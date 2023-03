Agli utenti di Docker con un abbonamento Free Team è stato comunicato via e-mail che hanno un mese di tempo per convertirsi a un livello a pagamento (300 dollari all’anno) o rischiano di perdere l’accesso ai loro dati e, come è facile capire, si tratta di una mossa che potrebbe interrompere le automazioni per molti progetti open source.

Gli abbonamenti Free Team offrono a gruppi di sviluppatori un’unità organizzativa per gli sviluppatori associati a un determinato insieme di repository Docker. La versione gratuita di questa offerta è stata ampiamente utilizzata dai progetti open source. Rimuoverla significa perdere i dati associati a quei team, comprese le immagini Docker.

L’e-mail di Docker, secondo quanto riportato da più fonti come Alex Ellis di OpenFAAS, afferma che “le organizzazioni Free Team sono un livello di abbonamento che non esiste più. Questo livello includeva molte delle stesse caratteristiche e funzionalità di un abbonamento Docker Team a pagamento. Se possedete un’organizzazione Free Team, l’accesso alle funzionalità a pagamento, compresi i repository privati, sarà sospeso il 14 aprile 2023. Aggiornate il vostro abbonamento prima del 14 aprile 2023 per continuare ad accedere alla vostra organizzazione”.

Secondo il resto dell’e-mail, gli account che non effettuano l’aggiornamento avranno i loro dati conservati per 30 giorni “dopodiché saranno soggetti a cancellazione”. Molti di coloro che si sono lamentati di questo cambiamento tramite GitHub gestiscono progetti open source con dipendenze di build che potrebbero rompersi, come il progetto Mamba. Alcuni, come Livebook, stanno già pianificando di spostare tutti i container da Docker al GitHub Container Registry, ma dovranno migrare manualmente le immagini più vecchie. Anche il progetto Kubernetes Kind sta valutando alcune opzioni, tutte potenzialmente in grado di interrompere i flussi di lavoro che dovrebbero essere ricostruiti.

Una possibile alternativa per i progetti interessati è il programma Sponsored Open Source (DSOS) di Docker, in cui i manutentori di progetti open source possono ricevere iscrizioni Free Team. Docker dichiara: “Rinvieremo la sospensione o la cancellazione di qualsiasi organizzazione mentre la richiesta di DSOS è in fase di revisione e daremo alle organizzazioni almeno 30 giorni prima di sospendere l’organizzazione se la richiesta viene respinta”.

Tuttavia, Docker ha un volume elevato di domande e il programma DSOS prevede restrizioni che potrebbero rendere difficile l’accettazione di alcuni progetti. Alcuni candidati, come Neil Hanlon del progetto Rocky Linux e Rockert Scheck del progetto rpki-client, non hanno ancora ricevuto risposta da Docker nonostante abbiano fatto domanda per il programma molto prima dell’annuncio di Free Team.