COVID-19: come le aziende devono cambiare strategia

Secondo Gartner, mentre le fasi della pandemia COVID-19 progrediscono, i leader aziendali devono ripristinare la loro strategia e costruire resilienza. È fondamentale per i dirigenti senior prendere decisioni strategiche che li porteranno a un nuovo stato futuro. Gartner si riferisce a questa sorta di “reset” come a tre fasi che i leader attraverseranno durante la pandemia. La durata di ciascuna fase varia a seconda del Paese, del settore e dell’impresa, nonché della business unit, del prodotto o del servizio. Mentre i leader aziendali ripristinano le loro strategie durante la pandemia, le tre fasi a cui andranno incontro sono Respond, Recover e Renew.

“Ci sono stati un reset della forza lavoro e del lavoro stesso, un reset del rapporto datore lavoro/dipendente e un ripristino dell’ecosistema aziendale. Per la maggior parte, l’impatto commerciale della pandemia è stato profondamente negativo e positivo per alcuni pochi e fortunati settori” ha affermato Chris Howard, capo della ricerca presso Gartner. “La pandemia ha spazzato via la strategia di alcuni leader, che però, in molti casi hanno raccolto un’esperienza preziosa da questa tragedia. Ora è il momento di riunire il team esecutivo e utilizzare quelle lezioni per riconfigurare i loro modelli di business e per operare in una nuova realtà”.

Le tre fasi del reset

Respond. Le azioni immediate sono focalizzate sul mantenere le persone al sicuro e sull’assicurare le essenziali funzioni aziendali. Questo è un periodo relativamente breve, caratterizzato da uno sforzo elevato e da un’attività potenzialmente caotica

Recover. Si tratta di uno sforzo più organizzato/coordinato per stabilizzare le operazioni. Tale sforzo ha una durata media. Le attività chiave includono la creazione di un piano per ripristinare uno stato scalabile e l'identificazione delle capacità necessarie per rafforzare, riformattare, riaprire, ricaricare e rifornire

Renew. Periodo prolungato caratterizzato da un'esecuzione strategica e duratura in tutta l'organizzazione. Le attività chiave includono la conduzione di processi operativi e flussi di lavoro in modi nuovi, ripetibili e scalabili e l'utilizzo delle lezioni apprese dalle fasi precedenti per fondere una nuova base

I reset che hanno avuto successo creano anche una resilienza organizzativa. Man mano che le organizzazioni eliminano le debolezze e amplificano i punti di forza nei loro modelli di business e operativi, saranno posizionate meglio per resistere alla prossima disruption. “In assenza di un vaccino o di una cura per il COVID-19, qualsiasi rimbalzo dell’attività commerciale potrebbe essere facilmente seguito da un altro ciclo di risposta, recupero e rinnovo e quindi è fondamentale assorbire rapidamente le lezioni apprese e costruire cambiamenti sostenibili nel business e nel funzionamento dei modelli”, continua Howard.

Creare un modello di business resiliente

I leader aziendali devono prima determinare esattamente dove e come la crisi abbia rotto i loro modelli esistenti e dove risiedono i rischi e le opportunità. I leader senior devono collaborare attorno a un protocollo di pianificazione degli scenari agile e basato su opzioni che possono utilizzare per identificare incertezze significative e valutarle in termini di importanza per il futuro dell’impresa a breve e lungo termine.

Nella fase Renew, i leader devono cogliere l’occasione per ripristinare o ricostruire i loro modelli di business e le operazioni per una nuova realtà. Gartner ha delineato i percorsi post-pandemici plausibili come riscalare, reinventare, tornare e ridurre. “Per alcuni, la pandemia ha stressato i modelli di business e operativi fino al punto di romperli e alla fine le organizzazioni ridurranno o ritireranno definitivamente alcune attività. Ciò potrebbe includere lo spostamento di alcune capacità aziendali nell’ecosistema (ad esempio, SaaS) o la rimozione completa di un prodotto o servizio”, ha dichiarato Howard.

“Altre aziende potrebbero reinventarsi rifocalizzando le loro capacità. Pensate ai centri di servizi governativi che sono stati costretti a offrire i loro servizi da remoto. Potrebbero essere in grado di ritirarsi da alcuni dei loro centri fisici e concentrarsi invece sulle loro nuove capacità digitali”, conclude Howard.