Modernizzazione IT in corso per 9 aziende su 10

Boomi, azienda di Dell Technologies, ha presentato la ricerca Lo stato di modernizzazione, trasformazione e innovazione nell’era digitale, che rivela come le aziende siano impegnate in progetti di modernizzazione IT, trasformazione digitale e innovazione, sebbene il percorso per molte sia ancora complesso e non così rapido come desidererebbero.

Se è vero, infatti, che il 94% delle organizzazioni sta affrontando la modernizzazione dell’IT, che il 92% è impegnato nella trasformazione e che il 93% ha avviato progetti di innovazione, è anche vero che, mentre il Nord America guida questa classifica con il 44% dei progetti di innovazione già conclusi e avendo avviato una seconda fase di iniziative, in EMEA questo dato scende al 29% superato da progetti ancora in fase iniziale (35%).

Globalmente, il report evidenzia che, oggi più che mai, la tecnologia supporta e guida le aziende, dalle banche al retail per migliorare l’offerta al cliente finale e i processi interni. Il 59% degli intervistati dichiara, infatti, che l’uso efficace della tecnologia ha rappresentato la chiave del successo della propria trasformazione. Tuttavia, il 55% degli intervistati ritiene che la sua azienda non stia innovando a un ritmo competitivo.

Dalla ricerca appare evidente come le organizzazioni debbano affrontare ancora sfide impegnative per implementare in modo più rapido ed efficiente i propri programmi di modernizzazione, innovazione e trasformazione. La principale sfida alla modernizzazione globalmente è legata alle restrizioni di budget (58%), che rappresentano una barriera particolarmente consistente in settori come l’educazione (64%) e la pubblica amministrazione (61%). Al secondo posto troviamo la scarsità delle competenze tecniche (56%) percepite come principale ostacolo nel settore insurance (58%) e nel manufacturing (51%).

Si tratta di sfide importanti che dovranno essere superate, considerando che le aziende che trovano il modo di massimizzare il proprio budget quando investono in strategie e tecnologie digitali hanno l’opportunità di migliorare il ROI di oltre il 1.000%.

Complessivamente, appare evidente come anche il grado di innovazione risulti molto diverso a seconda del settore di mercato preso in esame; mentre il finance, il retail e il settore life science sono ai primi posti nell’aver portato già a compimento i progetti di innovazione, circa un quinto (19%) delle aziende in ambito pubblica amministrazione non sta ancora innovando.

La ricerca Vanson Bourne ha rivelato inoltre che: