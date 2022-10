Le tecnologie sostenibili possono aumentare l’efficienza dei servizi IT (e aumentare l’efficienza aziendale complessiva) utilizzando tecnologie come tracciabilità, analisi, intelligenza artificiale ed energia rinnovabile. L’insieme di queste tecnologie, secondo Gartner, è ora una delle prime 10 iniziative per CEO, CIO e altri top executive. Gartner ha infatti scoperto che la questione della sostenibilità attraversa tutte le tendenze tecnologiche strategiche per il 2023. Inoltre, entro il 2025, il 50% dei CIO avrà metriche di performance legate alla sostenibilità dell’organizzazione IT. Da notare che la sostenibilità ambientale era al 14° posto nel 2019 e al 20° nel 2015 nella classifica di Gartner.

Gli investimenti in tecnologie sostenibili possono ripagare fornendo nuove aree di crescita. Ad esempio, la società di trasporti giapponese Mitsui O.S.K. Lines utilizza modelli basati sull’intelligenza artificiale per migliorare l’efficienza delle spedizioni nel settore marittimo. E utility come Dubai Electricity & Water Authority (DEWA) utilizzano IoT e digital twin (una copia virtuale del sistema di approvvigionamento idrico in grado di simulare il suo comportamento) per creare soluzioni intelligenti di gestione degli edifici che utilizzano il 50% in meno di acqua.

A maggio, un sondaggio di Gartner ha rilevato che le iniziative ESG sono ora una delle prime tre priorità per gli investitori dopo profitti e ricavi. “Mentre i leader aziendali avvertono la pressione dei principali stakeholder per fare di più sulla sostenibilità ambientale, stanno trattando i cambiamenti necessari come opportunità per guidare l’efficienza aziendale e la crescita dei ricavi” ha dichiarato Mark Raskino, vicepresidente della ricerca di Gartner. Il 74% dei CEO concorda sul fatto che il rafforzamento degli sforzi ESG attrae gli investitori. Tra l’80% dei CEO che intendono investire in prodotti nuovi o migliorati quest’anno e il prossimo, la sostenibilità ambientale è stata citata come il terzo driver più importante, subito dopo le prestazioni funzionali e la qualità generale.

La pandemia, ha osservato Raskino, ha portato in superficie una serie di “profonde tendenze sociali”, come il desiderio di cambiare il modo in cui i dipendenti lavorano e la fragilità delle supply chain globali a lunga distanza. Più recentemente, l’invasione russa dell’Ucraina ha amplificato i fattori macroeconomici che i CEO devono ora affrontare, come nel caso dell’inflazione. Allo stesso tempo, le ambizioni di business digitale dei CEO continuano senza sosta a causa della pandemia e delle crisi correlate. Ciò significa che i dirigenti devono spendere di più in soluzioni innovative progettate per affrontare gli obiettivi di sostenibilità basati sui criteri ESG. “Per fare questo, le organizzazioni hanno bisogno di un nuovo framework tecnologico sostenibile”, continua Raskino.

Anche Jack Gold, analista principale di J. Gold Associates, sta vedendo molto interesse per la sostenibilità, anche se per ora c’è più fumo che arrosto. Alcune aziende ora hanno responsabili della sostenibilità “e questa è una buona cosa in quanto concentra il potenziale per l’azione strategica”, ha detto Gold. Ma rappresentano ancora una minoranza di aziende, “specialmente se non si è un’azienda non quotata in borsa. C’è una crescente pressione nei mercati pubblici per investire in società orientate alla sostenibilità”, continua Gold. “Mentre alcune aziende sono disposte a fare investimenti significativi per raggiungere una posizione di sostenibilità, molte organizzazioni non lo stanno facendo, o almeno non in quantità sufficiente”.

Gartner raccomanda alle organizzazioni di concentrarsi sull’infrastruttura IT e sui servizi per l’ambiente di lavoro (il cosiddetto “IT sostenibile”) e di dare priorità agli investimenti tecnologici in base a una strategia aziendale complessiva.

Ecco alcuni esempi:

Servizi cloud per aumentare i tassi di utilizzo delle risorse condivise e ridurre gli impatti ambientali.

Software aziendale di gestione delle emissioni di gas serra per facilitare la raccolta, l’analisi e la segnalazione dei dati sulle emissioni passate, presenti e future.

