Come i professionisti IT definiscono le loro strategie per il lavoro ibrido

Il lavoro ibrido offre opportunità e grattacapi per l'IT. Ecco come alcuni professionisti del settore tech lo stanno implementando tra difficoltà ed evidenti benefici.

Mentre le aziende passano alla fase successiva della loro risposta alla pandemia riaprendo gli uffici, molte stanno adottando un approccio ibrido, con alcuni membri del personale che lavorano da remoto almeno per parte della settimana. Ma non esiste una strategia univoca a questo cambiamento epocale e ciò è emerso chiaramente anche alla conferenza Enterprise Connect della scorsa settimana, in cui alcuni leader IT hanno discusso le loro priorità di fronte a queste nuove modalità di lavoro.

“Saremo molto flessibili e adattivi” ha affermato Todd White, responsabile IT dei servizi di collaborazione presso Ford Motor Company, dove i lavoratori torneranno nei loro uffici il 4 aprile. “Per determinati ruoli ci sono evidenti benefici nell’essere in ufficio insieme ai team, mentre per altri ruoli questa esigenza è molto meno sentita. Quello che stiamo cercando di fare è creare l’organizzazione in modo da poter muoverci molto velocemente con la forza lavoro ibrida, assumendo talenti ovunque si trovino: non devono più trasferirsi nella nostra sede nel Michigan”, ha detto White.

L’azienda biotecnologica Amicus Therapeutics, in cui il personale di laboratorio è tenuto a svolgere i propri lavori in loco, sta adottando un approccio leggermente diverso: l’azienda prevede infatti di supportare il lavoro a distanza ove possibile. “Saremo ibridi”, ha affermato Gary LaSasso, direttore senior per l’IT globale dell’azienda. “Gli scienziati non possono lavorare da casa, ma devono fare ricerca in un laboratorio per la maggior parte del tempo. Ma per il resto dei lavoratori, vogliamo offrire l’opportunità di lavorare ovunque vogliano farlo”.

LaSasso ha sottolineato le opinioni divergenti tra i lavoratori sul ritorno in ufficio e vede un evidente divario generazionale. “Abbiamo un dirigente che forse vuole essere in ufficio tutto il tempo, perché è quello che ha fatto per anni e anni”, ha detto LaSasso. “Le generazioni più giovani la pensano invece in modo completamente diverso. Dobbiamo accontentarli entrambi e venire incontro a tutti i loro bisogni”.

Presso l’azienda di trasporti e logistica Ryder Systems non esiste una politica ufficiale che copra tutti i dipendenti dell’azienda, anche se parte del personale continuerà a lavorare da casa a lungo termine. “L’unica vera politica che abbiamo è quella remota al 100% per tutti i nostri call center”, ha affermato David Bartos, senior manager delle telecomunicazioni dell’azienda.

Wine and Spirits favorisce anche un approccio flessibile per soddisfare le esigenze di diversi ruoli lavorativi, ha affermato Ann Dozier, vicepresidente senior e chief information officer. Ciò include la possibilità che il personale del centro servizi continui a lavorare in remoto, anche se ciò sarà facoltativo. “Riteniamo che questa scelta ci darà maggiore flessibilità per essere in grado di creare più talenti negli Stati Uniti”, ha affermato Dozier. Sebbene in alcuni casi il lavoro a distanza abbia senso, c’è “un valore enorme nelle persone che si riuniscono per collaborare per determinate attività”, ha affermato Dozier.

Nuove aspettative in un ambiente ibrido

Durante la pandemia, i leader IT e i loro team hanno avuto il compito di fornire una buona esperienza utente ai lavoratori domestici. Sebbene ciò abbia messo sotto pressione l’IT, è servito anche a sottolinearne l’importanza nel collegare i lavoratori e nel mantenere attive le operazioni aziendali. Il posto di lavoro ibrido emergente creerà nuove sfide e opportunità, secondo i relatori della conferenza.

Dozier ha indicato un cambiamento nelle abitudini di comunicazione dei dipendenti quando i lavoratori hanno iniziato a tornare in ufficio nell’ultimo mese. “Alcuni dei comportamenti sono molto simili al lavoro da casa. Ad esempio, quando si è tenuta una riunione per 200 dipendenti in ufficio, il personale ha effettuato l’accesso dalle proprie scrivanie tramite Zoom, invece di incontrarsi nelle sale conferenze come era normale nel periodo pre-pandemia. Ciò pone richieste inaspettate all’infrastruttura di rete. Non avevamo infatti pianificato che le nostre reti di ufficio avessero 200 persone su Zoom contemporaneamente. Ci stiamo quindi assicurando di mettere a punto la nostra infrastruttura in modo tale che riesca a supportare senza problemi un tale carico”.

In Ford, il passaggio al lavoro a distanza all’inizio e, più recentemente, a un modello ibrido, ha sottolineato l’importanza dell’IT nel supportare l’esperienza dei dipendenti. “L’azienda sta comprendendo di più la tecnologia e si sta rendendo conto che è necessario investire di più per far funzionare questa forza lavoro ibrida”, ha affermato White. “Ciò include sicurezza e analytics per diagnosticare le sfide negli uffici domestici”.

Nuovi strumenti all’orizzonte

Ad esempio, Ford sta investendo in analisi dati basate sul machine learning per affrontare le restrizioni di larghezza di banda negli uffici domestici. “Se qualcuno ha un problema con il proprio ISP o i suoi figli guardano continuamente Netflix in streaming, i sistemi possono avvisare l’utente e consigliare dei rimedi per poter comunque lavorare in modo ottimale”, ha affermato White .

Ford sta inoltre valutando l’uso delle funzionalità di intelligenza artificiale che i fornitori di software hanno aggiunto agli strumenti di collaborazione per migliorare l’esperienza di riunione per gli utenti. “Pensiamo che l’ascesa dell’IA aiuterà la fase di pre-riunione, quella post-riunione e le traduzioni in tempo reale”, continua White.

Gli strumenti che supportano il lavoro asincrono rappresentano un’altra area di interesse. “Stiamo esaminando l’uso del video, in un certo senso come TikTok o Instagram, dove si possono registrare gli aggiornamenti e non è più necessario partecipare alle riunioni”, ha affermato White.

Le aspettative sui video sono cambiate in modo significativo durante la pandemia, ha affermato LaSasso. “Come si fa a portare queste esperienze a un livello successivo, sia dal lato del dispositivo che dal lato dell’applicazione? Con i sottotitoli e la traduzione in tempo reale; questo aiuta moltissimo quando avete a che fare con colleghi in altre parti del mondo e quando persone con disabilità uditive possono vedere le parole grazie ai sottotitoli”.

Nonostante l’innovazione in una serie di aree da parte dei fornitori di software di collaborazione e comunicazione, c’è ancora spazio per miglioramenti, ha affermato Dozier. In particolare, aiuterebbe una maggiore interoperabilità tra strumenti concorrenti sul mercato. “Questa è una sfida enorme perché i nostri utenti sono diversi l’uno dall’altro. Ciò di cui hanno bisogno i nostri venditori, ciò di cui hanno bisogno i nostri autisti e ciò di cui hanno bisogno i nostri impiegati sono cose differenti e non a caso utilizziamo software e applicativi di diversi brand. Bisogna che le applicazioni si colleghino tra loro per poter creare una vera esperienza senza soluzione di continuità per i nostri utenti”.