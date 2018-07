Anche Oracle vuole far parte del nascente settore della blockchain-as-a-service. Ieri la compagnia americana ha infatti annunciato la disponibilità di un servizio blockchain completamente gestito attraverso il quale le aziende possono automatizzare i processi su un registro elettronico immutabile, tenendo ad esempio traccia delle merci in una supply chain o gestendo le transazioni finanziarie dei clienti.

Le offerte blockchain-as-a-service sono cresciute notevolmente negli ultimi tre anni, consentendo alle aziende di lanciare proof-of-concept per testare la tecnologia del registro distribuito senza i costi di capitale richiesti da una distribuzione interna. Oracle ha presentato per la prima volta il suo Blockchain Cloud Service all’evento OpenWorld a ottobre. La nuova offerta si basa sulla piattaforma open source Hyperledger Fabric di Linux Foundation, uno strumento di collaborazione per la creazione di reti aziendali di registri distribuiti come la tecnologia smart contract.

Oracle ha anche annunciato di avere una manciata di early adopter tra cui Arab Jordan Investment Bank, CargoSmart, Certified Origins, Intelipost, Nigeria Customs e Solar Site Design. Ad esempio, il produttore di olio d’oliva della Toscana, Certified Origins, ha lanciato un PoC (Proof of Concept) blockchain all’inizio del 2018 che ora sta entrando in produzione con lo scopo di tracciare, dall’origine al rivenditore, le spedizioni dell’olio extra vergine di oliva Bellucci.

“Lo scopo principale per cui è nato il progetto, e ciò che stiamo valutando in questi giorni di test, è l’algoritmo blockchain correlato alla maggiore trasparenza che possiamo fornire grazie alla tracciabilità” ha dichiarato Andrea Biagianti, CIO di Certified Origins. Mentre il modello di business di Certified Origin è sempre stato costruito sulla tracciabilità della filiera del suo olio d’oliva e ha ricevuto diverse certificazioni governative, la gestione della catena di approvvigionamento attraverso la tecnologia blockchain “è sembrata la logica evoluzione dell’intero processo di tracciabilità”, ha affermato Biagianti.

“Il prossimo passo, e l’ulteriore evoluzione del nostro sistema blockchain, sarà la gestione accurata e precisa dello smart contract al fine di dare al sistema un metodo automatico per valutare le scelte di produzione. Le valutazioni che oggi vengono eseguite dall’operatore verranno eseguite dallo smart contract e ciò consentirà al team di dedicare più tempo ai controlli operativi e di qualità”.

Uno smart contract è uno strumento di automazione aziendale basato su blockchain ed eseguito su regole predeterminate basate su codice incorporato. Ad esempio, una volta che una spedizione viene riconosciuta come ricevuta da un mittente, il pagamento può essere automaticamente trasferito da una banca al produttore e/o alla compagnia di navigazione.

Un altro aspetto della blockchain di Biagianti è la sua natura distribuita, che la rende più sicura e inalterabile. “Oggi la scelta si è dimostrata vincente e questa partnership ci sta aiutando a rendere l’olio Bellucci il primo marchio globale nella sua categoria con una tracciabilità basata su blockchain”, conclude Biagianti.

Lionel Louie, Chief Commerce Officer di CargoSmart, un fornitore globale di software per la gestione delle spedizioni, ha affermato che la sua azienda sta utilizzando Oracle BaaS per creare una rete industriale di blockchain per la spedizione globale. Oggi il trasporto globale è supportato da processi di carta datati tra molte parti interessate e in tutti i Paesi.

“La nostra soluzione è progettata per creare una linea di riferimento digitale per la gestione affidabile della documentazione di spedizione in tutto il settore: spedizionieri, trasportatori, camionisti e dogane possono collaborare in modo più efficiente sulla base del fatto che questa piattaforma fornisce un audit trail immutabile con bassa latenza”, ha dichiarato Louie. CargoSmart sfrutterà anche altri servizi Oracle in concomitanza con la sua offerta blockchain, inclusi Identity Management Cloud, Process Cloud, Integration Cloud e Java Cloud.

Grazie alla blockchain, Louie ha detto che i partner commerciali di CargoSmart non dovranno più utilizzare un database centralizzato per registrare le loro transazioni che potrebbe essere modificato da una terza parte. “Ogni organizzazione della rete disporrà di un registro contabile immutabile, autorizzato e distribuito che è uguale in tutta la rete e che aiuterà a minimizzare le controversie e le discrepanze di documentazione nel nostro settore”, ha aggiunto Louie.

Ayman Qadoumi, direttore generale dell’IT e della sicurezza per la Arab Jordan Investment Bank, ha dichiarato che la piattaforma blockchain di Oracle ha aiutato la sua azienda a ridurre al minimo la complessità dei trasferimenti di fondi riducendo i costi, aumentando l’efficienza e i livelli di sicurezza e, infine, migliorando l’esperienza complessiva del cliente.

“Le funzionalità integrate come la gestione delle identità e la crittografia dei dati lo hanno reso la scelta ideale, date le esigenze del settore e le esigenze di conformità. Inoltre, le REST API hanno aiutato noi e i nostri fornitori ad accelerare lo sviluppo e l’integrazione delle applicazioni con i servizi di base esistenti”, ha affermato Qadoumi.

Amit Zavery, vicepresidente esecutivo della piattaforma cloud di Oracle, ha affermato che la compagnia ha aggiunto molte funzionalità alla specifica blockchain di Hyperledger per renderne più semplice l’utilizzo, comprese le API, la gestione delle patch software, il backup dei dati e la gestione generale del ciclo di vita della rete blockchain. “L’obiettivo per noi è rendere molto semplice per qualsiasi sviluppatore la creazione di un’applicazione basata su blockchain”, ha affermato Zavery.

Come la specifica Hyperledger Fabric su cui si basa, Oracle Blockchain Cloud Service è una piattaforma di sviluppo che può essere utilizzata da un’azienda per costruire le proprie reti. Oracle ha affermato che il suo servizio consente a blockchain di integrarlo facilmente con Oracle SaaS e con applicazioni di terzi che un cliente potrebbe già utilizzare, così come altre reti e offerte di piattaforma Oracle as a service. Inoltre, la piattaforma consente agli utenti di predisporre reti blockchain, unirsi ad altre organizzazioni e implementare ed eseguire smart contract per aggiornare il registro.

Oracle, ha detto Zavery, ha reso la sua implementazione di blockchain a prova di futuro in modo che, man mano che la specifica Hyperledger evolve e aggiunge nuove funzionalità, gli sviluppatori di un cliente non dovranno continuare a riscrivere l’applicazione della propria azienda in base alla loro specifica implementazione blockchain.

“Forniamo agli sviluppatori un insieme di astrazioni (API) in modo che possano continuare a utilizzare il registro distribuito della blockchain aggiungendo nuove funzionalità che potrebbero verificarsi nell’ecosistema blockchain”, ha detto Zavery. Il Blockchain Cloud Service di Oracle può essere utilizzato senza contratto tramite un’opzione pay-as-you-go o tramite un contratto mensile, annuale o pluriennale. I clienti possono anche registrarsi per una prova gratuita di 30 giorni.