8 modi sorprendenti in cui il lavoro a distanza aiuta il business

L’ascesa del lavoro a distanza è probabilmente il più grande cambiamento nel modo in cui lavoriamo dall’introduzione del PC in rete. Eppure tante incognite rimangono. Quando finirà il lavoro a distanza imposto dalla pandemia? Non lo sappiamo. Quale percentuale di coloro che ora lavorano da casa tornerà al lavoro d’ufficio? Non lo sappiamo. Il lavoro a distanza, a conti fatti, fa bene agli affari? O cattivo? Nessuno è d’accordo su una risposta univoca.

Ma abbiamo imparato moltissime cose non solo sul lavoro a distanza, ma anche sul lavoro d’ufficio, e sull’intero modo in cui gli affari sono stati condotti negli ultimi decenni. Grazie a ciò che abbiamo appreso, gli affari funzioneranno molto meglio in futuro. Ecco quindi gli otto modi in cui il lavoro a distanza ha migliorato il business insegnandoci come lavorare meglio insieme.

Gli strumenti di gestione di team, progetti e attività sono migliori di MBWA

È sorprendente che nel 21° secolo la maggior parte dei manager, capi dipartimento, team leader e project leader pratichino ancora un approccio MBWA, ovvero misurare la produttività dei dipendenti, in parte, guardando le persone per vedere se stanno lavorando davvero.

Piccolo problema! Con il knowledge work, chiunque sia seduto al computer sembra lavorare, anche se fa acquisti su Amazon o pubblica foto di gatti su Facebook. Chiunque guardi fuori dalla finestra sembra che stia rallentando, anche se è immerso nei suoi pensieri per la prossima idea da un milione di dollari per la vostra azienda.

Alcune aziende stanno sperimentando nuova tecnologia MBWA di aziende come iMonitorSoft ed EfficientLab, utilizzando fotocamere, registratori di tasti e software che acquisiscono gli schermi del desktop per assicurarsi che le persone siano concentrate sulle attività che devono svolgere. Questa non è certo una ricetta per trattenere i migliori talenti nella maggior parte dei casi. Le persone non vogliono che le loro aziende controllino le loro case e le loro famiglie e molti si sentono abbastanza forti da cercare lavoro altrove.

L’intuizione post-pandemia è corretta: è meglio concentrarsi sul lavoro svolto piuttosto che su ipotesi osservative. Prodotti come Asana, Basecamp, Trello, Jira, Podio, Taskworld, Monday.com e altri combinano il monitoraggio di team e attività individuali incentrato sul tempo fino al completamento, piuttosto che sullo “stanno digitando molto”.

Zero trust è indispensabile per la sicurezza

La corsa non pianificata al lavoro a distanza all’inizio della pandemia di Covid-19 lo scorso anno ha ampliato radicalmente la superficie di attacco per le organizzazioni di tutto il mondo. Nello specifico, gli uffici domestici tendono a coinvolgere molte applicazioni su molti dispositivi utilizzati da molti utenti (familiari e ospiti) che accedono tutti alla stessa rete, a volte condividendo dispositivi.

Il modello di sicurezza zero-trust è una buona idea in queste circostanze. Zero trust è un’architettura in cui ogni dispositivo, applicazione e utente deve essere verificato e autorizzato individualmente in base alla risorsa a cui si accede. E ora è necessario un approccio Zero Trust anche in quegli uffici con forti difese perimetrali e una buona sicurezza fisica. Ci è voluto il lavoro a distanza di massa per chiarirlo.

Vivere in una città costosa per avere accesso a un lavoro ben retribuito è uno spreco

Uno dei motivi per cui i lavoratori della conoscenza si trasferiscono nelle grandi città è che, storicamente, è lì che si trovano i lavori ben pagati. E il costo della vita è in media molto più alto nelle città con lavori ben retribuiti. Ciò è particolarmente vero ed evidente nella Silicon Valley, dove una famiglia che guadagna 200.000 dollari all’anno vive uno stile di vita da classe media perché la loro casa costa 1,2 milioni di dollari e cibo, gas, vestiti, assicurazioni e tutto il resto costano più che nel resto del Paese.

Ciò che ha più senso per tutti è che i dipendenti vivano dove vogliono e che le aziende paghino meno. È però un punto controverso, perché alcuni sostengono che i lavoratori non dovrebbero essere “penalizzati” per il lavoro a distanza. E questo è vero se il lavoro a distanza è part-time e i dipendenti devono comunque essere a breve distanza in auto dalla sede centrale. Ma se le persone possono vivere ovunque – nei sobborghi, nelle piccole città rurali, nelle foreste remote o, ad esempio, in Costa Rica – e continuare a svolgere il proprio lavoro, la dispendiosa catena di eventi secondo cui i dipendenti vivono in modo costoso affinché possano permettersi stipendi più elevati necessari può essere finalmente spezzata.

Gli strumenti di comunicazione per il lavoro a distanza sono migliori anche per il lavoro d’ufficio

Ci siamo resi conto durante la pandemia che basare tutte le riunioni su incontri di persona non era proprio l’ideale. Le riunioni video che utilizzano Zoom, Microsoft Teams, Slack, BigBlueButton, BlueJeans, Whereby, GoToMeeting, Cisco WebEx, Google Meet e altri mettono tutti su un piano di parità sia in termini di partecipazione che di condivisione di diapositive, documenti, grafici e altri contenuti.

In futuro, che il lavoro sia remoto, in-house o, più probabilmente, ibrido, gli strumenti di riunione che la pandemia ci ha costretto a utilizzare miglioreranno tutti i tipi di riunioni ora che ci siamo abituati.

Il lavoro a distanza è più ecologico del lavoro d’ufficio

Un nuovo studio di Alliance Virtual Offices ha rilevato che, in media, ogni dipendente riduce la propria impronta di carbonio annuale di circa 1.800 sterline lavorando da casa. Moltiplicato per il numero di dipendenti remoti, consentire il lavoro a distanza è uno dei modi più potenti per le aziende di contribuire alla riduzione dei gas serra.

Il lavoro d’ufficio è inefficiente

Il Wall Street Journal ha recentemente riferito che alcuni lavoratori remoti hanno approfittato della situazione ottenendo un secondo lavoro a distanza, facendo due lavori con ciascun datore di lavoro che crede invece che ne stiano facendolo solo uno. La “situazione” a cui ci riferiamo è l’esistenza del lavoro a distanza senza i sistemi di gestione delle prestazioni necessari per garantire la produttività. “Molti dicono che non lavorano più di 40 ore alla settimana per entrambi i lavori”, afferma l’articolo.

Nella misura in cui questa si possa definire una tendenza o meno, è certo che rivela gravi inefficienze nel modo in cui il lavoro viene gestito e misurato. Ci ricorda anche quanto tempo non produttivo viene impiegato dai dipendenti per prepararsi al lavoro e per spostarsi in ogni direzione. Lo studio Alliance Virtual Offices ha rilevato che i dipendenti di New York hanno recuperato il 15,2% del loro tempo non facendo più i pendolari.

La maggior parte dei viaggi d’affari è inutile e costosa

Con il fenomeno del lockdown del lavoro a distanza, i viaggi d’affari hanno subito un duro colpo. Le organizzazioni di tutto il mondo si sono rese conto che si potrebbero ottenere grandi risparmi se la maggior parte dei viaggi di lavoro viene sostituita da chiamate Zoom e da altre interazioni facilitate da Internet.

Sebbene la grande riduzione dei viaggi d’affari dovuta alla pandemia non sia direttamente associata al lavoro a distanza dopo la pandemia, sono gli strumenti a essere diventati mainstream, in particolare la ritrovata utilità e abitudine delle riunioni video, che hanno dimostrato di poter sostituire almeno alcuni viaggi d’affari.

Il lavoro ibrido è migliore del lavoro a distanza o del lavoro d’ufficio

La verità è che alcune persone hanno personalità o stili di lavoro che favoriscono la collaborazione di persona. Altri preferiscono invece il controllo e l’isolamento del lavoro a distanza. Ecco perché stanno prendendo sempre più piede ambienti di lavoro ibridi, dove gli estroversi possono riunirsi in ufficio e gli introversi possono lavorare da remoto.

Tutti possono utilizzare la nuova gamma di strumenti di lavoro a distanza. Il giusto dimensionamento del luogo di lavoro ottimizza le prestazioni, migliora la fidelizzazione e la felicità del personale e migliora la competitività dell’organizzazione. E se è vero che non sappiamo esattamente come andranno alla fine le tendenze del lavoro a distanza, sappiamo per certo che la conoscenza acquisita con il lavoro a distanza migliorerà notevolmente il modo in cui si svolgeranno gli affari in futuro.