La domanda di sviluppatori software è raddoppiata nel 2021

Secondo l’ultimo rapporto State of Software Engineers dello specialista delle assunzioni tecnologiche Hired, la domanda di sviluppatori di software è raddoppiata nel 2021, poiché la pandemia ha esacerbato una crescente crisi di talenti.

Hired ha monitorato 224.367 richieste di interviste per ruoli di ingegneria del software nel 2021, rispetto alle 106.101 del 2020, anno pesantemente colpito dalla pandemia. Il rapporto si basa sulle 366.000 interazioni della piattaforma di Hired tra aziende e ingegneri del software e sulle 2.000 risposte al sondaggio raccolte tra gennaio 2020 e dicembre 2021.

“Tra la continua carenza di talenti tecnologici e le richieste record da parte delle aziende desiderose di ricoprire ruoli aperti, gli ingegneri del software di Hired hanno ricevuto in media più del doppio delle richieste di interviste nel 2021 rispetto al 2020”, ha scritto il CEO di Hired Josh Brenner nella prefazione al report. “Questo mercato competitivo delle assunzioni continua a esercitare pressioni sulle aziende affinché offrano stipendi e vantaggi interessanti ed estendano la loro ricerca di talenti per assumere ingegneri software remoti al di fuori dei grandi hub tecnologici, espandendo e distribuendo i team a livello globale”.

In aumento il lavoro di sviluppo a distanza

Non sorprende che anche le assunzioni a distanza siano aumentate nel 2021, con gli ingegneri del software che hanno ricevuto più richieste di interviste per ruoli remoti (98.846) nel 2021 rispetto a posizioni in sede (92.383) nel 2020. Anche gli sviluppatori aperti al lavoro a distanza hanno ricevuto in media il 20% in più di richieste di interviste rispetto a coloro che non lo erano.

Lato dipendenti, la flessibilità sull’orario di lavoro è stato il fattore più citato per la cultura del lavoro ideale per gli ingegneri del software, seguito dal limitare il più possibile le riunioni e dall’avere ottimi colleghi e manager.

Il ruolo più richiesto sulla piattaforma era per gli sviluppatori full stack. “Le aziende hanno assunto in modo più aggressivo ingegneri full stack nel 2021. I nostri dati hanno rivelato che gli ingegneri full stack hanno mostrato l’aumento più alto del 2,1% (raffrontando il 2021 al 2020) nelle richieste di interviste rispetto ad altri ruoli di ingegneria del software”, si legge nel rapporto.

Questo aumento della domanda complessiva ha visto crescere gli stipendi medi anche per ruoli remoti e posizioni in hub tecnologici più piccoli. Gli stipendi dell’ingegneria del software sono aumentati dello 0,8% raggiungendo nel 2021 una media di 156.000 dollari all’anno (circa 142.000 euro), mentre nel Regno Unito gli stipendi sono aumentati in media del 2,7% a 75.000 sterline all’anno (circa 90.000 euro).

Competenze chiave dello sviluppatore software nel 2022

Il rapporto di Hired ha anche messo in luce alcune capacità di sviluppo software che stanno suscitando il maggior interesse per i colloqui da parte dei datori di lavoro. Il linguaggio di programmazione Go è stato in cima alla lista delle competenze richieste per il secondo anno consecutivo, con ingegneri esperti in Go che hanno ricevuto 1,8 volte più richieste di interviste rispetto alla media del mercato.

Dietro Go sono arrivati altri linguaggi come Ruby on Rails, Scala, Ruby e React Native. Le competenze cloud come Kubernetes, AWS e le competenze di Google Cloud Platform erano invece più in basso nell’elenco. Gli ingegneri che vantano queste capacità hanno visto circa 1,3 volte più richieste di interviste rispetto alla media.