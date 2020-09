Google per le aziende: un sito per aiutare le PMI italiane

Google presenta in Italia Google per le aziende, un sito dedicato alle piccole e medie imprese italiane pensato per guidarle passo dopo passo nel cammino verso la trasformazione digitale.

Google presenta in Italia Google per le aziende, un sito dedicato alle piccole e medie imprese italiane pensato per guidarle passo dopo passo nel portare la propria attività online e valorizzarla grazie al digitale. In Italia un numero significativo di piccole e medie imprese non ha ancora un sito web. Eppure, da un lato intercettare nuovi clienti e mantenere quelli esistenti sono due grandi sfide per le PMI italiane e dall’altro l’interesse delle persone nel cercare online ciò di cui hanno bisogno si manifesta nelle tendenze di ricerca.

Basti pensare che, stando a Google Trends, le ricerche di attività “vicino a me” hanno subito negli scorsi mesi un incremento del 300%. Ecco allora che essere online si pone più che mai come un’opportunità da non mancare per le aziende di ogni dimensione, anche e soprattutto le piccole.

Con Google per le aziende, le PMI italiane possono consultare e scaricare una guida personalizzata volta a suggerire in pochi e semplici passaggi come portare la propria attività online e scoprire gli strumenti per valorizzarla grazie al digitale, così come accedere a una sezione di risorse utili per affrontare questo momento di difficoltà.

adv Nell’era digitale il centralino va in Cloud NFON - SCOPRI DI PIÙ >> La telefonia di nuova generazione è in software-as-a-service: non richiede di installare centralini hardware, gestisce fisso e mobile, e consente di attivare nuove linee o filiali con un clic, abilitando Smart Working e Unified Communication.

Google per le aziende si inserisce inoltre nel più ampio contesto di Italia in Digitale, il nuovo piano di Google annunciato a luglio per accelerare la ripresa economica del Paese attraverso progetti di formazione, strumenti e partnership per supportare le aziende e le persone in cerca di opportunità lavorative.

Questo nuovo progetto trae forza dal successo di iniziative come Crescere in Digitale e Google Digital Training, che negli ultimi cinque anni hanno aiutato 500.000 persone a ottenere le competenze digitali necessarie per rilanciare un’attività o migliorare la propria carriera lavorativa. Con questo nuovo impegno, Google intende ora aiutare altre 700.000 persone e piccole e medie imprese a digitalizzarsi, con l’obiettivo di portare il numero complessivo a oltre 1 milione per la fine del 2021.

cloud-next.png" data-share-url="https://www.cwi.it/strategia-it/innovazione/google-per-le-aziende-un-sito-per-aiutare-le-pmi-italiane-130895" >