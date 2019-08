Deloitte Blockchain in a Box: il “dimostratore” modulare di blockchain

Deloitte propone con Blockchain in a Box un sistema di elaborazione modulare che consentirà alle aziende interessate di ottenere una comprensione di ciò che questa tecnologia può o non può fare.

La società di consulenza Deloitte ha presentato questa settimana una piattaforma di elaborazione mobile e autonoma che può essere utilizzata per ospitare una rete blockchain su piccola scala, in modo che le aziende possano testarne le capacità. Chiamata Blockchain in a Box (BIAB), la piattaforma è composta da quattro nodi di calcolo a fattore di forma ridotto, tre schermi e componenti di rete che possono essere collegati a servizi esterni come i fornitori di cloud.

Diverse schede SD possono essere inserite nei nodi per dimostrare diverse applicazioni blockchain distribuite, come possono essere condivise e come possono essere adattate ai requisiti specifici dell’applicazione. “Deloitte ha creato questa soluzione in base all’interesse del cliente a comprendere le capacità della blockchain nelle interazioni dal vivo” ha affermato Linda Pawczuk di Deloitte Consulting LLP. “Ciò che spesso viene frainteso sulla blockchain è che si tratti di una soluzione tecnologica a sé stante, quando in realtà è un componente tecnologico che consente applicazioni e approcci aziendali più estesi e complessi”, ha continuato la Pawczuk.

Deloitte ha affermato di aver già mostrato Blockchain in a Box a diversi clienti e la reazione è stata un misto di curiosità ed eccitazione. Alla fine BIAB fornisce ai clienti una comprensione più approfondita della blockchain e di come può essere utilizzata nell’azienda. “Aiuta a demistificare la blockchain ed è un approccio molto più “rinfrescante” rispetto alle tradizionali dimostrazioni basate su slideware”, ha affermato Chih-Wei Yi, di Deloitte.

All’inizio di quest’anno Deloitte ha pubblicato il suo Global Blockchain Survey annuale, i cui risultati hanno dipinto il quadro di un aumento degli investimenti blockchain. Secondo il sondaggio l’83% degli intervistati del 2019 ha dichiarato che le loro organizzazioni vedono casi d’uso convincenti per la blockchain e più della metà (53%) ha riferito che la tecnologia blockchain è diventata una priorità fondamentale per la propria organizzazione, con un aumento del 10% rispetto all’anno scorso.

I sondaggi condotti da altre società di ricerca indicano una curva di adozione molto più lenta. Ad esempio, il sondaggio sull’adozione della blockchain di Gartner del 2018 ha mostrato che solo l’1% dei CIO che hanno risposto ha indicato qualsiasi tipo di adozione di blockchain e che solo l’8% di essi è in fase di pianificazione a breve termine e di esecuzione pilota.

Martha Bennett, vicepresidente di Forrester Research, ha dichiarato di non mettere in discussione i risultati del sondaggio di Deloitte, ma ha osservato che le domande poste tendevano a riguardare casi d’uso e priorità, non la produzione o i sistemi pronti per la produzione. Una più ampia adozione della blockchain è ostacolata da una serie di fattori, tra cui il fatto che molte organizzazioni sono avverse al rischio e non vogliono essere le prime a compiere questo grande salto. “Abbiamo visto una serie di progetti promettenti non andare oltre proprio per questo motivo”, ha detto la Bennett.

Ci sono anche molte aspettative non realistiche riguardo a ciò che una soluzione basata su blockchain può effettivamente offrire; molti dei potenziali utenti sperano che la blockchain risolva problemi di processo e struttura del mercato che nessuna tecnologia può in realtà risolvere. E le idee sbagliate prevalgono sulle caratteristiche intrinseche della blockchain. Ad esempio, le blockchain non sono intrinsecamente più sicure dei registri elettronici tradizionali, come i database, e mentre le blockchain possono aiutare a preservare l’integrità dei dati, fanno affidamento sul fatto che vengano forniti dati puliti e validi.

Anche così comunque secondo la Bennett molti più progetti procedono oltre la fase pilota rispetto allo scorso anno. L’adozione della blockchain è anche guidata da una nuova comprensione del potenziale strategico che ha nella sua capacità di supportare i processi multipartitici in nuovi modi.

“Ciò va di pari passo con la comprensione del fatto che ciò non può essere realizzato dall’oggi al domani e che un approccio graduale sarà probabilmente una ricetta migliore per il successo piuttosto che puntare alla rivoluzione da un giorno all’altro. Questa nostra nuova offerta dimostrativa potrebbe anche aiutare le persone a trovare nuove idee e concetti a cui potrebbero non aver pensato altrimenti”, conclude la Bennett.

Deloitte non è però l’unica realtà a muoversi in questa direzione. Ad esempio, lo scorso anno Fujitsu ha lanciato un’offerta chiamata Blockchain Proof of Business che aiuta le aziende a dimostrare se il loro caso d’uso proposto abbia valore. Anche così, per le aziende che considerano i progetti pilota di blockchain o prove di concetto (PoC), le capacità di sperimentazione rapida come quelle offerte da Blockchain in a Box non sono sufficienti, in particolare se si vuole procedere a una fase successiva.