Con un divario di talenti tech che dovrebbe peggiorare nei prossimi anni, le organizzazioni e gli utenti aziendali cercano sempre di più lo sviluppo di app low-code e no-code per soddisfare le loro esigenze di trasformazione digitale. In effetti, per molti utenti aziendali, sapere come utilizzare le pratiche low-code e no-code per creare app sta diventando più una regola che un’eccezione.

Questo fenomeno sta dando origine ai cosiddetti sviluppatori cittadini, ovvero utenti che hanno poca o nessuna formazione nell’uso della codifica a riga di comando per creare software; il loro numero dovrebbe aumentare di quattro volte il numero di sviluppatori professionisti entro il prossimo anno, secondo la società di ricerca Gartner. In effetti, il 60% delle società Global 2000 avrà un ecosistema di sviluppatori digitali con migliaia di sviluppatori, secondo IDC.

Un numero significativo di sviluppatori di app non proverrà dall’IT, ma da unità aziendali che cercano di digitalizzare i processi e vedono strumenti software low-code o no-code come un modo per risolvere i loro problemi. Sebbene gli sviluppatori cittadini possano avere poche conoscenze di programmazione, generalmente sono esperti di tecnologia; hanno lavorato con fogli di calcolo e database, oppure hanno una profonda familiarità con la tecnologia dell’azienda perché sono rappresentanti del servizio clienti o analisti aziendali.

Il pool di potenziali sviluppatori ad hoc low-code/no-code è ampio. Gartner ha scoperto che, in media, il 41% di tutti i dipendenti potrebbe essere considerato “business, anche se è una cifra che varia a seconda del settore. Non sono solo le aziende ad abbracciare questa tendenza; secondo Gartner, infatti, i fornitori di IT, inclusi CRM, ERP e fornitori di piattaforme come servizio (PaaS), stanno spingendo la tecnologia low-code. La società di ricerca prevede che entro il 2025, il 70% delle nuove applicazioni sviluppate dalle imprese utilizzerà tecnologie low-code o no-code, rispetto a meno del 25% di due anni fa. Ed entro il 2025 prevede che la spesa per le tecnologie di sviluppo aumenterà fino a quasi 30 miliardi di dollari.

Anche gli sviluppatori professionisti stanno salendo a bordo di questo trend. “Abbiamo sicuramente riscontrato una minore resistenza da parte dei team IT e di sviluppo pro verso l’incorporazione di tecnologie low-code nel loro insieme generale di strumenti”, ha affermato Jason Wong, vicepresidente e analista di progettazione e sviluppo software di Gartner. Wong ha notato che alcuni strumenti low-code come Retool e Appsmith si rivolgono a sviluppatori professionisti, “il che mostra la maturazione e l’accettazione di questo tipo di sviluppo”.

Costruire una forza lavoro di sviluppatori cittadini

Poiché gli strumenti low-code e no-code utilizzano interfacce utente grafiche (GUI) e astraggono gran parte del codice di linea, gli sviluppatori cittadini possono creare rapidamente app utilizzando set di codici modulari. La maggior parte inizia a utilizzare gli strumenti per risolvere un semplice problema aziendale, come convertire un processo cartaceo (come un foglio di calcolo) in uno digitale. Le piattaforme sono in genere gratuite e facili da caricare e utilizzare. Ad esempio, Honeycode di Amazon è un servizio online low-code che offre più modelli per creare app mobili e Web per la gestione dei progetti.

Le organizzazioni dovrebbero inoltre iniziare creando regole o “guardrail” o politiche di governance relative allo sviluppo delle app. Le regole dovrebbero riguardare sia le app interne, sia quelle rivolte all’esterno. In alcuni casi, le stesse politiche che si applicano all’utilizzo dei dati da parte delle app create dall’IT possono essere applicate alle app create dagli sviluppatori cittadini. Le piattaforme no-code forniscono anche strumenti di test per valutare automaticamente le app generate dagli sviluppatori cittadini. Combinando criteri e barriere tecnologiche applicate, le aziende possono incoraggiare gli sviluppatori cittadini a creare app senza compromettere l’infrastruttura IT dell’azienda.

Le organizzazioni dovrebbero anche creare e iniziare a offrire agli utenti un catalogo di applicazioni low-code e no-code pre-approvate; in altre parole, creare un app store interno per i dipendenti e offrire formazione su come utilizzarli. I dipartimenti IT devono essere coinvolti fin dall’inizio. Dovrebbero esaminare ogni applicazione da aggiungere al catalogo, secondo Sudarshan Dharmapuri, vicepresidente dei prodotti di Cisco. “L’IT è ancora il custode dei sistemi di core business”, ha detto Dharmapur. “Sistemi che dovrebbero essere coinvolti nella definizione dei tipi di casi d’uso e carichi di lavoro più adatti agli sviluppatori cittadini. Riteniamo che l’IT sia ancora coinvolto nella selezione di piattaforme low-code e quindi nella creazione della giusta struttura di governance”.

È anche importante avere a disposizione mentori IT per gli utenti che non conoscono lo sviluppo di app, perché i professionisti IT esperti nella conformità normativa comprendono quali dati possono essere utilizzabili e quali no. Alcune piattaforme low-code come Webex Connect , infatti, offrono la possibilità di gestire il consenso del cliente o le preferenze di opt-in. Dal punto di vista tecnico, è importante evitare che gli utenti commettano errori quando utilizzano interfacce componibili low-code e drag-and-drop. In caso contrario, potrebbero inavvertitamente impostare un ciclo infinito nel flusso di lavoro, una sequenza di istruzioni che continua all’infinito a meno che non venga interrotta manualmente.