Applicazioni di sostenibilità dei fornitori per monitorare le performance ESG di terze parti.

Blockchain della supply chain per proteggere, verificare e tracciare le transazioni, con lo scopo di garantire un approvvigionamento etico.

Gold ha affermato che le aziende non dovrebbero cercare di muoversi troppo rapidamente sugli sforzi di sostenibilità, che probabilmente richiederanno anni per svilupparsi. Ma le organizzazioni possono iniziare con cose semplici come l’acquisizione di apparecchiature più efficienti dal punto di vista energetico o, ancora più semplicemente, assicurarsi di spegnere le apparecchiature quando non sono in uso. È anche importante informare i dipendenti degli sforzi di sostenibilità aziendale ed educarli su come possono aiutare. “Infine, è necessario designare una persona o un team per delineare una strategia di sostenibilità giusta per l’organizzazione e quindi implementarla”.

Rimane però un problema principale, ovvero definire cosa sia davvero la sostenibilità. Il termine stesso è infatti molto ampio e non universalmente definito. In generale, tuttavia, la sostenibilità può essere pensata come una strategia per ridurre l’impronta di carbonio di un’organizzazione utilizzando la minima quantità di energia non sostenibile e convertendosi in alternative sostenibili come l’eolico e il solare.

Molte organizzazioni stanno ora avvertendo la pressione esercitata da potenziali normative, specialmente nelle aree duramente colpite dai cambiamenti climatici. “Alcune aziende stanno portando avanti le proprie iniziative di sostenibilità, che in alcuni casi sono però solo una facciata”, ha detto Gold. “E diventa davvero complicato se siete una multinazionale che ha a che fare con tutti i vari organismi di regolamentazione”.

Insieme alla sostenibilità, le altre tendenze da tenere d’occhio secondo Gartner includono:

Metaverso

Gartner definisce un metaverso come uno spazio condiviso virtuale e collettivo creato dalla convergenza di realtà fisica e digitale virtualmente migliorata. Un metaverso è persistente e offre esperienze immersive potenziate. Gartner si aspetta un metaverso completo che sarà indipendente dal dispositivo e non sarà di proprietà di un singolo fornitore. Avrà una propria economia virtuale abilitata da valute digitali e token non fungibili (NFT). Entro il 2027, Gartner prevede che oltre il 40% delle grandi organizzazioni in tutto il mondo utilizzerà una combinazione di Web3, cloud AR e digital twin in progetti basati su metaverso.

Superapp

Una superapp combina le funzionalità di un’app, una piattaforma e un ecosistema. Non solo ha un proprio set di funzionalità, ma fornisce anche una piattaforma per terze parti per sviluppare e pubblicare le proprie mini-app. Entro il 2027, Gartner prevede che oltre il 50% della popolazione globale sarà costituita da utenti attivi quotidianamente di più superapp. “Sebbene la maggior parte degli esempi di superapp sia da ricondurre ad app mobili, il concetto può essere applicato anche alle applicazioni client desktop, come Microsoft Teams e Slack, grazie al fatto che una superapp può consolidare e sostituire più app per l’uso da parte di clienti o dipendenti“, ha scritto Gartner.

IA adattiva

I sistemi di intelligenza artificiale adattivi mirano a riqualificare continuamente i modelli e ad apprendere all’interno di ambienti di runtime e di sviluppo basati su nuovi dati, con lo scopo di adattarsi rapidamente ai cambiamenti nelle circostanze del mondo reale non previsti o disponibili durante lo sviluppo iniziale. Usano il feedback in tempo reale per cambiare il loro apprendimento in modo dinamico e regolare gli obiettivi. Ciò li rende adatti per operazioni in cui i rapidi cambiamenti nell’ambiente esterno o il cambiamento degli obiettivi aziendali richiedono una risposta ottimizzata.

Sistema immunitario digitale

Il 76% dei team responsabili dei prodotti digitali sono ora anche responsabili della generazione di entrate. I CIO sono alla ricerca di nuovi approcci che i loro team possano adottare per fornire un elevato valore aziendale, mitigare i rischi e aumentare la soddisfazione dei clienti. Un sistema immunitario digitale combina informazioni basate sui dati sulle operazioni, test automatizzati ed estremi, risoluzione automatizzata degli incidenti, ingegneria del software all’interno delle operazioni IT e sicurezza nella supply chain delle applicazioni per aumentare la resilienza e la stabilità dei sistemi. Gartner prevede che entro il 2025 le organizzazioni che costruiscono l’immunità digitale ridurranno i tempi di inattività del sistema fino all’80% e ciò può tradursi direttamente in maggiori entrate.

