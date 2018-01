Nata dalla fusione di Gesp, GeosLab, Gisitalia, Ise-Net, realtà operanti nei settori del Geographic Information System (GIS), della pianificazione territoriale, del geodata processing e dello sviluppo software, GeneGIS GI fornisce soluzioni scalabili in funzione del tipo di dato geografico richiesto dal cliente, partendo dall’acquisizione del dato grezzo alla sua elaborazione e integrazione, fino allo sviluppo di applicazioni software dedicate.

“L’acronimo GI significa Geographical Intelligence e sottolinea la nostra focalizzazione in quell’area di sapere tecnico che si basa sulla piena comprensione dei dati geografici. GeneGIS GI unisce visione innovativa, capacità di erogare servizi di informatica specialistica tramite piattaforme web ‘end-to-end’ e in una logica SaaS e, soprattutto, una grande esperienza maturata nell’elaborazione di soluzioni basate su qualsiasi piattaforma, proprietaria od open source. La nostra offerta si incanala in un mercato che varrà 14,62 miliardi di dollari nel 2020 e con un tasso di crescita annuo stimato dell’11,4%” ha dichiarato Giovanni Maria Casserà, CEO di GeneGIS GI.

GeneGIS GI, con una capitalizzazione di oltre un milione di euro e più di cento fra tecnici e sviluppatori specializzati, si posiziona come solution provider per diversi settori: non solo energia e utilities, telecomunicazioni e ambiente, ma anche tutela dei beni culturali, logistica e trasporti e pubblica amministrazione.

Oltre ai progetti su misura tarati sulle specifiche esigenze dei clienti, GeneGIS GI propone avanzate soluzioni turn-key in una serie di ambiti tra cui roots, soluzione per la logistica, il fleet management e il track and trace delle merci e dei mezzi, VAMP per il monitoraggio del traffico navale e LEMOn, app che trasforma smartphone e tablet in strumento di rilievo geografico.

Tra le esperienze maturate dalle aziende che oggi danno vita e corpo a GeneGIS GI spiccano la collaborazione con multinazionali del settore energetico, con importanti realtà italiane dello sviluppo software e con molti enti pubblici in diverse Regioni del nostro Paese. Fra i progetti di rilievo internazionale, di rilievo è la collaborazione con Frontex, l’agenzia europea di sorveglianza di coste e confini di cui GeneGIS GI è l’unica azienda italiana fornitrice di servizi Geo ICT, e con enti governativi in Cina, Mauritania, Kenya, Trinidad e Tobago, Guyana e Honduras.