GitHub Copilot, il controverso strumento che fornisce agli sviluppatori un sistema di coding assistita dall’intelligenza artificiale, è stato potenziato con algoritmi per migliorare la qualità e la sicurezza dei suoi suggerimenti di codifica.

I miglioramenti presentati due giorni fa includono un aggiornamento del modello di AI OpenAI Codex per supportare miglioramenti su larga scala dei suggerimenti sulla qualità del codice (anche il tempo necessario per fornire suggerimenti è stato ridotto). Questi miglioramenti sono disponibili sia per Copilot per privati, sia per Copilot per aziende.

Inoltre, il filtro delle vulnerabilità basato sull’intelligenza artificiale di Copilot ora blocca i modelli di codifica non sicuri in tempo reale. I modelli di codifica vulnerabili più comuni che vengono presi di mira includono credenziali hard-coded, path injection e SQL injection e possono essere rilevati anche in frammenti incompleti.

Copilot è uno strumento di programmazione addestrato utilizzando codice proveniente da repository pubblici, offre suggerimenti in stile auto-completamento in una varietà di linguaggi di programmazione ed è accessibile tramite estensioni di Visual Studio Code, Visual Studio e Neovim.

Questa settimana GitHub ha inoltre annunciato, al termine della fase beta iniziata lo scorso dicembre, la disponibilità generale di Copilot for Business per tutte le aziende, anche quelle che non utilizzano GitHub. GitHub Copilot for Businesses offre anche il supporto per VPN, in modo da poter utilizzare Copilot in qualsiasi ambiente di lavoro.

Al momento, secondo quanto rivelato da GitHub, più di 400 organizzazioni stanno utilizzando Copilot per aiutare gli sviluppatori a scrivere codice più velocemente.