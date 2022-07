Low-code in aumento

Le unità business comprendono le esigenze delle applicazioni business

La carenza di sviluppatori di software e operatori IT in generale sta costringendo le aziende a rivolgersi a “sviluppatori cittadini” all’interno delle loro organizzazioniSecondo, analista senior di Forrester, sta diventando una priorità trovare lavoratori con capacità di sviluppo software o formarli internamente. Ciò che rende possibile la presenza di sviluppatori cittadini èche consentono agli utenti business con poca o nessuna esperienza di codificaLe aziende stanno sfruttando queste piattaforme per creare “centinaia o migliaia di sviluppatori cittadini nelle loro organizzazioni”, prosegue Bratincevic. “Secondo me, lo sviluppo low-code sarà presto solo un’ennesima skill per l’utente business, proprio come gli strumenti di produttività personale”.Un sondaggio condotto a inizio anno dalla società di ricerca IDC su 380 aziende ha mostrato che il 49% degli intervistatiIl secondo motivo principale per l’acquisto degli strumenti software (39%) era “esigenze legate alla pandemia”. Nel 2021, il mercato globale della tecnologia di sviluppo low-codee l’adozione di piattaforme di sviluppo software low-code, secondo la società di ricerca Gartner. Entro il 2023, lo sviluppo low-code dovrebbe essere adottato da più della metà di tutte le aziende di medie e grandi dimensioni. Gli strumenti di sviluppo low-code astraggono la base di codice più comunemente utilizzata e“ciò che vedi è ciò che ottieni” (WYSIWYG) per creare un’applicazione. La tecnologia consente ai dipendenti che potrebbero non avere un background tecnico di diventare sviluppatori cittadini. Inoltre, gli strumenti low-code consentono agli sviluppatori tradizionali dimentre altri gestiscono lavori di sviluppo più semplici con tecnologia a “basso codice”. Sebbene ci siano dozzine di aziende che offrono set di strumenti low-code e no-code, i leader del mercato sonoma anche le piattaforme vendute da Appian, Oracle e Pega sono in netta ascesa in questo settore.Il fornitore di software per il cloud computing ServiceNow ha affermato che oltre l’80% della sua base di clienti, la cui base di sviluppatori attivi cresce del 47% ogni mese., direttore generale di App Engine Business presso ServiceNow, ha affermato che la capacità di creare applicazioni aziendali con strumenti low-code e no-codeIn gran parte ciò è dovuto al fatto che un’unita business comprende le esigenze applicative di un’azienda meglio di uno shop IT.

I millennial e i lavoratori più giovani che costituiscono la maggior parte della forza lavoro odierna sono molto più a loro agio con la tecnologia, incluso lo sviluppo di software, rispetto ai lavoratori più anziani. “Capiscono che esiste un’app che fornisce loro qualche utilità. Con queste piattaforme low-code, le persone in genere provano a sviluppare (anche per la prima volta), ottengono un successo iniziale e quindi cercano di fare di più e meglio”.

Torres ha visto gruppi che vanno dai team delle strutture ai dipartimenti delle risorse umane sviluppare applicazioni, con il lavoro di sviluppo svolto da persone che in genere non hanno un pedigree tecnologico. Ad esempio, i dipendenti del team della mensa di ServiceNow hanno creato un’applicazione per il menu del cibo utilizzando gli strumenti low-code di App Engine. Dopo che il menu è stato pubblicato, i dipendenti hanno chiesto di poter ordinare il cibo tramite l’app, quindi il team delle strutture ha ampliato l’app per includere gli ordini di cibo utilizzando gli stessi set di strumenti. A un certo punto l’app doveva includere un sistema di pagamento per acquistare gli ordini e quindi si è evoluta ulteriormente.

Uno dei clienti di ServiceNow, Deloitte UK, ha creato un portale utilizzando App Engine per tutto ciò di cui i dipendenti hanno bisogno per svolgere il proprio lavoro. All’interno del portale è presente l’app MyOnboarding che ha digitalizzato il processo di onboarding, inclusi i moduli precedentemente cartacei che sono stati stampati, scansionati e quindi inviati tramite e-mail. I dipendenti possono utilizzare il portale anche per trovare le prossime vacanze e prenotare le sale riunioni. Quella delle risorse umane è una delle principali unità che utilizzano maggiormente strumenti di sviluppo low-code secondo Sarah Pfuhl, vicepresidente del Global Talent Development di ServiceNow.

Le risorse umane sono un focolaio per gli sviluppatori cittadini perché le esigenze aziendali sono in continua evoluzione, in particolare all’indomani della pandemia e dell’aumento del lavoro a distanza. In effetti, l’applicazione più utilizzata del dipartimento di Pfuhl è stata creata da una dipendente delle risorse umane che ha semplicemente visto un punto dolente e ha trovato una soluzione. Prima di creare un hub online per l’apprendimento e lo sviluppo, il team delle risorse umane di Pfuhl inviava e-mail avanti e indietro con i dipendenti in cerca di opportunità di istruzione. Il processo era difficile, dispendioso in termini di tempo e non scalabile man mano che l’azienda cresceva.

Il team delle risorse umane è stato in grado di utilizzare il low-code per costruire un nuovo hub apprendimento e sviluppo che ha centralizzato tutti i programmi di formazione in meno di un mese per coinvolgere meglio i 17.000 dipendenti dell’azienda in tutto il mondo. “Questa donna non era una sviluppatrice e ha iniziato a occuparsi delle risorse umane solo pochi anni fa”, ha affermato Pfuhl. “Ha creato l’hub L&D utilizzando un tool di sviluppo low-code in una settimana. Quindi è andata dal nostro team IT per assicurarsi che l’hub fosse aderente alla governance della nostra attività. Non appena ha potuto mostrare cosa sarebbe diventato il prodotto e cosa avrebbe potuto fare, tutti sono saliti a bordo”. Dal lancio a febbraio, l’hub L&D è stato utilizzato da 3.500 utenti unici nell’ultimo mese. “Non c’era modo di avere quel livello di coinvolgimento senza quell’hub. Penso che il low-code sia il futuro”.

Impedire agli sviluppatori cittadini di ostacolare l’IT

Fondamentale per il lancio di qualsiasi nuova app creata da uno sviluppatore cittadino è la governance, ha sottolineato Pfuhl. Non si può semplicemente avviare un’app; le unità business dovrebbero sempre consultare le unità IT per assicurarsi che la nuova app rientri nelle linee guida aziendali.

Schneider Electric, un fornitore di automazione digitale e gestione dell’energia con circa 130.000 dipendenti in tutto il mondo, ha avuto un programma di sviluppo dei cittadini negli ultimi sette anni. Abha Dogra, vicepresidente senior della tecnologia digitale e CIO del Nord America di Schneider Electric, ha affermato che la governance e la gestione per evitare la proliferazione delle app sono fondamentali per una strategia di sviluppo low-code e no-code di successo.

In caso contrario, le applicazioni aziendali create al di fuori del tradizionale processo di sviluppo possono esporre un’azienda a vulnerabilità, come attacchi alla sicurezza informatica e creazione di risorse digitali non scalabili. Può anche aumentare il “debito tecnico” di un’azienda o il costo di uno sviluppo aggiuntivo che deriva dalla scelta di una soluzione semplice rispetto a un approccio più completo.

“I casi d’uso in genere iniziano con un piccolo problema, ma progressivamente diventano più grandi e richiedono un’applicazione software in piena regola con uno sviluppo più avanzato e test adeguati con controlli e bilanciamenti per la modellazione delle minacce. È una linea molto sottile quando improvvisamente un piccolo caso d’uso, perfetto per uno sviluppo di tipo low-code/no-code, entra improvvisamente nello spazio di un’applicazione in piena regola”, ha affermato Dogra. “Quindi, mentre è necessario che ogni azienda disponga di una piattaforma low-code/no-code, il suo lancio e la sua introduzione in azienda dovrebbero essere ben congegnati e avere un meccanismo ben governato alle spalle”.

Torres di ServiceNow è d’accordo con Dogra, affermando che mentre i dipartimenti IT hanno sempre dovuto fare i conti con lo shadow IT, gli strumenti low-code e no-code hanno esacerbato la necessità di una governance attentamente pianificata. La piattaforma di ServiceNow consente agli utenti di creare un Centro di eccellenza per la governance e le regole sullo sviluppo grazie al quale è possibile verificare ogni applicazione creata.

“Le persone che non fanno software per vivere non capiscono che il costo più alto non è associato alla creazione di app ma al suo mantenimento. Non è che l’IT non voglia collaborare con gli sviluppatori cittadini e aiutarli, ma alla fine è responsabile della sicurezza dei sistemi e dei dati in tutta l’azienda e di conseguenza non vuole un’espansione incontrollata di app”.

In definitiva, i programmi degli sviluppatori cittadini dovrebbero offrire visibilità IT su qualsiasi applicazione creata prima della sua messa in funzione, il che garantisce anche che il software rimanga all’interno delle barriere normative e di sicurezza di un’organizzazione. “È così che si è sicuri che non subentrino questioni che potrebbero trasformarsi in problemi di sicurezza o conformità”, conclude Torres.