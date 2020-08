DevOps e container insieme? Ne guadagnano stabilità e agilità

Che cos’è DevOps? Non è una cosa che si può risolvere con uno strumento, né è una metodologia, né richiede il reclutamento di persone super dotate per gestire tutte le attività del ciclo di vita dell’applicazione. Né si può dire che sia solo CI/CD. DevOps è un modello organizzativo leggero che coinvolge processi, persone e tecnologie al fine di ottenere un sostanziale miglioramento nella gestione del ciclo di vita delle applicazioni, dal loro sviluppo e collaudo, alla loro implementazione fino al funzionamento in produzione.

Ma esattamente in cosa consiste questo sostanziale miglioramento? Secondo Red Hat sono cinque gli ambiti fondamentali in cui vanno a operare le pratiche DevOps.

Agilità: maggiore capacità di rendere disponibili ambienti e risorse senza aumentare, o addirittura riducendo i costi.

maggiore capacità di rendere disponibili ambienti e risorse senza aumentare, o addirittura riducendo i costi. Standardizzazione: minore sforzo nell’integrazione, nel test, nell’implementazione e nel funzionamento, incapsulando le differenze tra le applicazioni con un modello omogeneo e semplice.

minore sforzo nell’integrazione, nel test, nell’implementazione e nel funzionamento, incapsulando le differenze tra le applicazioni con un modello omogeneo e semplice. Stabilità: riduzione dei guasti e dei malfunzionamenti grazie all’automazione dei processi di test, implementazione, recupero ed escalation.

riduzione dei guasti e dei malfunzionamenti grazie all’automazione dei processi di test, implementazione, recupero ed escalation. Comunicazione: diminuzione delle tensioni tra le aree di sviluppo, test e funzionamento in modo da condividere obiettivi, processi e tecnologia.

diminuzione delle tensioni tra le aree di sviluppo, test e funzionamento in modo da condividere obiettivi, processi e tecnologia. Velocità: come probabile conseguenza dei punti precedenti, il tempo che intercorre tra lo sviluppo di una nuova funzionalità e il suo impiego in produzione si riduce.

adv Nell’era digitale il centralino va in Cloud NFON - SCOPRI DI PIÙ >> La telefonia di nuova generazione è in software-as-a-service: non richiede di installare centralini hardware, gestisce fisso e mobile, e consente di attivare nuove linee o filiali con un clic, abilitando Smart Working e Unified Communication.

L’altra domanda che sorge spontanea riguarda l’impatto che hanno le piattaforme container nell’implementazione di DevOps. Quando incapsuliamo le applicazioni e le loro dipendenze in container, non è più necessario sapere come queste vengono installate o configurate, o se la destinazione è on-premise o nel cloud. Sono portatili. Queste piattaforme container facilitano l’organizzazione di DevOps, fornendo un modello comune e continuo tra Dev e Ops, consentendo al contempo la separazione delle responsabilità senza interrompere la continuità e fornendo quattro vantaggi specifici.

Agilità: Creazione automatica degli ambienti di test, che vengono eliminati al termine della prova, o la creazione istantanea degli ambienti e delle risorse necessarie per il ciclo di vita completo di un nuovo progetto.

Creazione automatica degli ambienti di test, che vengono eliminati al termine della prova, o la creazione istantanea degli ambienti e delle risorse necessarie per il ciclo di vita completo di un nuovo progetto. Normalizzazione: Quando un operatore riceve un’applicazione, non ha bisogno di una guida per installarla, in quanto viene implementata come qualsiasi altro container. Non è necessario modificare file di configurazione specifici. L’applicazione viene monitorata automaticamente, in tutti gli ambienti.

Quando un operatore riceve un’applicazione, non ha bisogno di una guida per installarla, in quanto viene implementata come qualsiasi altro container. Non è necessario modificare file di configurazione specifici. L’applicazione viene monitorata automaticamente, in tutti gli ambienti. Stabilità: Promuovendo o trasferendo lo stesso container che ha superato il processo di test (QA) si evita l’iniezione di possibili guasti in fase di installazione o configurazione, o quelli derivanti da differenze tra l’ambiente sorgente e quello di destinazione.

Promuovendo o trasferendo lo stesso container che ha superato il processo di test (QA) si evita l’iniezione di possibili guasti in fase di installazione o configurazione, o quelli derivanti da differenze tra l’ambiente sorgente e quello di destinazione. Comunicazione: Esiste uno standard per qualsiasi applicazione e per tutti gli ambienti (Kubernetes), parlano la stessa lingua.

software-DevOps.jpg" data-share-url="https://www.cwi.it/sviluppo-software/devops/devops-e-container-insieme-ne-guadagnano-stabilita-e-agilita-130206" >