Da qualche anno si parla sempre più spesso di “Application Economy”. Viviamo in un mondo in cui c’è un’applicazione per tutto: non solo sui nostri cellulari, ma anche – anzi, soprattutto – nei servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche vitali per il successo di ogni tipo di azienda. L’evoluzione cloud ha accelerato incredibilmente il percorso di digitalizzazione e oggi innovazioni come l’Intelligenza Artificiale e il Machine Learning (che qualcuno chiama, in italiano, “apprendimento automatico”) si preparano a trasformare le applicazioni business (ma anche quelle di gioco ed entertainment) del passato in qualcosa di nuovo, diverso e più performante. In tutto questo, anche il ruolo degli sviluppatori è cambiato: non sono più “quelli che scrivono codice” ma sono quelli che, grazie alle nuove modalità operative e approcci – container, microservice ecc – possono mettere a disposizione del business tutto il potenziale di innovazione della nuova IT.

Gli sviluppatori sono professionisti sempre più richiesti, che devono muoversi in anticipo per conoscere tendenze, tecnologie e acquisire competenze nuove che permettano loro di contribuire sempre di più al successo delle imprese per cui lavorano, creando applicazioni che soddisfino le esigenze di utenti interni ed esterni, e di ogni tipo di processi. In un momento di evoluzione come questo, è fondamentale per loro avere occasione di accedere a possibilità di crescita, apprendimento e confronto con la community.

Ecco perché Oracle ha deciso quest’anno di portare in Italia a Roma per la prima volta Oracle Code, l’appuntamento globale itinerante gratuito che si rivolge alla community di sviluppatori italiani, offrendo un’occasione unica per scoprire i trend del mondo dei developer con sessioni, laboratori, keynote dei massimi esperti di Oracle e non. Cultura DevOps, codice open source, cloud computing saranno solo alcuni dei temi affrontati in laboratori hands on, esperienze interattive e demo organizzate nel “Groundbreakers Hub”, per acquisire gli strumenti utili a cavalcare con successo i trend del futuro, che vedono – ad esempio – una crescente “ibridazione” di competenze e di piattaforme.

Oracle, infatti, prevede che gli sviluppatori dovranno lavorare sempre più a stretto contatto con i data scientist, per amplificare la loro capacità di alimentare le applicazioni con l’intelligence: entro il 2020 ben 8 app personalizzate su 10 avranno funzionalità di intelligence integrate. Restando in tema di intelligenza artificiale e automazione, anche i bot saranno sempre più pervasivi in ogni processo e specializzati: compito degli sviluppatori sarà anche fare in modo che queste intelligenze siano rese disponibili agli utenti in modo intuitivo, richiamando “il bot giusto” per il “compito giusto” Non solo: la tendenza ad andare verso ambienti cloud nativi sempre più ricchi e complessi vedrà emergere un nuovo profilo di super-professionista di piattaforma, il platform engineer, che si occuperà di garantire l’infrastruttura cloud ad elevate performance e sicura su cui gli sviluppatori potranno creare e implementare le loro app cloud native, potendo sfruttare al meglio i container, i microservice e tutte le nuove tendenze applicative, serverless incluso. Questi ed altri esempi di tendenze per il futuro evidenziano la complessità ma anche l’incredibile potenziale dell’evoluzione in ambito applicativo: si avvicinano tempi sempre più entusiasmanti per tutti i coder e un modo per esserne protagonisti è certamente partecipare a Oracle Code il 4 aprile a Roma.

