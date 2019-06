HPE punta sulle PMI con Small Business Solutions

Hewlett Packard Enterprise (HPE) ha annunciato il potenziamento delle HPE Small Business Solutions al fine di accelerare il percorso di trasformazione digitale delle piccole e medie imprese desiderose di ottimizzare il proprio business, creare customer experience differenziate e superare le sfide dovute alla disponibilità di risorse IT. Le nuove HPE Small Business Solutions, basate sulla prima versione lanciata nell’ottobre 2018, combinano le potenzialità dei server HPE ProLiant Gen10 e dello storage HPE con il networking Aruba e con le funzionalità del cloud Microsoft per semplificare la messa in opera e la gestione di soluzioni IT per i clienti del segmento PMI.

Anche le piccole e medie imprese hanno capito che per competere efficacemente devono adottare una strategia digitale, seguendo l’esempio delle grandi imprese dotate di maggiori risorse. Tuttavia, il numero limitato di personale e di risorse IT da impiegare nella realizzazione di progetti innovativi può rapidamente diventare un’attività onerosa in termini di budget e di tempo.

HPE affronta queste sfide grazie alle HPE Small Business Solutions, soluzioni facili da scegliere, da utilizzare e da gestire supportate da server, storage, software, networking e funzionalità cloud all’interno di un’unica esperienza chiavi in mano.

Le HPE Small Business Solutions, disponibili presso i partner HPE autorizzati, introducono una serie di opzioni e vantaggi.

Le piccole aziende crescono. La soluzione dedicata ai deployment in uffici di piccole dimensioni è stata potenziata per supportare fino a 100 utenti e 200 dispositivi collegati contemporaneamente. I clienti possono ora estendere il proprio ambiente di lavoro con i server HPE ProLiant Gen10, i nuovi sistemi storage HPE StoreEasy 1660 e fino al doppio di switch di rete e access point Wi-Fi Aruba business-class sicuri e con strumenti intuitivi per facilitarne il setup.

Ripristinare rapidamente le normali attività. Le piccole e medie imprese possono dotarsi di un sistema di backup dei file su misura delle proprie dimensioni e del proprio budget grazie al server HPE ProLiant DL360 Gen10 e all'array HPE MSA 1050 (fino a 150 utenti) o al server HPE ProLiant DL325 Gen10 e all'array ibrido HPE MSA 2052 (fino a 250 utenti).

Il ruolo dei partner HPE per il successo delle PMI

I partner HPE possiedono una conoscenza approfondita delle problematiche affrontate dalle piccole e medie imprese e le competenze necessarie per consigliare e fornire soluzioni che accendono nuove opportunità digitali. Potendo contare su HPE Pointnext Foundation Care e sulle opzioni di finanziamento pay-as-you-grow di HPE Financial Services, i partner HPE si trovano nella posizione adatta per offrire tutti gli insight e il supporto necessari lungo il percorso di trasformazione digitale.