Cosa devono fare gli sviluppatori di app per le vulnerabilità di Log4j

Perché potreste essere già a rischio, come rilevare e mitigare le vulnerabilità di Log4j e come migliorare la sicurezza del vostro codice in futuro.

All’inizio del mese scorso, i ricercatori della sicurezza hanno scoperto una serie di importanti vulnerabilità nel software Java Log4j utilizzato in decine di migliaia di applicazioni web. Il codice è ampiamente utilizzato nei sistemi consumer e aziendali, da Minecraft, Steam e iCloud fino ai sistemi di Fortinet e Red Hat. Un analista stima che milioni di endpoint potrebbero essere a rischio.

Log4j è solo l’ultimo di una serie di attacchi alla supply chain dopo quelli di SolarWinds (che ha avuto un processo di compilazione compromesso) e Kaseya (dove gli aggressori hanno sostituito il codice contenente malware).

Da quando è venuta alla luce la prima vulnerabilità di Log4j, i fornitori di sicurezza e gli analisti hanno pubblicato una grande quantità di informazioni su cosa fare e su come proteggersi. Alcuni hanno previsto scenari quasi apocalittici, mentre altri hanno previsioni meno disastrose. Check Point Software Technologies ha scoperto tentativi di exploit in quasi la metà della sua base di clienti, mentre Contrast Security ha rilevato che il 58% delle applicazioni Java ha versioni vulnerabili, ma solo il 37% utilizza Log4j.

Le quattro versioni Java vulnerabili sono CVE-2021-44228, CVE-2021-45046, CVE-2021-4104 e CVE-2021-45105. La US Cybersecurity and Infrastructure Security Agency gestisce una pagina Web con collegamenti a vari blog di fornitori, insieme a un elenco di applicazioni interessate, e sta cercando di mantenere entrambe aggiornate con eventuali correzioni.

I problemi riguardano diverse funzioni del software di registrazione, inclusi Java Naming and Directory Interface (JDNI) e messaggi di evento JMSAppender, che consentono entrambi l’esecuzione di codice remoto. Ciò che rende così pericolosa questa raccolta di vulnerabilità è che gli aggressori non hanno bisogno di molta esperienza per ottenere questo accesso remoto. L’ultima vulnerabilità si riferisce a una condizione denial-of-service, mentre più recentemente Blumira ha scoperto un nuovo vettore di attacco che amplia la superficie complessiva utilizzando WebSockets.

Sembra insomma che le vulnerabilità di Log4j ci accompagneranno ancora per molto tempo. Ciò che è chiaro è che gli sviluppatore di applicazioni hanno e avranno molto lavoro da fare per trovare, risolvere e prevenire i problemi di log4j a breve e a lungo termine.

Potreste già essere a rischio

Ariel Parnes, COO di Mitiga, suggerisce di “vedere se la vostra organizzazione è stata già hackerata utilizzando Log4j in passato. I criminali potrebbero essere già dentro”. Il responsabile IT John Cronin pone invece delle domande chiave: “Sapete quale dei vostri server utilizza Log4j? Quanto tempo ci vorrà per produrre un elenco di quei server? Potete patcharli con un attimo di preavviso? Avete strumenti automatizzati o qualcuno ha bisogno di accedere a tutti i server e farlo manualmente? Avete un processo per applicare patch ai server di produzione live durante i periodi di picco di utilizzo?” Rispondere a queste domande richiederà certamente uno sforzo.

Gli analisti della sicurezza hanno scoperto exploit risalenti all’1 dicembre che hanno utilizzato un’ampia gamma di protocolli di rete tra cui LDAP, RMI, DNS e HTTP. Questi exploit hanno installato una varietà di malware, inclusi miner di criptovaluta, una nuova famiglia di ransomware che Bitdefender chiama Khonsari e codice per unirsi alla botnet Mirai. E per finire, diversi ricercatori hanno segnalato exploit provenienti da aggressori sponsorizzati dallo stato in Cina, Corea del Nord, Turchia e Iran.

Il vostro piano di difesa immediato

La vostra prima linea di difesa è l’aggiornamento alle versioni Log4j più recenti. Inizialmente, Apache ha rilasciato una patch che si è rivelata avere ancora delle vulnerabilità. Le versioni più recenti sono Log4j v.2.17.0, se si esegue Java 8 o versioni successive, e Log4j v.2.12.2, se si esegue Java 7 nell’infrastruttura dell’app Web.

Queste patch disattivano JNDI per impostazione predefinita e rimuovono l’accesso alla ricerca dei messaggi, funzioni che sono alla base delle varie vulnerabilità. La disabilitazione di JNDI potrebbe però danneggiare qualcosa nelle vostre app, quindi verificate attentamente prima di implementarla in qualsiasi sistema di produzione. Potreste anche voler interrompere qualsiasi registrazione basata su Java se non ne avete bisogno per nessuna delle vostre applicazioni. Ancora una volta, fate delle prove prima della distribuzione.

Quali strumenti di rilevamento sono disponibili

I fornitori di sicurezza hanno fatto gli straordinari per potenziare i loro strumenti e dovreste approfittare di varie offerte gratuite. Di seguito riportiamo un elenco con diversi scanner che possono essere utilizzati per individuare il codice vulnerabile nelle applicazioni in esecuzione o nei file di origine. Dovreste determinare se quel codice è stato distribuito in qualsiasi istanza di produzione.

Strategie a lungo termine per migliorare la sicurezza del coding