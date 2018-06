Qualys, fornitore di soluzioni di sicurezza e compliance basate su cloud, ha annunciato la disponibilità di Qualys Container Security (CS), la nuova cloud app che consente di arricchire le implementazioni di container globali e i processi DevOps con controlli continui di security, integrando i risultati in una visualizzazione unificata dello stato di sicurezza e conformità dell’ambiente IT ibrido globale, abbattendo i silos e riducendo i costi di possesso.

La nuova app CS, integrata nella Qualys Cloud Platform, è una soluzione di sicurezza e compliance specifica per container, che estende la visibilità a questo tipo di ambienti, integrando la visibilità continua dei processi DevOps e dei flussi CI/CD con quella degli ambienti di virtualizzazione tradizionali. Qualys Container Security esegue l’inventario ed il monitoraggio in tempo reale delle modifiche ai container distribuiti in ambienti on-premise ed elastic cloud, estendendo rilevamento di vulnerabilità e controlli di policy compliance ai registri delle immagini, ai container e agli host.

Integrando Qualys CS tra gli strumenti DevOps utilizzati, le organizzazioni possono individuare ed eliminare i rischi già nelle prime fasi di sviluppo e, di conseguenza, ridurre le criticità causate dai metodi di sviluppo aperti e dall’effetto domino che normalmente generano. I team della sicurezza possono essere coinvolti nel processo DevOps per fermare l’inserimento di immagini vulnerabili nel sistema, mentre gli sviluppatori raccolgono dati utili ad eliminare le vulnerabilità. L’elevata accuratezza di Qualys nella scansione delle vulnerabilità riduce anche il fastidio di scartare i falsi positivi, permettendo ai responsabili della sicurezza di concentrarsi sul rilevamento e l’eliminazione dei rischi effettivi.

Queste le principali caratteristiche di Qualys Container Security: