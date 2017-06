LG Watch è lo smartwatch di punta scelto da Google per la sua piattaforma Android Wear 2.0. Lo smartwatch è disponibile in due modelli: Style e Sport. Lo Style è disponibile in titanio, argento e oro rosa, ed è in vendita su Amazon al costo di 259,90 euro. Se per voi il look è una priorità assoluta, scegliete Style, che viene considerato uno dei più belli smartwatch Android Wear oggi disponibili. Se siete sportivi e date più importanza alle funzionalità, potreste preferire il modelloSport. A differenza di Style, Sport offre GPS integrato, pagamenti mobili NFC e supporto LTE. Attualmente il modello Sport non è disponibile per l’acquisto in Italia, ma potrebbe esserlo nei prossimi mesi.