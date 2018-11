Le previsioni tecnologiche di Dimension Data per il 2019

By Francesco Destri

Per il prossimo anno Dimension Data prevede una concretizzazione della digital transformation grazie soprattutto a intelligenza artificiale, machine learning e automazione.

Dimension Data ha presentato il proprio report relativo ai Tech Trends 2019 realizzato insieme al proprio team di esperti tecnologici. Il report identifica le principali tendenze di mercato che definiranno il futuro del panorama tecnologico aziendale nel 2019 negli ambiti della customer experience, della cybersecurity, del digital business, delle infrastrutture e degli ambienti lavorativi digitali. Nel report il CTO di Dimension Data, Ettienne Reinecke, sostiene che finalmente il 2019 vedrà la digital transformation diventare realtà e prevede un’ondata di cambiamenti nel settore a fronte dei risultati dei progetti a lungo termine intrapresi dalle aziende più innovative.

I progetti di trasformazione spesso citati ma raramente realizzati inizieranno a prendere vita grazie alla maturità raggiunta dalle tecnologie rivoluzionarie come IA, machine il learning e l’automazione dei processi robotizzati. “Sino a oggi il nostro mercato ha parlato solo teoricamente di tecnologie innovative, senza però offrire un quadro chiaro di come queste potenti innovazioni verranno utilizzate. Basti pensare agli analytics, al machine learning, all’intelligenza artificiale, alla blockchain e ai containers, giusto per citarne alcune”, ha commentato Reinecke.

“Tutto ciò sta cambiando. Le applicazioni delle tecnologie rivoluzionarie stanno diventando sempre più pervasive e la loro adozione sta crescendo in modo costante. Nel 2019, vedremo aziende innovative presentare esempi concreti di digital transformation di forte impatto e molti altri ancora nei prossimi tre anni. Queste tecnologie diventeranno talmente integrate nei processi e nelle tecnologie chiave da essere considerate come consuetudine. Il 2019 sarà l’anno in cui i pionieri guadagneranno un significativo vantaggio competitivo rispetto ai seguaci più veloci, modificando così i tradizionali equilibri di mercato.”

Il report Tech Trends 2019 identifica cinque tendenze che ridefiniranno il panorama tecnologico aziendale nel 2019:

• L’automazione dei processi robotizzati rimodelleranno la customer experience: la crescita esponenziale dell’automazione nei processi robotizzati – come il machine learning, l’IA e le reti neurali euristiche – offriranno alle aziende la capacità di combinare differenti scenari, aumentare la comprensione e prendere decisioni predittive in tempo reale sulla base delle necessità e del comportamento dei propri clienti.

• Le organizzazioni si focalizzeranno su piattaforme cloud di cybersecurity: le consuete violazioni della sicurezza informatica di alto profilo nel 2018 porteranno i fornitori di servizi di sicurezza basati su cloud a guadagnare in popolarità nel 2019. I sistemi di sicurezza basati su cloud vengono realizzati con API aperte, che consentono l’integrazione più facile e rapida di nuove tecnologie all’interno della piattaforma. Ciò consentirà ai clienti di tenere il passo con il panorama delle minacce in rapida evoluzione.

• Le infrastrutture end-to-end diventeranno programmabili: le aziende inizieranno a sottoscrivere abbonamenti a molteplici piattaforme cloud e ad aumentare l’utilizzo di Software-as-a-Service (SaaS). La programmabilità end-to-end consentirà alle organizzazioni di adattarsi velocemente ai mutevoli scenari di business e a chiedere di più dalle proprie applicazioni e dati.

• Le applicazioni diventeranno più intelligenti e personalizzate: nel prossimo anno vedremo applicazioni che raccolgono input dagli utenti e apporteranno modifiche alle proprie funzionalità per migliorare l’esperienza dell’utente. L’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico svolgeranno un ruolo significativo nell’aiutare i dipendenti a lavorare in modo più produttivo.

• Il valore dei dati diventerà il fulcro del valore: nei prossimi mesi l’attenzione si sposterà sempre più sul valore reale dei dati, guidando una ricerca rinnovata per incorporare la telemetria, raccogliere e arricchire i dati. Saranno proprio i dati a costituire il cuore della vera trasformazione digitale e diventeranno la fonte di nuovi flussi di reddito che supereranno i flussi di fatturato tradizionali. Ciò porterà a una modifica delle architetture informative, per le quali i dati arricchiti guideranno gli investimenti IT.