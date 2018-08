Blockchain: l’adozione da parte delle aziende procede a gonfie vele

Pur non mancando dubbi e incertezze, una gran parte dei dirigenti aziendali intervistati in due recenti sondaggi ha affermato che le loro aziende sono sulla buona strada per implementare la blockchain.

Alcuni recenti sondaggi che hanno coinvolto dirigenti aziendali a livello globale hanno rivelato che le aziende sono sulla strada dell’implementazione della blockchain per l’automazione aziendale e l’efficienza delle transazioni. I sondaggi di PwC (PricewaterhouseCoopers) e Deloitte hanno infatti mostrato che migliaia di intervistati stanno portando avanti progetti di blockchain e che, in un caso su tre, questi progetti sono già in fase di produzione.

Il rapporto di PwC, pubblicato lunedì, ha rivelato che l’84% dei 600 dirigenti intervistati ha indicato come le loro aziende siano “attivamente coinvolte” con la blockchain: il 20% è in fase di ricerca, il 32% è in modalità sviluppo, il 10% è in pilotaggio con la tecnologia, il 15% sta eseguendo registri blockchain di produzione e il 7% ha sospeso i propri progetti. Il restante 14% ha indicato di non essere coinvolto in questo ambito.

Il giorno dopo Deloitte ha pubblicato i risultati del suo sondaggio. I tre quarti (74%) degli intervistati hanno riferito che le loro organizzazioni vedono un “caso aziendale molto appetibile” per l’uso della blockchain e che molte aziende stanno andando avanti con la tecnologia del registro distribuito. Il 34% ha indicato che la propria azienda ha già un sistema di blockchain in produzione, mentre un altro 41% ha affermato di aspettarsi che le proprie organizzazioni implementino un’applicazione in tale ambito entro i prossimi 12 mesi. Deloitte ha intervistato 1.053 dirigenti “blockchain savvy” presso aziende con 500 milioni o più di entrate annuali. Il sondaggio ha interessato sette Paesi: Canada, Cina, Francia, Germania, Messico, Regno Unito e Stati Uniti.

“Poiché sempre più organizzazioni mettono le loro risorse dietro questa tecnologia emergente, ci aspettiamo che la blockchain ottenga una significativa trazione in quanto il potenziale per una maggiore efficienza, il supporto per nuovi modelli di business e fonti di reddito e una maggiore sicurezza sono tutti aspetti dimostrati in situazioni reali”, ha scritto Deloitte nel suo rapporto.

Quando si tratta del prezzo da pagare per l’implementazione di blockchain, il 40% degli intervistati ha dichiarato che la propria organizzazione investirà almeno 5 milioni di dollari in implementazioni blockchain nel prossimo anno. Il 45% degli intervistati nel sondaggio di PwC ha affermato che la mancanza di fiducia nelle capacità della blockchain e l’incertezza normativa potrebbero però ritardarne l’adozione.

“Gli utenti devono acquisire fiducia nella tecnologia stessa. Come in ogni tecnologia emergente, esistono sfide e dubbi sull’affidabilità, la velocità, la sicurezza e la scalabilità di blockchain e ci sono preoccupazioni per la mancanza di standardizzazione e per la potenziale mancanza di interoperabilità con altre blockchain”, si legge nel rapporto di PwC.

All’inizio di questo mese il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha pubblicato un rapporto che sollecita i regolatori statali e federali a rinnovare gli statuti obsoleti e a sostenere innovazioni tecnologiche come intelligenza artificiale, apprendimento automatico e blockchain, che potrebbero rendere il sistema finanziario statunitense più agile e competitivo.

A parte l’incertezza, PwC è convinta che la blockchain sia una tecnologia destinata a una valutazione multimiliardaria nel prossimo decennio. La società ha citato una previsione di Gartner del 2017 secondo cui la blockchain genererà un valore d’affari annuo di oltre 176 miliardi di dollari entro il 2025 e di oltre 3 trilioni di dollari entro il 2030.

“È possibile immaginare che dal 10% al 20% delle infrastrutture economiche globali funzioneranno su sistemi basati su blockchain entro lo stesso anno”, ha affermato PwC. “Anche perché tutti parlano di blockchain e nessuno vuole essere giustamente lasciato indietro.”