Osservabilità applicata

I dati osservabili riflettono gli artefatti digitalizzati (log, tracce, chiamate API, tempo di permanenza, download e trasferimenti di file) che appaiono quando uno stakeholder esegue qualsiasi tipo di azione. L’osservabilità applicata alimenta questi artefatti osservabili in un approccio altamente orchestrato e integrato per accelerare il processo decisionale organizzativo. “L’osservabilità applicata consente alle organizzazioni di sfruttare i propri artefatti di dati per ottenere un vantaggio competitivo” ha dichiarato Frances Karamouzis, VP Analyst di Gartner. “È importante perché eleva l’importanza strategica dei dati giusti al momento giusto per un’azione rapida basata su azioni confermate degli stakeholder, piuttosto che sulle intenzioni. Se pianificata strategicamente ed eseguita con successo, l’osservabilità applicata è la fonte più potente del processo decisionale basato sui dati”.

Gestione della fiducia, del rischio e della sicurezza dell’IA

Molte organizzazioni non sono ben preparate a gestire i rischi dell’IA. Un sondaggio di Gartner negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Germania ha rilevato che il 41% delle organizzazioni ha subito una violazione della privacy AI o un incidente di sicurezza. Lo stesso sondaggio ha rilevato che le organizzazioni che gestiscono attivamente il rischio, la privacy e la sicurezza dell’IA ottengono risultati migliori nei progetti di IA. La maggior parte dei progetti di intelligenza artificiale è passata dal proof-of-concept alla produzione e ha ottenuto più valore aziendale rispetto ai progetti di intelligenza artificiale nelle organizzazioni che non gestivano attivamente queste funzioni.

Le organizzazioni devono implementare nuove funzionalità per garantire l’affidabilità dei modelli, la sicurezza e la protezione dei dati. La gestione della fiducia, del rischio e della sicurezza dell’IA (TRiSM) richiede ai partecipanti di diverse business unit di lavorare insieme per implementare nuove misure.

Piattaforme cloud di settore

Le piattaforme cloud di settore offrono una combinazione di SaaS, Platform-as-a-Service (PaaS) e IaaS (Infrastructure-as-a-Service) per fornire set di funzionalità modulari in grado di supportare casi d’uso aziendali specifici del settore. Le aziende possono utilizzare le funzionalità pacchettizzate delle piattaforme come elementi costitutivi per comporre iniziative digitali uniche e differenziante, fornendo agilità, innovazione e riduzione del time-to-market ed evitando al contempo il lock-in. Entro il 2027, Gartner prevede che oltre il 50% delle aziende utilizzerà piattaforme cloud di settore per accelerare le proprie iniziative di business.

Ingegneria della piattaforma

L’ingegneria della piattaforma prevede la creazione e la gestione di piattaforme di sviluppo interne self-service per la distribuzione del software e la gestione del ciclo di vita. L’obiettivo dell’ingegneria della piattaforma è ottimizzare l’esperienza degli sviluppatori e accelerare il lavoro dei team di prodotto. Gartner prevede che l’80% delle organizzazioni di ingegneria del software istituirà team di piattaforma entro il 2026 e il 75% di questi includerà portali self-service per sviluppatori.

Realizzazione del valore wireless

Sebbene nessuna singola tecnologia dominerà, le aziende utilizzeranno una varietà di soluzioni wireless, dal Wi-Fi in ufficio ai servizi per dispositivi mobili, fino ai servizi a bassa potenza e persino alla connettività radio. Gartner prevede che entro il 2025 il 60% delle aziende utilizzerà cinque o più tecnologie wireless contemporaneamente. Man mano che le reti vanno oltre la pura connettività, forniranno informazioni dettagliate utilizzando l’analisi integrata e i sistemi a bassa potenza raccoglieranno energia direttamente dalla rete. Ciò significa che la rete diventerà una fonte di valore aziendale diretto.