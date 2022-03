Biden apre alla regolamentazione delle criptovalute

Firmato un decreto per studiare vantaggi e rischi delle criptovalute per governi, cittadini e aziende. Si va verso un cryptodollaro?

L’amministrazione Biden ha emesso il suo tanto atteso decreto presidenziale sulle criptovalute (executive order), presentando un’indagine ad ampio raggio sulle risorse finanziare digitali, incaricando le agenzie federali di studiare come affrontare questo mercato in rapida crescita da tre trilioni di dollari e il ruolo che svolgono nella criminalità informatica, nel ransomware, nel riciclaggio e in altre attività illecite.

L’ordinanza, intitolata “Ensuring Responsible Development of Digital Assets“, delinea una serie di obiettivi di vasta portata, tra cui la riduzione dei rischi che le criptovalute potrebbero rappresentare per i consumatori e gli investitori, il miglioramento delle tutele aziendali, della stabilità finanziaria e dell’integrità del sistema finanziario, la lotta e prevenzione a criminalità e finanza illecita, rafforzare la sicurezza nazionale, promuovere i diritti umani e l’inclusione finanziaria, affrontare il cambiamento climatico e l’inquinamento.

“Senza supervisione, la crescita esplosiva nell’uso della criptovaluta rappresenterebbe dei rischi per i cittadini americani e per la stabilità delle nostre attività, del nostro sistema finanziario e della nostra sicurezza nazionale”, ha affermato un funzionario dell’amministrazione durante la conferenza stampa che ha preceduto il rilascio dell’ordine. “L’assenza di una supervisione sufficiente può fornire opportunità a criminali e altri attori malintenzionati di sfruttare le criptovalute per riciclare i proventi dei loro crimini o eludere le sanzioni giustamente applicate”, ha affermato.

Riflettendo sul tono imparziale dell’ordine, il funzionario ha aggiunto: “Allo stesso tempo, tuttavia, le risorse digitali possono fornire opportunità di innovazione e competitività per il Paese e promuovere l’inclusione finanziaria”. Per garantire che il governo degli Stati Uniti non venga escluso da questi scenari, l’ordine enuncia anche una serie di misure per creare una valuta digitale della banca centrale federale (CBDC), cosa che almeno 80 autorità monetarie in tutto il mondo stanno esplorando e, in alcuni casi, già introdotto.

I rischi per criminalità informatica e ransomware

Il decreto stabilisce 14 scadenze che comprendono molti dipartimenti governativi e agenzie di regolamentazione indipendenti come la Federal Trade Commission (FTC), la Securities and Exchange Commission (SEC), la Commodities Futures Trading Commission (CFTC), le agenzie bancarie federali e l’Ufficio per la protezione finanziaria dei consumatori (CFPB). Dirige queste entità governative a presentare relazioni, valutazioni tecniche, piani d’azione e raccomandazioni sul raggiungimento degli obiettivi dell’ordine.

Dal punto di vista della sicurezza, le scadenze più critiche sono quelle relative alla presentazione al Congresso di una versione aggiornata della Strategia Nazionale del Dipartimento del Tesoro per la lotta al terrorismo e ad altri finanziamenti illeciti.

Gli attori delle minacce ransomware e le entità straniere sanzionate sono gli obiettivi di questa sezione dell’EO. “Le risorse digitali possono comportare rischi finanziari illeciti significativi, inclusi riciclaggio di denaro, criminalità informatica e ransomware, narcotraffico e traffico di esseri umani, terrorismo e finanziamento della proliferazione di armi”, afferma l’ordine. “Le risorse digitali possono anche essere utilizzate come strumento per aggirare i regimi di sanzioni finanziarie statunitensi, stranieri e altri strumenti e autorità”.

Durante la conferenza stampa, un funzionario dell’amministrazione ha dichiarato: “La Casa Bianca ha già dimostrato la leadership in questo spazio allineando dipartimenti e agenzie per combattere l’uso improprio delle risorse digitali consentendo l’aumento e la diffusione del ransomware. La maggior parte degli attuali sistemi di risorse digitali non è stata progettata tenendo conto dei controlli critici come l’identità, lo screening delle sanzioni e la revocabilità delle transazioni illecite. Simile ai nostri sforzi per garantire lo sviluppo del software con il Cyber Executive Order, questo provvedimento è un segnale per l’industria sulla necessità di integrare le protezioni critiche necessarie per i sistemi finanziari in modo da poter sfruttare queste tecnologie innovative a nostro vantaggio”.

L’inizio di una conversazione con il mondo crypto

La principale associazione di categoria che rappresenta l’industria delle criptovalute negli Stati Uniti, la Blockchain Association, ha espresso la propria disponibilità a collaborare con gli sforzi dell’amministrazione nell’ambito dell’ordine. “La Blockchain Association e le sue società affiliate sono pronte ad assistere l’amministrazione nei suoi sforzi per studiare una supervisione pragmatica e tempestiva al nostro settore, siamo ansiosi di collaborare”, ha affermato in una nota.

Faryar Shirzad, chief policy officer per il principale scambio di criptovalute Coinbase, ha dichiarato in un tweet che “La Casa Bianca sembra comprendere e abbracciare il potenziale di trasformazione della tecnologia delle risorse digitali e l’importanza di mantenere la leadership americana”. Ha poi aggiunto: “Questo è un momento di speranza. Non vediamo l’ora di continuare il nostro lavoro con le autorità di regolamentazione e i legislatori per garantire che il percorso da seguire incoraggi la partecipazione pubblica, protegga la leadership degli Stati Uniti e abbia una visione olistica di questo momento di trasformazione”.

Ivan Zapien, partner di Hogan Lovells e lobbista per l’exchange di criptovalute Binance.us, afferma: “Penso che sia l’inizio di una lunga conversazione. Penso che stiano preparando la tavola per una conversazione che dovrebbe essere tenuta a Washington, DC, su una questione politica che punti all’avanguardia del Paese”.

Il messaggio che la Casa Bianca sta inviando con questo EO è: “tutto è a portata di mano e lavoreremo in tutte le agenzie su questo tema“, aggiungendo che l’industria delle criptovalute sta già guardando avanti per affrontare molte delle questioni sollevate precedentemente nell’ordine con sull’uso di innovazione e tecnologia.