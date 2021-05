Ritorno in ufficio: resilienza organizzativa e nuova normalità

La prova del lavoro da casa è stata ardua per dipendenti e dirigenti, ma anche il rientro sul posto di lavoro crea una nuova serie di sfide per i leader aziendali.

Negli ultimi 14 mesi, le aziende hanno dovuto affrontare una brusca discontinuità causata dal COVID-19 e dalle nuove regole sociali e lavorative che ne sono seguite. Oggi, gli appassionati di sport stanno tornando a praticare attività fisica (anche al chiuso) e gli studenti sono tornati a scuola, ma la maggior parte degli impiegati lavora ancora da casa.

Il ritorno al posto di lavoro è comunque inevitabile e costituirà una nuova normalità: ma che aspetto avrà in un mondo post-COVID sconosciuto? Per scoprirlo, abbiamo parlato con diversi CEO, CIO e CISO per capire come hanno lavorato nell’ultimo anno e per conoscere i piani per riaprire gli uffici per la maggioranza dei loro dipendenti.

Aspetti positivi del lavoro da casa

Sebbene la pandemia abbia colpito tutti, non ha avuto lo stesso impatto su ogni azienda o settore. Su tutta la linea, tuttavia, i leader aziendali intervistati hanno affermato che, nonostante la tragedia globale della pandemia, ci sono stati diversi risultati positivi. In particolare, l’ambiente di lavoro remoto forzato ha accelerato la loro trasformazione digitale aziendale, rendendoli più competitivi e mettendoli in una posizione dinamica prima del previsto.

Inoltre, le aziende hanno imparato rapidamente che il lavoro da casa ha ridotto la produttività o la qualità. Come ha affermato un dirigente, “siamo tornati a una produttività quasi del 100%, in alcuni casi anche di più, in pochi giorni, ad eccezione del call center. E siamo tornati al 100% in meno di due settimane”.

Dato questo livello sostenuto di produttività con dipendenti decentralizzati, un altro dirigente ha dichiarato: “La mia azienda ora sa che possiamo assumere le persone migliori ovunque, non solo quelle che si trovano a breve distanza in auto dai nostri uffici. Per noi questo è un grande cambiamento nel modo di pensare”. Infine, alcune risposte hanno evidenziato il fatto che le architetture di sicurezza sono state migliorate e si sono evolute più velocemente di quanto originariamente pianificato per adattarsi ai comportamenti del lavoro da remoto, migliorando in definitiva la posizione di sicurezza dell’organizzazione.

Le sfide della sicurezza

Dall’altro lato della medaglia, l’anno scorso ha portato molte sfide alla sicurezza che dovevano essere affrontate rapidamente. Secondo un CISO, “il lavoro da casa ha aumentato la necessità di analisi degli accessi e della formazione per combattere l’aumento esponenziale delle truffe di ingegneria sociale relative al COVID rivolte ai lavoratori”.

Sia l’elevato volume di tentativi di attacco, sia il cambiamento di comportamenti e delle tattiche di minaccia hanno indotto i team di sicurezza a spostare rapidamente progetti e budget in modo imprevisto. Ciò ha provocato un vero e proprio “burnout” per i membri del team di sicurezza, che non solo stavano facendo l’impossibile per affrontare i problemi di sicurezza informatica, ma stavano anche lavorando da remoto con gli stessi oneri del lavoro da casa con i quali avevano a che fare i dipendenti.

Al di là degli ovvi problemi di sicurezza, i dirigenti hanno affermato che il lavoro da casa ha dimostrato più chiaramente l‘ineguaglianza in tutta la base dei dipendenti, con alcuni alle prese con problemi di rete e scarsità di componenti hardware che, a loro volta, hanno richiesto un ripensamento dei budget e dell’asset allocation da parte delle aziende.

Nel complesso, tuttavia, tutti i dirigenti intervistati ritengono di trovarsi ora in una posizione molto migliore di quanto non lo fossero mai stati dal punto di vista della tecnologia, della gestione e dei processi.

Passaggio alla nuova normalità

Con la diminuzione del numero dei casi e di vittime e con l’aumento delle vaccinazioni, molte aziende sono ora pronte a ridare il benvenuto ai dipendenti in ufficio. Ma il problema è come farlo in sicurezza e se ci sarà bisogno o meno di riportare indietro l’intera forza lavoro. Secondo i dirigenti con cui abbiamo parlato non ci dovrebbe essere fretta di riportare i dipendenti in ufficio. Con i livelli di produttività così elevati grazie al lavoro da casa, non è infatti necessario un ritorno urgente e di massa, con i relativi rischi per la salute che ne conseguirebbero.

Tuttavia, queste decisioni variano da regione a regione e a seconda dei numeri della pandemia e dele normative locali. Come ha affermato un dirigente, “quello che facciamo a Sydney o Austin è molto diverso dalle scelte che faremmo a Boston o New York”.

Allo stesso tempo, fornire la massima flessibilità e soddisfazione possibile ai dipendenti è una priorità assoluta. “Dobbiamo assumere e trattenere i migliori talenti, ha detto uno dei dirigenti. “Costringere le persone a venire in ufficio è contrario a tale obiettivo, a condizione che manteniamo la qualità del lavoro”.

Molte aziende credono che i dipendenti più giovani siano i più desiderosi di tornare in ufficio. Considerano l’ambiente dell’ufficio importante per la loro vita sociale. È questo gruppo di dipendenti che ha trovato il lavoro a casa più impegnativo e sfidante per una serie di motivi tra cui vivere con compagni di stanza in diverse situazioni lavorative, sentirsi isolati a vivere da soli in un piccolo appartamento o perdere il lavoro a contatto con altre persone come parte di un team.

Nuove sfide all’orizzonte

Poiché alcuni dipendenti torneranno al posto di lavoro a tempo pieno mentre altri rimarranno in modalità ibrida o continueranno a lavorare al 100% da casa, sia il controllo dell’accesso fisico, sia i comportamenti di rete varieranno notevolmente da un giorno all’altro. Mentre un anno fa, i team di sicurezza dovevano adattarsi rapidamente ai comportamenti del lavoro da casa, in futuro l’attenzione si concentrerà sui profili oscillanti di accesso fisico e di rete.

La data di ritorno teorica per la maggior parte dei dirigenti con cui ho parlato è settembre. Indipendentemente dall’arco di tempo, la sfida principale che tutti si trovano ad affrontare è l’implementazione di un software di pianificazione per garantire che solo i dipendenti giusti possano essere nell’edificio durante un determinato intervallo di ore, al fine di gestire i livelli di capacità e monitorare i visitatori. La seconda priorità è allestire le sale riunioni per facilitare la collaborazione con i dipendenti ancora a casa. “In precedenza non utilizzavamo Teams o Zoom nelle nostre sale conferenze”, ha affermato un dirigente.

Discutere di un ritorno al posto di lavoro è comunque il segno che ci aspetta un qualche tipo di normalità, anche se non conosciamo le implicazioni esatte che questa transizione si porterà dietro. Per i dirigenti che hanno lavorato instancabilmente negli ultimi mesi per abilitare il lavoro da casa, la sfida per stabilire le regole di base per il ritorno in ufficio è solo all’inizio.