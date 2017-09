Oltre ai nuovi iPhone X, iPhone 8 e iPhone 8 Plus di cui abbiamo già parlato in questa news, l’evento di ieri di Apple ha svelato anche altre due importanti novità: Apple Watch Serie 3 e Apple TV 4K.

Per quanto riguarda il primo, Apple ha inserito un processore più veloce del 70% rispetto a quello integrato in Apple Watch Serie 2 e più virtuoso a livello di consumi. Il nuovo orologio di Apple sarà anche in grado di far parlare Siri (finora disponibile solo in forma testuale) e integra un altimetro, mentre a livello estetico non si segnalano differenze rispetto al modello precedente.

La novità più importante è però la presenza di connettività LTE per utilizzare l’orologio slegato dall’iPhone. All’interno di Apple Watch Serie 3 vi è infatti una SIM elettronica (non fisica) che utilizza lo stesso numero della SIM nel nostro iPhone per effettuare e ricevere chiamate, oltre che di interpellare Siri, usare le Mappe e inviare messaggi in modalità stand-alone.

Purtroppo in Italia vedremo almeno per ora solo la versione priva di LTE e quindi gran parte dell’attrattiva per questo nuovo orologio di Cupertino viene a mancare. Apple Watch Serie 3 arriverà sul mercato il 22 settembre (prenotazioni dal 15 settembre) con già a bordo il sistema operativo watchOS 4 e con prezzi a partire da 379 euro per il modello con cassa da 38 mm e da 409 euro per quello con cassa da 42 mm.

Spazio infine alla nuova Apple TV 4K, il centro multimediale di Cupertino che guadagna il supporto a contenuti con video in 4K e in HDR10/Dolby Vision. Ciò è reso possibile dal nuovo chip A10 Fusion (lo stesso presente su iPhone 7 e 7 Plus), al quale si affiancano 3 GB di RAM e tagli di storage da 32 e 64 GB. Apple TV 4K arriverà in Italia il 22 settembre (prenotazioni dal 15 settembre) al prezzo rispettivamente di 199 e 219 euro.