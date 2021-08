Suggerimenti per team agili e devops in un modello di lavoro ibrido

Quando i team sono divisi tra casa e ufficio, stabilire alcune regole di base manterrà i progetti in movimento in modo efficiente.

Molti leader sperano che il peggio del COVID-19 sia alle nostre spalle e stanno valutando le loro politiche di ritorno al lavoro, pratiche di lavoro flessibili e l’adozione continua di tecnologie collaborative. I leader supporteranno il lavoro ibrido o richiederanno ai dipendenti di tornare in ufficio a tempo pieno?

Secondo un recente sondaggio, il 73% dei dipendenti cerca ambienti di lavoro ibridi in cui hanno una certa flessibilità su dove e quando lavorare. Un altro sondaggio suggerisce che il 39% dei dipendenti prenderà in considerazione la possibilità di smettere se i leader dell’organizzazione li costringeranno a tornare in ufficio a tempo pieno. In un recente sondaggio interno ad Apple, il 90% degli intervistati ha poi affermato di essere “fortemente d’accordo” con l’affermazione secondo cui “le opzioni di lavoro flessibili in base alla posizione sono una questione molto importante”.

Collaboro con molti CIO che lavorano con i loro team esecutivi per passare con successo a modelli ibridi. Wayne Sadin, consigliere di amministrazione e consulente CIO, afferma: “L’organizzazione ibrida riesce o fallisce in base alla sua capacità di far sentire apprezzate tutte e tre le categorie di dipendenti (in ufficio, remote e ibride).” Martin Davis, CIO e managing partner di Dunelm Associates, è d’accordo: “Un fattore critico per il lavoro ibrido sarà trovare modi per trattare tutti allo stesso modo”.

Ho anche parlato con Bob Davis, chief marketing officer di Plutora, su come i leader tecnologici e aziendali collaborano per un modello di lavoro ibrido. Davis afferma: “La capacità di mantenere un’erogazione di software efficiente e di alta qualità che soddisfa i clienti e fornisce valore all’azienda potrebbe aver subito un rallentamento quando le aziende sono passate a uno stile di lavoro remoto. Ma sono stati in grado di andare avanti fintanto che hanno avuto una visibilità completa del portafoglio e della pipeline, passaggi fluidi tra i team, governance e conformità e un sistema che facilita la collaborazione anche in un mondo distribuito”.

Ecco alcuni dei miei consigli per il lavoro ibrido presso le organizzazioni tecnologiche che si concentrano su metodologie agili e pratiche devops.

Considerare il lavoro ibrido come una trasformazione a lungo termine

Ad aprile 2020 ho condiviso sette best practice per i team remoti che sono da considerare rilevanti per il lavoro ibrido. Ho suggerito ai team di migliorare la collaborazione regolando le cerimonie agili e aumentando il livello di documentazione. Per i team di devops remoti raccomandavo una maggiore attenzione alla risoluzione dei rischi attraverso test e pratiche di sicurezza. Per i team di sviluppo software distribuito consigliavo invece di formalizzare pratiche di pianificazione agili per sviluppare road map e soddisfare le aspettative dei clienti.

Sebbene ci siano alcuni punti in comune tra il lavoro ibrido e il lavoro remoto con i team distribuiti, ci sono anche diverse differenze evidenti. Per prima cosa, i sostenitori del lavoro ibrido sperano di renderlo un modo di operare sostenibile che migliori l’equilibrio tra lavoro e vita privata, mentre il lavoro a distanza era una risposta forzata a un’emergenza.

Sotto questa luce il lavoro ibrido dovrebbe essere considerato un processo evolutivo e trasformativo. I team dovrebbero tenere discussioni regolari sulle aree di miglioramento e standardizzare comportamenti e pratiche. Ecco i miei consigli per i team di sviluppo agile e le organizzazioni devops che utilizzano un modello di lavoro ibrido.

Standardizzare ed evolvere i protocolli di comunicazione

Iniziamo considerando l’intersezione di obiettivi aziendali, spazi di lavoro, tecnologie e politiche di lavoro quando si considera il modo in cui le persone collaborano nelle riunioni. Allineare le norme e le pratiche culturali con il lavoro ibrido consente collaborazioni più produttive tra persone in ufficio e remote. Alcuni protocolli di comunicazione che vale la pena considerare sono:

Fornire linee guida su quando sono necessarie riunioni e quando altre forme di comunicazione asincrona, come Slack, Microsoft Teams o Atlassian Confluence, sono più appropriate.

Quando sono necessarie riunioni, pianificatele in orari allineati con i fusi orari di tutti i partecipanti.

Stabilire periodi appropriati senza riunioni per consentire a sviluppatori, ingegneri e altri tecnici di lavorare in modo produttivo e con meno interruzioni.

