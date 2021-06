Jamstack: perché considerarlo e che benefici porta

Ecco una domanda che potreste esservi posti: perché la tecnologia sta diventando più veloce, più agile, più intuitiva ma molti siti web sembrano andare nella direzione opposta? Non ve lo state immaginando. Molte ricerche recenti hanno infatti monitorato la crescente insoddisfazione dei consumatori per le velocità e le funzionalità di caricamento dei siti web. Dato che questi sono un canale fondamentale per molte aziende, questo calo delle prestazioni rappresenta una minaccia che deve essere presa seriamente in considerazione.

Perché i siti web sono rimasti indietro?

Ma esattamente qual è la causa di questo calo delle prestazioni dei siti web? Nella maggior parte dei casi, è una combinazione di funzionalità che porta a progetti gonfiati costruiti su un’infrastruttura tecnologica inadeguata o inappropriata. In altre parole, ci si aspetta che i siti web facciano molto di più, in termini di funzionalità, comunicazione e trasferimento di dati, ma i metodi di progettazione e sviluppo, insieme all’infrastruttura che li alimenta, semplicemente non hanno tenuto il passo. Poiché il martech continua ad avanzare e le aspettative dei consumatori aumentano, questo è un problema che avrà un impatto sempre più significativo sulle aziende.

Quando si tratta di affrontare questo problema, le aziende hanno una serie di opzioni. Apparentemente, l’approccio più ovvio è ricostruire il loro sito Web con uno stack tecnologico aggiornato. Tuttavia, questo può essere un progetto costoso e dispendioso in termini di tempo, che se intrapreso esclusivamente per il KPI di un sito Web migliore, può avere un appeal limitato. Un’alternativa è quella di ripensare ai meccanismi reali di come il vostro sito web è costruito, aggiornato e mantenuto, e come questo può essere incorporato in un più ampio gioco nativo del cloud. A tal fine, vale la pena considerare il Jamstack.

Cos’è Jamstack?

Se avete familiarità con GitOps, DevSecOps e molti altri termini di sviluppo così tanto in voga al giorno d’oggi, Jamstack non vi suonerà come un termine completamente nuovo. Jamstack descrive un processo piuttosto che una tecnologia. JAM sta per l’architettura su cui si basa, ovvero un mix di JavaScript, API e Markup. È un termine coniato da Netlify e il suo scopo è quello di portare lo sviluppo web al passo con la tecnologia moderna e consentire build e integrazioni di siti Web più veloci e più semplici.

L’idea è di non generare le pagine ogni volta che un utente finale vi accede, ma solo una volta durante una fase di creazione quando il contenuto cambia e quindi servire quella pagina finita senza la necessità di elaborarla nuovamente. Questa pagina finita può quindi essere migliorata dal contenuto dinamico utilizzando ulteriori API e il rendering lato client che può essere utilizzato in combinazione con il pre-rendering. Se il tutto viene implementato correttamente, la velocità, la funzionalità e la stabilità di un sito Web miglioreranno notevolmente.

Jamstack apre anche le porte all’implementazione di database serverless, utilizzando CMS headless, ricerca reattiva e notifiche multipiattaforma. In sostanza, supporta molte moderne infrastrutture e tecniche di marketing.

Dovrei considerare Jamstack?

Con qualsiasi nuovo approccio allo sviluppo è importante non lasciarsi trasportare dall'”hype”. Jamstack non sarà quindi una soluzione appropriata per ogni azienda, né è qualcosa che potete implementare domani.

Dovete infatti considerare i requisiti del vostro sito web nel contesto più ampio delle vostre esigenze di marketing, vendita e comunicazione generale. In generale, per le aziende che utilizzano il proprio sito Web per poco più di un negozio, Jamstack sarà completamente inutile. I miglioramenti della funzionalità e della velocità possono essere garantiti attraverso l’ottimizzazione di base e le modifiche al design. D’altra parte, se il vostro sito web tratta molti contenuti dinamici e personalizzati, è integrato nella vostra funzione di data science o di business intelligence, o state subendo o pianificando di subire una trasformazione verso un modello severless, allora Jamstack potrebbe essere l’unica soluzione adeguata e a prova di futuro.

Jamstack richiede un team qualificato, nuovi protocolli, infrastruttura e, idealmente, una stretta integrazione dei team di sviluppo e marketing. Ciò non esclude le PMI (anzi, realisticamente sono le aziende più grandi che potenzialmente avranno più difficoltà con questa transizione), ma ciò significa che deve essere trovato un equilibrio tra costi iniziali relativamente pesanti e potenziali interruzioni, rispetto ai guadagni a lungo termine. La mia opinione è che Jamstack sia più appropriato per le PMI se rientrano nella categoria delle startup con modelli di crescita globale ambiziosi e nel commercio al dettaglio e nell’e-commerce.

In generale, l’approccio migliore per qualificare Jamstack è guardare ai vostri obiettivi a lungo termine. Un modello di business che si baserà sempre più su soluzioni martech per acquisire e fidelizzare i clienti sarà più efficace ed economico da eseguire utilizzando Jamstack.

Quali sono i primi passi da compiere?

Sebbene non esista un approccio unico per tutti, potete ottenere una buona panoramica dei costi e degli strumenti necessari con semplici ricerche su alcuni dei sistemi che supportano Jamstack. Consiglio vivamente di avviare la vostra indagine su Jamstack esaminando l’utilizzo dei “microservizi”. Poiché Jamstack è indipendente dalla tecnologia, potete collegarvi tutta una serie di soluzioni diverse. Tuttavia, dovrebbe essere data una forte preferenza per gli strumenti e le integrazioni API-first, in quanto ciò renderà la vita molto più semplice e vi consentirà di essere operativi più velocemente.

Le varie soluzioni che dovrete esaminare includono autenticazione, generatori di siti statici, framework frontend e sistemi CMS. Quindi, considerate gli hoster cloud più appropriati. Quasi tutti i servizi funzioneranno (Vercel, AWS, Azure o Github), ma tenete presente che i costi di hosting cloud sono notoriamente opachi. Fate attenzione a considerare tutte le implicazioni sui costi per il vostro provider, poiché i costi iniziali bassi possono mascherare addebiti più elevati man mano che procedete. Per passare a Jamstack stesso, ci sono molte fonti che coprono le migliori pratiche. Tuttavia, come un rapido elenco di controllo, esaminate attentamente CDN, Atomic Deploys, invalidazione della cache e controllo della versione.