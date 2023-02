Visual Studio 2022 17.5 è disponibile da oggi e tra i punti salienti della nuova versione ci sono funzionalità per lo sviluppo multipiattaforma in C++, suggerimenti di codifica basati sull’intelligenza artificiale, la semplificazione dello sviluppo di API e il miglioramento della ricerca nel codice.

Per gli sviluppatori C++, la console Linux è stata spostata nel terminale integrato per facilitare l’interazione con un computer Linux remoto. Quando gli sviluppatori utilizzano un dev container, ora possono eseguirlo su macchine remote e possono anche aprire una shell interattiva nel container in esecuzione nel terminale integrato. La libreria standard è stata ampliata per includere le primitive atomiche C11 nel compilatore MSVC (Microsoft C ++), mentre le nuove funzionalità di CMake velocizzano i flussi di compilazione.

Visual Studio 17.5 offre anche consigli di codice basati sull’intelligenza artificiale, fornendo suggerimenti in linea nell’editor basati sulle modifiche recenti. Gli algoritmi di machine learning vengono utilizzati per comprendere la struttura delle modifiche ripetute apportate al codice e suggerire le modifiche.

Il rilascio generale di Visual Studio 17.5 segue tre versioni preview, l’ultima delle quali è arrivata il 18 gennaio. Le altre novità apportate da Visual Studio 17.5 comprendono: