MasterCard ha depositato un brevetto per un sistema basato su blockchain per pagamenti in tempo reale più rapidi e più sicuri.

La domanda di brevetto, denominata “Method And System For Payment Card Verification Via Blockchain“, descrive l’obiettivo di MasterCard di implementare la tecnologia dei registri distribuiti per sviluppare “un metodo e un sistema per il pagamento istantaneo utilizzando garanzie registrate”.

MasterCard spiega che “un metodo per elaborare una transazione elettronica garantita include: la memorizzazione del profilo del conto, che comprende numero di conto e saldo; la ricezione di un messaggio di transazione da un istituto finanziario acquirente tramite una rete di pagamento, messaggio che comprende uno specifico numero di conto, l’importo della transazione e i dati relativi alla garanzia di pagamento”.