Blockchain: si prevede un 2020 super tra banche e manifattura

Si prevede che la spesa mondiale per le soluzioni blockchain quest’anno sarà di 4,1 miliardi di dollari, con un aumento di oltre il 50% rispetto al 2019. Secondo un nuovo aggiornamento della International Data Corporation Worldwide Blockchain Spending Guide, la spesa blockchain continuerà a crescere a un ritmo sostenuto per tutto il periodo di previsione con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) quinquennale del 46,4%, raggiungendo un totale di quasi 17,9 miliardi nel 2024.

“I problemi che l’economia globale deve affrontare a causa del COVID-19 e gli sforzi per contenerlo hanno indotto quasi ogni industria, mercato e settore a rivalutare i processi fondamentali. Ciò ha accelerato l’interesse e gli investimenti nella trasformazione digitale, che include blockchain e tecnologia del registro distribuito” ha affermato James Wester, direttore della ricerca Worldwide Blockchain Strategies.

“Molti dei fenomeni di disruption durante la pandemia sono stati esacerbati da processi e procedure inefficienti e antiquati. La pandemia ha semplicemente esposto le vulnerabilità e le debolezze nelle supply chain, nei servizi finanziari e in molti altri settori. Mentre le imprese cercano modi per affrontare il problema di quelle vulnerabilità e debolezze, stanno riconoscendo che la blockchain e la tecnologia del registro distribuito, migliorando la visibilità e aumentando l’efficienza attraverso le catene del valore, sono gli strumenti perfetti non solo per risolvere i problemi esistenti, ma anche per costruire mercati e servizi completamente nuovi”.

Più di un quarto di tutta la spesa blockchain nel mondo proverrà dal settore bancario, dove i principali casi d’uso includono pagamenti transfrontalieri, finanza commerciale e accordi post-negoziazione/transazione e accordi di transazione. Si prevede che il settore bancario manterrà un ritmo sostenuto di investimenti in blockchain con un CAGR quinquennale del 45,3%.

La produzione di processo e la produzione discreta sono le successive industrie più grandi per la spesa in blockchain. Il caso d’uso principale in entrambi i settori è la discendenza/provenienza del lotto, con la gestione delle risorse/merci al secondo posto per la produzione di processo. Entrambi i settori continueranno a investire in blockchain a tassi più rapidi rispetto al mercato complessivo, con un CAGR del 50,3% per la produzione di processo e un CAGR del 46,5% per la produzione discreta.

La crescita della spesa più rapida nel periodo di previsione proverrà dal quarto settore più grande in assoluto, i servizi professionali, che vedrà un CAGR quinquennale del 54,0%. Altre industrie che mostrano una forte crescita della spesa blockchain includono l’assistenza sanitaria (49,3% CAGR) e il governo statale/locale (48,2% CAGR).

“La pandemia COVID-19 ha dimostrato di essere un catalizzatore per l’adozione di molte tecnologie emergenti e la blockchain non fa eccezione. La necessità di ottenere maggiore visibilità lungo la catena del valore non è mai stata più importante e, in molti casi, gli effetti negativi dei precedenti punti deboli sono stati ulteriormente amplificati” ha affermato Stacey Soohoo, responsabile della ricerca, Customer Insights & Analysis di IDC.

Dal punto di vista tecnologico, i servizi IT e i servizi aziendali (combinati) rappresenteranno circa il 70% di tutta la spesa blockchain, mentre i servizi IT riceveranno un investimento leggermente maggiore nel periodo di previsione. Anche la spesa per servizi IT vedrà la crescita più rapida, con un CAGR quinquennale del 51,4%. Il software della piattaforma Blockchain sarà la categoria di spesa più ampia al di fuori del segmento dei servizi e la seconda categoria tecnologica in più rapida crescita con un CAGR quinquennale del 48,0%,

La spesa per soluzioni blockchain negli Stati Uniti sarà di oltre 1,6 miliardi di dollari quest’anno, rendendolo il più grande mercato geografico, seguito da Europa occidentale (1,0 miliardi di dollari) e Cina (457 milioni di dollari).