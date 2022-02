Le nuove tecnologie rendono l’IT più semplice?

Le reti software-defined, le SD-WAN e una miriade di altre tecnologie sono incentrate sul rendere più semplice il lavoro dell’IT attraverso l’automazione. Invece di configurare manualmente ogni parte di un sistema, queste tecnologie offrono modelli, assistenza AI e, in teoria, un carico di lavoro molto inferiore per il lavoratore IT sul campo. Che poi tale teoria si traduca in pratica, è tutto da vedere.

L’outsourcing può facilitare l’adozione della tecnologia

Per alcuni, i vantaggi dell’automazione della rete e dell’outsourcing si sono rivelati un enorme successo. Stewart Ebrat è il CIO del Vera Wang Group, una catena di moda con 10 negozi negli Stati Uniti e diverse centinaia in tutto il mondo. È nel settore IT da più di 20 anni e ha lavorato, tra gli altri, per IBM e la Borsa di New York.

Nei suoi primi giorni nell’IT, ha detto Ebrat, l’obiettivo era solo assicurarsi che tutte le interconnessioni funzionassero, citando client e mainframe come punti critici. All’inizio della sua permanenza in Vera Wang cinque anni fa, lo shop IT era molto più tradizionale e faceva affidamento sul servizio LAN privata virtuale per collegare i negozi a un data center e gestiva la tecnologia operativa come il punto vendita a livello locale.

Sotto la sua guida, Vera Wang ha scelto la disponibilità as-a-service di nuove tecnologie, più o meno esternalizzando ogni parte della sua infrastruttura IT ai fornitori. Ad esempio, Aruba/HPE gestisce la rete per connettere i negozi tra loro e a un back-end di Azure, oltre a gestire la maggior parte del supporto IT quotidiano per i negozi. Ciò ha consentito a Ebrat di ridurre fortemente il personale IT con l’obiettivo di tagliare la spesa totale e rendere le spese IT più gestibili.

“Nel settore dell’abbigliamento, l’IT è considerato un dipartimento che spreca denaro, non uno che porta denaro”, ha affermato Ebrat. “Al giorno d’oggi, la responsabilità dell’IT di essere sempre presente e di poter essere presente in qualsiasi momento è un grosso problema”. Pertanto, la possibilità di trasferire le responsabilità di supporto ai fornitori che sono completamente aggiornati su un determinato prodotto è molto utile e ha fatto risparmiare denaro all’azienda.

Ebrat ha affermato di voler portare assolutamente tutto l’IT di Vera Wang nel cloud e fare affidamento sui fornitori per il supporto. Invece di chiamare l’helpdesk aziendale, i dipendenti del negozio con un problema IT dovrebbero mettersi in contatto direttamente con i fornitori. Questo cambiamento ha funzionato bene. I tipi di offerte di servizi che ha adottato offrono una migliore visione dall’alto di ciò che sta accadendo sui sistemi della sua azienda rispetto a prima e ha migliorato la sua capacità di automatizzare l’infrastruttura e renderla più stabile.

Per altre aziende, la promessa di una riduzione dei carichi di lavoro IT è più difficile da valutare. Tom Hull è il CIO di Kaleida Healthcare, che serve quasi 200 sedi in tutta New York, inclusi ospedali, centri di assistenza ambulatoriale, cliniche, centri chirurgici e cure urgenti. A lui riferiscono circa 250 professionisti IT.

Le aree di servizio ampiamente distribuite creano la necessità di un ambiente IT piuttosto complicato, ha affermato Hull. “Parliamo di qualcosa di enorme. Abbiamo tre data center, dalla rete principale alla rete distribuita. Alcuni dei siti sono molto complessi, alcuni hanno i propri sistemi vocali e questo genere di cose, quindi lo stiamo consolidando in aggiunta al nostro core networking”.

Hull è nel settore IT dal 1986 e in quel periodo ha vissuto tre importanti cambiamenti nell’architettura di rete: dai mainframe al client-server negli anni ’90, alle app Web negli anni 2000 e ora al passaggio al cloud. Il lavoro dell’IT non è più facile ora e gran parte del motivo è la sicurezza. “Era molto più semplice negli anni ’90 o addirittura 15 anni fa”, ha detto Hull. “Ora dobbiamo disporre di enormi quantità di sicurezza informatica per coprire tutti questi diversi endpoint e vulnerabilità”.

Questo non vuol dire che la nuova tecnologia IT non abbia numerosi vantaggi, in particolare nel networking con SDN. Ma ci vuole molta esperienza per far funzionare i nuovi sistemi e molti membri del personale IT non sono ancora al passo con i tempi. “Per progettare e realizzare un livello SDN così flessibile, è necessario disporre di ingegneri della virtualizzazione estremamente esperti e preparati”.

A differenza di Vera Wang, Kaleida ha aggiunto personale IT invece di sbarazzarsene. Il motivo, secondo Hull, è che industrie e aziende di dimensioni diverse hanno requisiti drasticamente diversi. “Se siete uno studio dentistico, potreste avere un paio di tecnici PC e un paio di applicazioni non troppo pesanti. Ma se lavorate nel settore finanziario o nel nostro settore, dovrete aggiungere lavoratori”.

La maturità della tecnologia può influenzare l’adozione

Uno dei motivi principali per cui aziende diverse apportano modifiche diverse alle proprie scelte di tecnologia IT è che ogni area tecnologica sta maturando a un ritmo diverso. Quindi un’azienda che fa più affidamento su una particolare tecnologia sarà influenzata maggiormente dal suo livello di maturità rispetto a un’altra azienda che non fa affidamento su di essa, secondo Arun Chandrasekaran, vicepresidente e analista di Gartner Research.

Ad esempio, gli strumenti per il provisioning di elaborazione, cloud computing e archiviazione stanno diventando più maturi. “Direi che la rete è solo un po’ indietro rispetto al livello di automazione che vediamo oggi nell’azienda”. Chandrasekaran ha aggiunto di non essere sorpreso nel vedere un ampio divario tra le esperienze di Hull ed Ebrat, dato che ci sono così tante variabili che determinano se l’IT sta diventando più semplice.

Inoltre, nonostante l’obiettivo dichiarato di semplificare l’IT, molte delle tecnologie progettate per farlo aggiungono lavoro a modo loro, secondo il direttore della ricerca IDC Mark Leary. “L’automazione della rete non semplifica necessariamente le cose. Se non è fatta bene, francamente, può anzi accelerare ed espandere la portata dei disastri, perché opera in background e lontano dagli occhi indiscreti dell’operatore”.

Leary ha anche sottolineato il punto di Hull sulla necessità di professionisti esperti per gestire le nuove tecnologie. Mentre ci sono alcune organizzazioni, come Vera Wang, che esternalizzano la maggior parte del proprio IT, la maggior parte delle altre avrà bisogno di alcune competenze interne per eseguire nuovi sistemi come SD-WAN.

“Le tecnologie di automazione della rete offrono parte della soluzione al problema della complessità, ma c’è ancora molto onere da parte del personale per assicurarsi che si facciano le cose per bene. Se avete intenzione di scrivere un programma Python, dovete imparare Python.” Rendere semplice una rete moderna è un compito complicato, secondo Leary, e per la maggior parte, il carico di lavoro non è cambiato molto con l’avvento delle nuove tecnologie, per quanto promettano di aiutare a semplificare le cose.