Le nove tendenze tecnologiche che segneranno il 2020 secondo Citrix

Il 2019 è stato un anno incredibile per la tecnologia tra Software-as-a-Service (SaaS), intelligenza artificiale, nuove piattaforme social e nuovi modelli di business che hanno cambiato il volto delle economie in tutto il globo. Christian Reilly, CTO di Citrix, sulla base delle attività svolte dall’azienda insieme a clienti e partner, ha delineato le tendenze emergenti per l’anno appena iniziato.

Evoluzione del CIO

adv Prendere decisioni strategiche informate grazie a Business Intelligence e Analytics Board International - SCARICA LE GUIDE >> Una piattaforma di BI e Analytics deve offrire ai decision maker tutti gli strumenti necessari per migliorare l'efficienza e individuare nuove opportunità prima della concorrenza. Presentiamo una serie di preziose risorse e ricerche in Pdf per approfondire questo argomento da un punto di vista tecnico e strategico.

In primo luogo, vedremo l’evoluzione del ruolo del CIO. Il nuovo CIO indosserà la veste di un responsabile dell’innovazione, molto più che quella di un responsabile informatico. Diventerà agente di cambiamento e contribuirà a rimuovere quelle ultime barriere che ancora resistono tra IT e business concentrandosi sul “perché” della tecnologia, piuttosto che sul “come”.

La fine della trasformazione digitale

Quest’anno, la trasformazione digitale è stata l’argomento principe. Ma le aziende non possono vivere in uno stato di trasformazione digitale perenne senza arrivare mai all’obiettivo. È tempo di separare la realtà dalla fantasia ed è ancora raro sentire un esempio concreto relativo a come la tecnologia permetterà di realizzare i nuovi modelli di business che le aziende vogliono perseguire nei prossimi tre o cinque anni. Tutto questo deve cambiare, perché molte aziende che sono bloccate con tecnologie legacy o che stanno accumulando tecnologia senza pensare a come questo processo influenzerà i modelli di business emergenti sono destinate a fallire.

La GIG Economy

La GIG Economy è un modello emergente, in cui il lavoro viene ripensato e ridefinito. Molte delle persone che eseguono questi nuovi “pacchetti di lavoro” potrebbero non dover operare mai in uno degli uffici tradizionali. Quindi, come possiamo prepararci per la rivoluzione della GIG Economy? E come offrire servizi IT a persone che non si avrà mai la possibilità di incontrare?

La tecnologia per le persone

Nel 2020, la nostra attenzione si concentrerà su una tecnologia focalizzata sulle persone. Questo equilibrio a lungo ricercato tra le richieste degli utenti e le esigenze dell’IT sarà finalmente raggiunto grazie a un workspace duttile e intelligente, capace di capire il modo in cui un individuo preferisce lavorare. Un workspace che nasca come spazio produttivo e che, a seconda del contesto, attraverso strumenti, informazioni e applicazioni giuste, promuova ancora più alti livelli di produttività.

Intelligenza artificiale (AI) e robot

L’Intelligenza Artificiale è stato un altro grande tema quest’anno. Ma, forse a sorpresa, non pensiamo che conquisterà il mondo nel prossimo futuro. Nel 2020, l’IA continuerà a crescere, ma in un contesto soprattutto relativo all’apprendimento automatico. La vera domanda non è quanti posti di lavoro saranno persi entro il 2020, ma quante nuove opportunità verranno create, quanta più innovazione otterremo dal nostro personale con l’uso delle macchine a nostro vantaggio.

Controllo dei gesti

La maggior parte di noi è cresciuta in un mondo in cui la tastiera e il mouse erano il dispositivo di input mentre un bambino, oggi già abituato ai tablet, tenderà a toccare e “scrollare” qualsiasi immagine veda. Sia che parliamo con un dispositivo, tocchiamo uno schermo o ci immergiamo in un ambiente completamente diverso, il controllo dei gesti e il movimento fisico diventano sicuramente il modo in cui interagiamo, esploriamo, apprendiamo e creiamo.

Everithing-as-a-Service (EaaS)

Abbiamo assistito a un aumento dell’adozione delle tecnologie SaaS al posto delle applicazioni on-premise. Le architetture monolitiche delle applicazioni appartengono infatti al passato e cedono il passo alle app di microservizi, che ovviamente richiedono un approccio di sviluppo e operazionale completamente nuovo. I grandi fornitori di cloud si stanno lentamente inserendo nei data center aziendali, promettendo di fornire “everything-as-a-service” in vista del nuovo mondo in cui stiamo rapidamente entrando

Cloud ibrido

Nel 2020, ammetteremo finalmente che il cloud ibrido sarà la modalità predominante in futuro. Per un decennio o più, abbiamo discusso di cloud pubblico contro cloud privato ma questo argomento può essere interessante giusto in un dibattito su Twitter, perché la realtà è che il cloud ibrido è il modello attuale. Il mondo stesso è per definizione un cloud ibrido.

Esperienza di lavoro

Nel recente passato molte organizzazioni hanno speso una notevole quantità di risorse finanziarie e umane concentrandosi sulla customer experience. Si sono costruite piattaforme digitali per coinvolgere i clienti e per fidelizzarli al fine di migliorare il Net Promoter Score ma, nel 2020, assisteremo al passaggio dalla customer experience alla employee experience e l’attenzione si focalizzerà soprattutto sull’esperienza dei dipendenti.

Fondamentalmente, la facilità d’uso e la flessibilità del sistema sono i pilastri chiave per migliorare l’esperienza di lavoro. Questa tendenza si tradurrà in nuovi metodi di monitoraggio dei comportamenti, che permettano di creare nuove tecnologie e nuovi processi migliorando così il valore stesso dell’organizzazione.