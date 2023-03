Gli AirPods sono stati un grande successo per Apple, ma ora il mercato offre molti auricolari true wireless altrettanto validi (o migliori e anche meno costosi) e, sul versante puramente sonoro, il vantaggio di Apple non è più quello di una volta. Cupertino deve quindi evolvere gli AirPods e, secondo un nuovo report, la salute, e non la musica, sarà il prossimo campo di innovazione.

Nella sezione a pagamento della sua ultima newsletter Power On, Mark Gurman di Bloomberg prevede che gli AirPods saranno aggiornati con la “capacità di ottenere dati sull’udito di qualche tipo” entro i prossimi due anni. Gurman cita la funzione Live Listen già presente negli AirPods, che utilizza il microfono dell’iPhone per catturare l’audio che viene poi trasmesso all’ascoltatore, ma sottolinea che non si tratta di una funzione approvata dalla FDA. Secondo il suo rapporto, le cose potrebbero cambiare con un futuro aggiornamento degli AirPods.

“Credo che Apple intenda aggiornare gli AirPods per trasformarli in uno strumento per la salute nel prossimo anno o due, con la possibilità di ottenere dati di qualche tipo sull’udito”, ha scritto Gurman. “Dato l’obiettivo di Apple di fare della salute una delle sue prossime grandi iniziative, non mi sorprenderebbe se gli AirPods alla fine assumessero queste funzioni in modo più ufficiale”.

Gurman non specifica quali altre funzioni Apple potrebbe implementare o se gli AirPods saranno riprogettati per accogliere tali funzioni. Potrebbero avere caratteristiche come microfoni direzionali, isolamento del parlato, riproduzione naturale del suono e capacità di riconoscere e riprodurre realisticamente la voce di chi li indossa.

L’attenzione di Apple per la salute è iniziata con l’Apple Watch ed è stato un mercato di successo per l’azienda perché le funzioni sanitarie funzionano perfettamente con il dispositivo. È quindi logico aspettarsi che Apple continui per questa strada con gli AirPods e si prenda uno o due anni di tempo per assicurarsi che le nuove funzioni siano realizzate nel modo giusto e possano fornire davvero un valore aggiunto in chiave health.