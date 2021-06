Automatizzare e integrare l’IT service nei workflow aziendali con app low-code

La funzione IT oggi è il cuore infrastrutturale dell’azienda, e le sue operazioni sono gestite attraverso soluzioni che vanno spesso estese con nuovi workflow per rispondere alle continue evoluzioni del business.

Tanto spesso che in azienda non ci sono mai abbastanza sviluppatori professionisti per rispondere a questa domanda con app di alta qualità e veloce time-to-market, e che non generino problemi quando dovranno essere modificati o scalati.

Per questo ServiceNow ha basato la sua soluzione IT Service Management (ITSM) sulla Now Platform, che permette – attraverso gli strumenti di sviluppo low-code di ServiceNow App Engine – di creare app per estendere in modo nativo i workflow preconfigurati di ITSM o definirne di nuovi, senza dover necessariamente scrivere codice e ricorrere a sviluppatori professionisti.

Webinar 23/06: accendi il potere dell'ibrido Finix - Scopri come con Fujitsu PRIMEFLEX per Microsoft Azure HCI puoi creare facilmente un cloud ibrido su infrastruttura iperconvergente, gestibile con gli strumenti di amministrazione di Windows REGISTRATI ORA >> Scopri come con Fujitsu PRIMEFLEX per Microsoft Azure HCI puoi creare facilmente un cloud ibrido su infrastruttura iperconvergente, gestibile con gli strumenti di amministrazione di Windows

In questo white paper, ServiceNow racconta le funzionalità della Now Platform, i cinque modi per creare o estendere workflow IT, e alcuni casi reali di clienti che hanno sviluppato workflow personalizzati per automatizzare i loro processi IT.

Registrati o fai login per scaricare gratuitamente questo documento: Per scaricare questo documento è necessaria la registrazione gratuita a Computerworld e CIO Italia. Compila il modulo di registrazione oppure collegati al tuo account Insider inserendo la tua email. Fai clic qui per registrarti | Fai clic qui per accedere al tuo account