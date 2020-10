Le aziende faticano ancora a trovare sufficienti competenze open source

La pandemia ha accelerato la domanda di professionisti IT con competenze open source e le organizzazioni stanno cercando in lungo e in largo il personale per colmare il divario.

Dopo un anno difficile per tutti, almeno le assunzioni IT sembrano essere di nuovo in aumento per la prima volta da mesi, con altri 12.200 ruoli IT aggiunti a settembre secondo il più recente sondaggio sui dirigenti IT della società di consulenza gestionale Janco Associates negli Stati Uniti. Nonostante uno sfondo di incertezza, una cosa è certa: le competenze open source sono ancora rare nel mercato attuale, almeno secondo l’ultimo rapporto Open Source Jobs della Linux Foundation ed EdX.

Il rapporto, pubblicato questa settimana, ha mostrato che il 56% dei responsabili delle assunzioni dichiara di voler assumere professionisti open source nei prossimi sei mesi, nonostante il 93% stia ancora avendo difficoltà a trovare talenti open source rispetto all’87% di due anni fa. “Nonostante una recessione economica generale, l’aver dimostrato competenze nelle tecnologie open source rimane altamente desiderabile per i datori di lavoro che cercano professionisti IT per potenziali assunzioni anche durante questi periodi di incertezza”, si legge nel report.

In risposta a questo divario di competenze open source, le organizzazioni stanno andando oltre nel miglioramento delle competenze dei dipendenti esistenti, con l’80% degli intervistati che afferma di fornire corsi di formazione online ai dipendenti per apprendere il software open source, rispetto al solo 66% di due anni fa.

Le skill open source comprendono una serie estremamente ampia di competenze, ma il rapporto chiarisce che mentre le grandi imprese e le PMI continuano a riconoscere il valore delle tecnologie open source, la domanda di competenze dovrebbe solo continuare a crescere.

Come era (forse) logico aspettarsi, le competenze open source cloud-native sono le più ricercate, ma il report identifica in modo specifico anche le competenze relative a container, machine learning, devops, Linux, sicurezza e software defined networking come aree critiche. Di questi, Linux è l’abilità più richiesta con il 74%, seguita da vicino da un’ampia esperienza nei container.

Come per il settore IT nel suo insieme, sembra esserci un divario anche nella percezione della diversità nell’open source, con l’88% dei datori di lavoro che afferma di incoraggiare in modo proattivo pratiche di assunzione diversificate, mentre solo il 70% dei dipendenti pensa allo stesso modo dei propri datori di lavoro.

Altri risultati del report includono un crescente rispetto per le certificazioni tra i datori di lavoro, con il 52% dei responsabili delle assunzioni che afferma di avere maggiori probabilità di assumere qualcuno con una certificazione, rispetto al 47% di due anni fa. Anche devops sta continuando a crescere, con il 65% delle aziende che cerca di assumere più talenti devops rispetto al 2018, quando si era fermi al 59%. Ciò si riflette nel fatto che il 75% degli intervistati ha affermato di utilizzare un certo livello di pratiche devops oggi, rispetto al 58% di due anni fa.

Dall’altro lato, gli sviluppatori open source riferiscono di essere guidati principalmente dalla loro passione e convinzione nel valore della tecnologia open source, nonché dalla libertà che offre loro e dalla spinta che dà al loro curriculum. La risposta meno popolare è stata quella relativa al denaro, solo il 13%. In termini di soddisfazione sul lavoro, il fattore più citato è stato la collaborazione con una comunità globale, pari al 28%.