grande di sempre per un Apple Watch), il display piatto in zaffiro, il picco di luminosità di 2000 nit (2 volte più luminoso di qualsiasi altro Watch) e un nuovo pulsante Action, arancione.

Tutti i Watch Ultra hanno inoltre il modulo dati per la connessione a internet e una batteria da 36 ore di utilizzo tipico e da 60 ore nella modalità che massimizza l’energia a disposizione (attesa in seguito con un aggiornamento software). Troviamo poi il GPS dual band, L1 + L5, nuovi algoritmi per una localizzazione estremamente precisa e le certificazioni MIL-STD-810H, WR100 ed EN 13319, standard – quest’ultimo – riconosciuto a livello internazionale per i prodotti da immersione. Purtroppo tutta questa tecnologia si paga cara, visto che Apple Watch Ultra sarà disponibile dal 23 settembre a 1099 euro nella sola versione GPS+Cellular.

Chi invece vuole spendere molto meno, può rivolgersi al nuovo Apple Watch SE, modello di seconda generazione che monta gli stessi (e nuovi) sensori dei modelli Series 8 per la rilevazione degli incidenti e soprattutto lo stesso SoC Apple Silicon S8, più veloce del 20% rispetto alla generazione precedente. Apple Watch SE sfoggia inoltre una nuova cassa posteriore coordinata in un materiale composito in nylon che lo rende ancora più leggero. Watch SE, con cassa in alluminio da 40 mm e 44 mm, sarà disponibile dal 16 settembre: il modello più piccolo costerà 309 euro (solo GPS) e 359 euro (GPS+Cellular), mentre per quello con cassa da 44mm ci vorranno 349 euro (solo GPS) e 399 euro (GPS+Cellular).

L’ultimo annuncio fatto ieri da Apple riguarda gli AirPods Pro 2, altro modello molto “chiacchierato” da diversi mesi che arriva tre anni dopo la prima versione. Le principali novità sono da ricercare nel chip H2, nella connettività ad alta larghezza di banda e nel nuovo driver audio a bassa distorsione. L’H2 promette una cancellazione del rumore il doppio più efficace di quella del modello precedente, mentre la modalità trasparenza diventa adattiva ed è in grado di processare i suoni esterni fino a 48.000 volte al secondo.

L’autonomia è aumentata del 33% rispetto alla precedente generazione, assicurando fino a 6 ore di utilizzo con una singola carica e fino a 30 con la custodia, che purtroppo è rimasta legata al connettore Lightning e non, come si sperava, a USB-C. Apple ha promesso ovviamente anche un incremento della qualità audio (minor distorsione, gamma dinamica più ampia) e, rispetto alla versione di tre anni fa, il prezzo è aumentato di 20 euro (299 euro). Gli AirPods Pro 2 saranno disponibili in Italia dal 23 settembre, con i pre-order che cominceranno domani.