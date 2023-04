GitHub Copilot, l’assistente per programmatori guidato dall’intelligenza artificiale di GitHub, è pronto ad aggiungere funzionalità di chat e voce grazie all’adozione della tecnologia di deep learning ChatGPT-4 di OpenAI. GitHub ha annunciato il 22 marzo che questa prossima versione del suo tool di IA generativa si chiamerà GitHub Copilot X. Il piano prevede l’inserimento di Copilot nelle richieste di pull, nella riga di comando e nei documenti per rispondere alle domande sui progetti. I punti salienti di GitHub Copilot X includono:

Un’esperienza simile a chatGPT nell’editor con Copilot Chat, un’interfaccia di chat incentrata sugli scenari degli sviluppatori e che si integra nativamente con gli strumenti di sviluppo Visual Studio Code e Visual Studio di Microsoft. Copilot Chat riconosce il codice digitato dallo sviluppatore e i messaggi di errore visualizzati. Agli sviluppatori vengono fornite analisi e spiegazioni approfondite dei blocchi di codice e proposte correzioni dei bug. Gli sviluppatori possono iscriversi alla lista d’attesa per la chat di Copilot.

Copilot per le richieste di pull aggiunge il supporto per i tag AI nelle descrizioni delle richieste di pull. I tag vengono compilati automaticamente da Copilot in base al codice modificato. Gli sviluppatori possono rivedere o modificare la descrizione suggerita. È già disponibile un'anteprima tecnica.

Copilot for Docs è uno strumento sperimentale in fase di lancio che utilizza un'interfaccia di chat per fornire risposte generate dall'intelligenza artificiale alle domande sulla documentazione, comprese quelle su linguaggi, framework e altre tecnologie. La documentazione iniziale riguarderà React, Azure Docs e MDN. Anche per questa funzionalità è disponibile una lista d'attesa.

Copilot per CLI può comporre comandi e cicli e lanciare oscuri flag di ricerca per soddisfare una query. Qui la lista d'attesa.

È in programma anche una funzione per cui GitHub avvisa automaticamente gli sviluppatori se mancano test sufficienti per una richiesta di pull e suggerisce potenziali test. GitHub spera di portare la nuova funzionalità nei repository e nella documentazione interna di qualsiasi organizzazione.

Gli sviluppatori possono registrarsi per una prova gratuita di Copilot. GitHub ha dichiarato che Copilot sta generando il 46% del codice degli sviluppatori e li aiuta a codificare il 55% più velocemente. Tuttavia, lo strumento ha suscitato anche qualche polemica, con la Free Software Foundation che ha messo in dubbio la correttezza dell’uso del codice di terze parti.

L’altra notizia riguardante Copilot si lega alla nuova versione di Visual Studio Code (la 1.77) rilasciata il 30 marzo. Questa nuova release introduce infatti un’anteprima di un’integrazione più profonda con GitHub Copilot, che include suggerimenti in linea e funzionalità di chat.

Con l’aggiornamento, gli utenti possono inoltre provare le funzioni di GitHub Copilot come i suggerimenti in linea, la chat per chiedere aiuto e la chat in linea. Gli sviluppatori possono provare le nuove funzionalità utilizzando l’estensione GitHub Copilot Nightly e la VS Code Insiders Build. Per le funzionalità di chat, gli sviluppatori devono iscriversi alla lista d’attesa di GitHub Copilot Chat.

Visual Studio Code 1.77 può essere scaricato per Windows, Linux o macOS dal sito web del progetto e offre anche le seguenti novità: