Oracle sta rendendo disponibili gratuitamente a tutti la funzionalità di discovery nel suo Java Management Service ospitato nel cloud. In precedenza, la funzionalità era disponibile solo per gli utenti con un abbonamento Oracle Java SE (Standard Edition) o per gli utenti di Oracle Cloud Infrastructure.

Java Management Service è un servizio Oracle Cloud Infrastructure (OCI) nativo che monitora le distribuzioni Java sulle istanze in esecuzione in OCI o nei data center dei clienti. La sua capacità di rilevamento consente agli utenti di identificare le installazioni runtime Java e le relative versioni, oltre a tenere traccia di quali applicazioni utilizzano quali runtime Java.

La funzionalità di discovery di base sarà disponibile gratuitamente per tutti gli utenti, mentre le funzionalità più avanzate, come la possibilità di installare e rimuovere runtime Java, saranno riservate agli abbonati Java SE e ai clienti OCI. Gli utenti del servizio di discovery dovranno pagare i costi di monitoraggio dei dati OCI, descritti come nominali da Oracle e spesso coperti dagli incentivi OCI per i nuovi account. Poiché Java Management Service è un servizio OCI e non fa parte del runtime Java, ha una cadenza di rilascio più rapida come molti servizi cloud e le nuove funzionalità, almeno teoricamente, dovrebbero apparire più frequentemente in esso che non in Java.