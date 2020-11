Nuove applicazioni aziendali tra modularità e modernità

Negli ultimi cinque anni le organizzazioni sono passate gradualmente dalle applicazioni aziendali legacy on-premise alle moderne applicazioni modulari SaaS e abilitate per il cloud. Questi sforzi hanno ricevuto una scossa sismica quando il COVID-19 e l’improvviso passaggio al lavoro a distanza hanno messo in luce le inadeguatezze del software legacy. Secondo il recente sondaggio di IDC The New Enterprise Applications: Modern, Modular, and Transformational, il 75% delle organizzazioni sta attualmente modificando le proprie road map IT per ridurre i costi dei sistemi attuali, consentire una facile esecuzione e creare efficienze operative nel reporting finanziario, nella gestione dei progetti e nell’esperienza dei dipendenti.

Le organizzazioni ora richiedono applicazioni aziendali moderne mentre si muovono verso l’automazione e la digitalizzazione complete. Le applicazioni aziendali modulari si concentrano sulla fornitura di funzionalità aziendali progettate per essere fluide e consumare rapidamente dati, logica, intelligenza e flussi di lavoro. Le applicazioni aziendali modulari possono essere integrate in qualsiasi configurazione in modo tale che il risultato ottenuto da esse sia significativamente migliore della somma dei suoi componenti.

Innovazioni come l’automazione dei processi robotici (RPA), intelligenza artificiale, machine learning, analisi predittiva, elaborazione del linguaggio naturale, blockchain, assistenti virtuali, IoT e AR/VR rendono le applicazioni più snelle e intelligenti. E la configurazione dei risultati è più facile con i componenti modulari, in quanto consentono all’azienda di funzionare nel modo in cui ha bisogno, ma senza aggiungere flussi di lavoro complessi.

Le applicazioni modulari diventano trasformative per il business quando le attività possono essere aggiunte rapidamente per aumentare ed estendere i processi aziendali. La costruzione dei processi aziendali diventa più semplice utilizzando TaskApps per digitalizzare, automatizzare e completare un aspetto di un processo aziendale, ottenendo efficienza immediata e guadagni di produttività.

TaskApps può far parte di un’applicazione più ampia basata su cloud o connettersi a queste singole applicazioni aziendali più grandi tramite API. Le TaskApp sono strettamente correlate al movimento di sviluppo low-code/no-code, con cui i dipendenti non sviluppatori possono creare applicazioni mobili, web o PC autonome. I builder TaskApp offrono agli utenti dell’applicazione la possibilità di semplificare un particolare flusso di lavoro o distillare un’attività specifica incorporata in una piattaforma più grande in un’interfaccia più semplice.

“La misurazione del successo di applicazioni aziendali moderne, modulari e trasformazionali verrà effettuata riducendo i clic, ottimizzando i flussi di lavoro, automatizzando i processi manuali e, in definitiva, risparmiando tempo” ha affermato Mickey North Rizza di IDC. “Prevediamo inoltre che le metriche e i KPI miglioreranno con informazioni più fruibili che migliorano le prestazioni aziendali indipendentemente dalla posizione dei dipendenti e dal dispositivo utilizzato a causa delle interazioni con l’applicazione aziendale modulare”.

Le applicazioni aziendali modulari offrono una moltitudine di vantaggi per l’acquirente aziendale. I vantaggi associati a queste nuove applicazioni aziendali modulari e a TaskApp includono:

Adattabilità, flessibilità e automazione

Convergenza di flussi di lavoro precedentemente isolati

Creazione di nuovi flussi di lavoro automatizzati

Utilizzo delle capacità secondo necessità

Facilità di innovazione e scalabilità

Empowerment della linea di business

Percorso verso un’impresa autonoma

Maggiore efficienza e produttività con conseguenti KPI migliori

Informazioni strategiche che guidano la creazione di valore reale

Questi vantaggi sono solo la punta dell’iceberg. La potenza di queste applicazioni aziendali modulari risiede nella piena creazione di valore realizzata dall’azienda quando utilizza i sistemi. Le organizzazioni che già utilizzano applicazioni aziendali modulari hanno apprezzato la potenza dei sistemi, i loro aspetti in tempo reale, la capacità di aumentare o diminuire rapidamente in base alle esigenze e la capacità di connettere clienti, dipendenti e fornitori come richiesto.