Il serverless computing sta già mostrando segni di stanca?

Il serverless computing offre la promessa di applicazioni eseguite come cicli di elaborazione basati sugli eventi, in base ai quali il codice viene eseguito solo quando attivato da una richiesta. In questo modo si può risparmiare denaro pagando solo per il tempo di elaborazione effettivamente consumato invece di mantenere un server virtuale o fisico. Gli utenti sono inoltre risparmiati dal dover gestire l’infrastruttura.

AWS Lambda, Microsoft Azure Functions, Google Cloud Functions e altre offerte di serverless computing hanno attirato molta attenzione negli ultimi anni. Ma questa “rivoluzione” sta già mostrando piccoli segni di stallo? In un report sull’adozione del cloud pubblicato questa primavera, O’Reilly Media ha scoperto che, tra i partecipanti intervistati che non avevano adottato il serverless, la maggior parte, circa il 62%, non aveva intenzione di farlo. “Sembra che il serverless abbia perso la sua attrattiva sulla base delle conversazioni che stiamo avendo” ha affermato Mike Loukides, vicepresidente della strategia dei contenuti di O’Reilly Media.

Peder Ulander, leader del mercato dei prodotti per il pubblico di aziende e sviluppatori presso AWS, che offre la piattaforma serverless AWS Lambda, contesta l’idea di qualsiasi tipo di stallo nel settore serverless. “Siamo stati molto contenti della crescita del nostro business serverless e abbiamo visto che sta diventando sempre più strategico”, ha affermato Ulander. Ha aggiunto che il serverless riduce i costi complessivi e migliora la produttività degli sviluppatori. Non a caso centinaia di migliaia di clienti AWS utilizzano AWS Lambda.

adv Nell’era digitale il centralino va in Cloud NFON - SCOPRI DI PIÙ >> La telefonia di nuova generazione è in software-as-a-service: non richiede di installare centralini hardware, gestisce fisso e mobile, e consente di attivare nuove linee o filiali con un clic, abilitando Smart Working e Unified Communication.

Le richieste di informazioni sul serverless sono aumentate quest’anno in Gartner, ha affermato l’analista Arun Chandrasekaran. Esiste una classe di applicazioni in cui il serverless è estremamente capace, in particolare le architetture basate su eventi. Anche le applicazioni altamente effimere che vivono per pochi minuti o pochi secondi sono adatte per serverless.

Ma Chandrasekaran ha avvertito che le nuove tecnologie come il serverless spesso attraversano un ciclo di hype prima che i clienti si rendano conto di ciò che la tecnologia può effettivamente fare. “In molti casi, i clienti potrebbero tentare di utilizzare la tecnologia al di là di ciò per cui è destinata”, ha affermato.

Andrew Davidson, vicepresidente dei prodotti cloud di MongoDB, concordava sul fatto che il serverless stava attraversando un ciclo di hype, ma ha sottolineato che era ancora agli inizi. “Ci sono molte persone che non hanno nemmeno iniziato a utilizzare serverless”, ha detto Davidson. Serverless ha funzionato per alcune situazioni ma non per altre, ha detto. “Può essere utilizzato per aumentare casi d’uso specifici e mirati, fornendo servizi applicativi ausiliari”, ha affermato. MongoDB ha un servizio serverless nativo per il suo servizio di database MongoDB Atlas.

Chandrasekaran ritiene infine che le sfide nell’ecosistema serverless oggi includano il debug e il test delle applicazioni, il monitoraggio e la sicurezza. Per questo sono necessari più maturità e strumenti. I fornitori di ecosistemi serverless devono fornire gli stessi strumenti negli ambienti edge come negli ambienti cloud pubblici. Ulander, nel frattempo, si aspetta che con l’avanzare del serverless, ci saranno più integrazioni intorno ai container o Kubernetes.

software/il-serverless-computing-sta-gia-mostrando-segni-di-stanca-132863" >