Gli sviluppatori professionisti devono anche determinare quale tipo di logica viene utilizzata in background. Come ha notato Rosen, “il no-code usa ancora il codice. Sta solo creando un livello di astrazione. Dovete sapere come è stato creato quel codice e se è sicuro da usare”. Ad esempio, GitHub Copilot utilizza OpenAI Codex per suggerire codice ai programmatori che utilizzano l’editor di codice sorgente di Visual Studio Code di Microsoft.

In alcuni casi, ha affermato Rosen, Copilot ha raccolto informazioni private incorporate nel codice e le ha esposte pubblicamente. Lo stesso tipo di errori possono essere commessi dagli sviluppatori cittadini, che durante la creazione di un’applicazione possono aggiungere inconsapevolmente dati sensibili al proprio codice. Infine, è necessario predisporre una pipeline di garanzia della qualità; in questo modo, anche le applicazioni create dagli sviluppatori cittadini vengono controllate dall’IT per garantire la conformità alle regole aziendali interne.

Lo svantaggio del low-code/no-code

La conformità è importante, perché molte piattaforme low-code sono basate su cloud; i dati inseriti negli strumenti dalle unità aziendali potrebbero esporre dati sensibili, tra cui informazioni di identificazione personale come cartelle cliniche dei clienti o dettagli del conto finanziario. Anche le app no-code e low-code potrebbero non soddisfare i requisiti di sicurezza interni. E le app risultanti potrebbero non integrarsi con le applicazioni aziendali back-end e front-end esistenti.

“Con Microsoft PowerApps incorporato in Microsoft 365, tutti in azienda potrebbero imbattersi in questa capacità di creare un’app senza mai interagire con il reparto IT”, ha affermato Rosen. “E da qui nasce la minaccia costante dello shadow IT. Alcune persone non pensano necessariamente alle politiche dei dati quando utilizzano questi strumenti. La maggior parte di questi strumenti ora sono ambienti di sviluppo basati sul Web, quindi state essenzialmente mettendo i vostri dati sui server. Ecco perché i dipendenti devono essere sensibili a questo, proprio come lo sono verso gli attacchi di phishing. Alle aziende piace pubblicizzare l’idea che non è necessaria una formazione per sapere come utilizzare low-code o no-code. Invece, è necessaria eccome. Man mano che gli strumenti low-code proliferano, molto probabilmente la formazione dovrà essere fornita a tutti i dipendenti”, ha aggiunto Rosen.

Le aziende stanno investendo in nuove piattaforme

Molte organizzazioni stanno pianificando un budget per formare gli utenti aziendali ad agire come sviluppatori low-code. Un sondaggio di gennaio condotto da IDC su 380 aziende ha mostrato che il 48,6% degli intervistati acquista piattaforme low-code o no-code per spostare l’innovazione internamente. Un altro 39% ha affermato che gli strumenti software possono aiutare a mitigare i bisogni legati alla pandemia.

Secondo il sondaggio di IDC, le piattaforme applicative per lo sviluppo di app aziendali, inclusi low-code e no-code, si sono classificate tra le prime tre aree di investimento in tutti i fornitori di piattaforme come servizi. Quasi la metà degli intervistati (45,5%) prevede di aumentare la spesa per lo sviluppo di app nei prossimi due anni. Anche la formazione è fondamentale per il successo, secondo Rosen. Le organizzazioni non possono ottenere tutti i vantaggi delle tecnologie low-code, come l’aumento della produttività e la riduzione dei vincoli di risorse, senza il supporto di una formazione inclusiva per lo sviluppo low-code.

Ad esempio, RizePoint, un fornitore di software per la gestione dei progetti, ha creato un programma di formazione tecnica tramite la piattaforma di formazione online basata su browser Codecademy. Migliorando le competenze della sua forza lavoro esistente, RizePoint ha ricoperto il 100% dei ruoli open tech con i dipendenti esistenti. Non solo riqualificare o riqualificare il personale esistente riempie un vuoto di sviluppo, ma aiuta anche a trattenere i dipendenti, poiché l’apprendimento di nuove competenze ha dimostrato di essere una priorità assoluta tra il personale di lavoro.

“È un vantaggio per entrambe le parti, soprattutto se le assunzioni continuano a rallentare”, ha affermato Jonathan Naymark, direttore generale di Codecademy for Business. Molte aziende utilizzano Codecademy e altri corsi di sviluppo online per creare programmi per sviluppatori cittadini, poiché le piattaforme sono ambienti di apprendimento interattivi e di autoapprendimento che insegnano ai dipendenti ad applicare nuove competenze in tempo reale e prepararsi per esperienze di lavoro nel mondo reale.

I programmi per sviluppatori cittadini, tuttavia, richiedono sia denaro che tempo, quindi non è qualcosa da considerare alla leggera. “Ci vuole molto tempo”, ha detto Naymark. “Dovete quindi considerare quali problemi state cercando di risolvere. Quali risorse avete attualmente? E quanto siete disposti a investire?”