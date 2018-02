L’inizio di ogni anno nuovo è un momento di riflessione per molti dipartimenti IT, di settori differenti e organizzazioni grandi e piccole. Per Red Hat questo periodo rappresenta una nuova occasione per ascoltare direttamente dai clienti (oltre 400 quelli intervistati) quali sono le loro priorità di business per l’anno nuovo, le principali problematiche, le strategie di implementazione cloud, l’allocazione della spesa IT e i piani per le tecnologie emergenti.

Il sondaggio di Red Hat del 2017 aveva rivelato che la maggior parte degli intervistati era impegnato nel processo di trasformazione digitale e desiderava dedicare i propri investimenti verso infrastrutture e applicazioni moderne. Il Red Hat Global Customer Tech Outlook 2018 ha messo in luce un leggero cambiamento rispetto agli anni precedenti, evidenziando l’intenzione degli intervistati di sfruttare al meglio la spesa IT esistente, grazie anche alle nuove iniziative cloud all’interno delle organizzazioni.

Ecco i principali punti emersi dal Red Hat Global Customer Tech Outlook 2018.

La spesa IT sta cambiando

Mentre la spesa IT nel 2017 si è concentrata sull’ottimizzazione dell’IT esistente, la maggior parte degli intervistati sta pianificando di allocare più budget sulle seguenti aree: fornitura di infrastrutture e servizi cloud (36%), integrazione di dati e applicazioni (76%) e sviluppo e implementazione di applicazioni moderne (30%).

Le iniziative cloud continueranno a crescere e a maturare nel 2018

Come nel 2017, il finanziamento dell’infrastruttura cloud è stato indicato come un punto focale per gli investimenti tra i partecipanti al sondaggio nel 2018 (36%), con cloud ibrido e multi-cloud in testa. La maggior parte delle organizzazioni intervistate (61%) definisce tuttora le proprie strategie di infrastruttura cloud come ibride, rispetto allo scorso anno, quando c’era una divisione tra cloud ibrido (30%) e privato (38%).

Se il cloud ibrido è la strategia prevalente, alcuni intervistati stanno andando oltre un coordinamento ibrido per trasferire il workload su più cloud contemporaneamente, utilizzando strategie multi-cloud per le proprie app. Circa il 37% delle organizzazioni intervistate si sta orientando verso un futuro multi-cloud, prevedendo l’implementazione o la pianificazione di un’infrastruttura multi-cloud nel 2018.

Modernizzare gli investimenti IT esistenti

Quest’anno una priorità per molti intervistati è affrontare le sfide associate all’ottimizzazione e alla modernizzazione degli investimenti IT esistenti, che il 42% dei partecipanti al sondaggio ha classificato come una delle principali sfide nel 2018. Altri temi principali riguardano il miglioramento della sicurezza (47%), l’automazione dei processi (36%) e l’integrazione di dati, processi e app (26%). Inoltre, il 31% degli intervistati considera la modernizzazione degli investimenti IT esistenti una priorità a livello di finanziamenti quest’anno.

Prima modernizzare, poi trasformare

Tutti parlano di digital transformation, ma la maggior parte delle organizzazioni porta effettivamente avanti queste iniziative? Sorprendentemente, i dati della ricerca hanno mostrato che solo il 19% degli intervistati prevede di attuare iniziative di trasformazione digitale nel 2018. Poiché modernizzare l’IT esistente resta una sfida importante (42%), Red Hat ritiene che gli intervistati si concentrino sull’ottimizzazione di tali investimenti e sulla creazione un’infrastruttura più agile prima di procedere con la piena trasformazione digitale.

Le tecnologie emergenti sono ancora… emergenti

Oltre il 50% degli intervistati ha dichiarato di non avere ancora programmato ricerche o implementazioni reali in tema di intelligenza artificiale (AI) o machine learning (ML) nel 2018. Poco più del 40% ha affermato lo stesso per quanto riguarda l’Internet of Things (IoT). Per la maggior parte delle organizzazioni IT queste aree tecnologiche emergenti stanno ancora, appunto, emergendo e non sono una priorità assoluta nel 2018. Poiché l’innovazione open source a monte fa avanzare queste aree, Red Hat si aspetta che i piani di adozione seguano l’esempio nelle indagini future.

Molte organizzazioni stanno ancora definendo le proprie strategie cloud

Un terzo degli intervistati afferma infine che le proprie organizzazioni non hanno una strategia cloud definita. Questo potrebbe indicare che i clienti enterprise stanno ancora osservando attentamente il panorama cloud in continua evoluzione. Per i responsabili IT che hanno già definito la strategia cloud della propria organizzazione, Red Hat considera questi dati un’indicazione della necessità di di articolare in modo più chiaro tale strategia all’interno delle loro organizzazioni.