Quando lavorate in remoto, attivate il video quando possibile in modo da poter partecipare visivamente alla conversazione.

Quando si facilita una riunione, chiamate i partecipanti per nome, iniziando dai partecipanti remoti. Non date per scontato che le persone parlino da sole. Le persone avranno maggiori probabilità di contribuire se sanno che saranno chiamate in causa.

Terminate sempre le riunioni con almeno cinque minuti di anticipo in modo che le persone e gli eventi rimangano nei tempi previsti.

Centralizzare gli artefatti per rendere le riunioni più produttive

Quando parlo con sviluppatori e ingegneri, una delle loro principali preoccupazioni è il numero di riunioni a cui sono invitati a partecipare. Il solo fatto di essere in un team scrum ha almeno tre riunioni giornaliere e probabilmente ci sono altri incontri per definire gli arretrati, soluzioni di brainstorming e rilasci di piani.

Prima di affrontare il numero di riunioni, considerate alcuni passaggi di base per rendere le riunioni più produttive. La creazione di standard per le riunioni è ancora più importante per il lavoro ibrido perché riunioni meno efficaci possono consumare energia per i partecipanti remoti.

Ecco tre consigli:

Richiedete ai facilitatori delle riunioni di creare un’agenda per quasi tutte le riunioni. Riunioni come standup giornalieri, sprint review e retrospettive hanno piani di riunione standard, ma le persone che pianificano il brainstorming, la gestione del cambiamento e altre riunioni di pianificazione dovrebbero delineare la loro agenda.

Registrate le riunioni e condividetele in un archivio organizzato. In questo modo, le persone non devono essere invitate a ogni riunione. Chi vuole essere informato può guardare le registrazioni. Inoltre, le persone possono guardare i video in modo più efficiente saltando alle sezioni pertinenti o accelerando la riproduzione del video. Avete perso una riunione? Nessun problema, c’è una registrazione.

Documentate le decisioni e i follow-up richiesti per ridurre la review dei problemi più volte o le discussioni che non portano a nulla.

È probabile che le organizzazioni che mettono in atto più discipline per le riunioni vedranno migliorare la loro efficacia e ridurre il numero di riunioni.

Incrementare il site reliability engineering e l’automazione dei test

Il lavoro ibrido è sia un’opportunità che una sfida nel modo in cui le persone collaborano. Avere strumenti, flussi di lavoro e responsabilità integrati aiuta a garantire che proprietari di prodotti agili, Scrum Master, sviluppatori, tester, specialisti della sicurezza e addetti alle operazioni IT lavorino in modo produttivo ed efficiente, sia in ufficio che in remoto.

Ho parlato con Wayne Anderson, uno dei principali architetti dell’ufficio CTO di Microsoft Services per il lavoro moderno, su come i team di tecnologia di lavoro ibrido possono migliorare i loro cicli di rilascio. Anderson si concentra sui test e sul ruolo degli ingegneri dell’affidabilità e afferma: “La stabilità della vostra applicazione è un riflesso di come il vostro team pensa, pianifica e implementa la disciplina dei test. Man mano che le organizzazioni passano ai concetti di ingegneria dell’affidabilità, il singolo cambiamento più grande è che i test di accettazione degli utenti si spostano dal rapido segno di spunta su una spinta alla produzione a un luogo reale in cui è possibile vedere sicurezza, soluzioni tecniche, strumentazione e persino prestazioni.

Le pratiche di test si collocano tra le innovazioni di un team di sviluppo e le esperienze dei clienti implementate in produzione, mentre l’ingegneria della sostenibilità sostiene le responsabilità di applicazioni affidabili, ad alte prestazioni e sicure. Entrambe le discipline utilizzano l’automazione delle piattaforme di automazione dei test, AIops e devops per ridurre la fatica, migliorare la produttività, sviluppare insight e dare priorità al proprio lavoro.

La connessione dei flussi di lavoro, la denominazione delle responsabilità e l’aumento dell’automazione sono le chiavi del successo per i team di lavoro ibrido dal ritmo serrato. Assegnando responsabilità di test, sicurezza, affidabilità e prestazioni, le organizzazioni devops possono ridurre gli incidenti gravi, le chiamate in parallelo e le war room. Queste pratiche aiutano i team a evitare riunioni stressanti, che diventano difficili da organizzare quando gli esperti in materia hanno luoghi di lavoro e orari flessibili.

Quando i team devops possono migliorare la produttività, aumentare l’affidabilità, ridurre lo stress e collaborare in modo efficiente attraverso un modello di lavoro ibrido, è più probabile che i leader aziendali approvino orari di lavoro flessibili, luoghi e preferenze personali. Questa è una buona notizia per i tecnologi che vedono il lavoro ibrido come un passo avanti per migliorare l’equilibrio tra lavoro e vita privata.