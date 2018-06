Cisco ha presentato nuove funzionalità per gli sviluppatori erogate tramite la propria piattaforma di networking intent-based. Tali innovazioni testimoniano i continui progressi compiuti da Cisco nel fornire una piattaforma programmabile aperta che si estende lungo l’intera rete, dal campus al data center, dalla filiale alla sede centrale.

La creazione e la gestione di reti basate sulle intenzioni (intent-based networking) rappresentano un cambio epocale rispetto ai metodi tradizionali che richiedono molto tempo e un intervento manuale. Questo tipo di rete moderna cattura il “business intent” e lo traduce in policy che vengono attivate automaticamente lungo tutta l’infrastruttura, assicurando e verificando costantemente che la rete sia operativa come previsto.

“Il networking intent-based rappresenta la nuova generazione di sistemi aperti basati su IP che, come abbiamo visto, possono cambiare il contesto sociale attuale” ha commentato David Goeckeler, executive vice president e general manager della divisione Cisco Networking and Security. “Cisco ha creato un’architettura aperta che potenzia l’ecosistema per accelerare l’innovazione di rete basata sull’intento. Già da un anno, i nostri clienti e partner creano valore dalle proprie reti in modalità che, soltanto un anno fa, non credevano possibili”.

La piattaforma DNA Center

Cisco ha reso disponibili in Cisco DNA Center (il centro di comando e controllo per reti intent-based campus, di filiali e edge) nuovi strumenti e API aperte per gli sviluppatori, che saranno disponibili nel corso dell’estate. DNA Center trasforma la rete, che non è più una combinazione di dispositivi hardware bensì un unico sistema. Oggi infatti, grazie alla disponibilità di API per tutta la rete, Cisco permette agli sviluppatori di programmare facilmente tale sistema, sfruttando tutte le analisi e le informazioni approfondite che la rete è in grado di fornire.

DNA Center permette agli sviluppatori di programmare la rete come unico sistema attraverso API intent-based. Oggi gli sviluppatori possono creare una nuova generazione di applicazioni network-aware e i partner possono integrare la rete nei propri processi di business. DNA Center permette inoltre agli amministratori IT sia di scambiare informazioni per automatizzare i processi lungo i sistemi IT attraverso adattatori software, sia di fornire a sviluppatori e partner la flessibilità necessaria per supportare reti multi-vendor attraverso specifici SDK. Ciò permette ai clienti di ridurre la complessità di reti eterogenee e di gestirle coerentemente come unico sistema.

Le novità di Cisco DevNet

Cisco ha poi portato ulteriore innovazione all’interno della sua community di sviluppatori e oggi ha annunciato la disponibilità di tre iniziative che portano nuova linfa a questo grande ecosistema.