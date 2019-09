Blockchain: impatto trasformativo atteso tra 5-10 anni

Secondo Gartner l'impatto commerciale della blockchain sarà trasformativo in gran parte dei settori entro cinque-dieci anni. Ma gli ostacoli non mancano.

Il nuovo report Hype Cycle for Blockchain Business 2019 di Gartner mostra che l’impatto commerciale della blockchain sarà trasformativo in gran parte dei settori entro cinque-dieci anni. “Anche se non sono ancora sicuri dell’impatto che la blockchain avrà sulle loro attività, 6 CIO su 10 nel Cart Agenda Survey dil Gartner 2019 hanno dichiarato di aspettarsi un certo livello di adozione delle tecnologie blockchain nei prossimi tre anni” ha affermato David Furlonger, vicepresidente della ricerca presso Gartner. “Tuttavia, l’infrastruttura digitale esistente delle organizzazioni e la mancanza di una chiara governance stanno impedendo ai CIO di ottenere il massimo valore da questa tecnologia.”

Industrie chiave

Le industrie di servizi bancari e di investimento continuano a sperimentare livelli significativi di interesse da parte degli innovatori che cercano di migliorare operazioni e processi vecchi di decenni, anche se solo il 7,6% degli intervistati ha suggerito la blockchain come tecnologia rivoluzionaria. Detto questo, quasi il 18% dei CIO di servizi bancari e di investimento ha affermato di aver adottato (o che lo farà in futuro) qualche forma di tecnologia blockchain entro i prossimi 12 mesi e quasi un altro 15% entro due anni.

“Vediamo la blockchain utile in diverse aree chiave dei servizi bancari e di investimento, focalizzati principalmente su registri autorizzati”, ha dichiarato Furlonger. “Prevediamo inoltre continui sviluppi nella creazione e accettazione di token digitali. Tuttavia, è necessario completare un lavoro considerevole in attività non legate alla tecnologia come standard, quadri normativi e strutture organizzative per raggiungere il Plateau of Productivity, ovvero il punto in cui l’adozione tradizionale decolla”.

Nell’industria degli e-sport in rapida crescita, i nativi blockchain stanno lanciando soluzioni che consentono agli utenti di creare i propri token per consentire il commercio di beni virtuali. I token offrono ai giocatori un maggiore controllo sugli oggetti di gioco rendendoli più facilmente portabili su tutte le piattaforme di gioco.

“Gli elevati volumi di utenti e la rapida innovazione rendono il settore dei giochi un banco di prova per l’applicazione innovativa di questa tecnologia. È il luogo perfetto per monitorare il modo in cui gli utenti spingono l’adattabilità dei componenti più critici della blockchain: decentralizzazione e tokenizzazione” ha affermato Christophe Uzureau, vicepresidente della ricerca di Gartner. “Le startup di gioco offrono alternative allettanti agli approcci ecosistemici di Amazon, Google o Apple e fungono da modello per le aziende di altri settori per sviluppare strategie digitali.”

Nella vendita al dettaglio la blockchain viene presa in considerazione per servizi di “track and trace”, prevenzione della contraffazione, gestione delle scorte e audit, ognuno dei quali potrebbe essere utilizzato, ad esempio, per migliorare la qualità del prodotto o la sicurezza alimentare. Sebbene questi casi d’uso abbiano valore, il reale impatto della tecnologia per il settore del retail dipenderà dal supporto di nuove idee, come l’utilizzo della blockchain per trasformare o aumentare i programmi di fidelizzazione.

Una volta che è stata combinata con l’Internet of Things (IoT) e l’intelligenza artificiale (AI), la blockchain ha il potenziale per cambiare per sempre i modelli di business al dettaglio, influenzando sia i flussi di dati, sia quelli monetari ed evitando la centralizzazione del potere di mercato.

Di conseguenza Gartner ritiene che la blockchain abbia il potenziale per trasformare i modelli di business in tutti i settori, ma queste opportunità richiedono alle aziende di adottare ecosistemi blockchain completi. Senza tokenizzazione e decentralizzazione, la maggior parte delle industrie non vedrà un reale valore commerciale provenire da questa tecnologia.