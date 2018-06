Dal momento che molte organizzazioni desiderano supportare modalità di lavoro mobili, orientate al team e non di routine, un numero crescente di queste è alla ricerca di assistenza per l’adozione della tecnologia digitale sul posto di lavoro. Un recente sondaggio di Gartner ha concluso che solo una forbice compresa tra il 7% e il 18% delle organizzazioni coinvolte possiede la destrezza digitale per adottare nuove soluzioni di lavoro (NWOW), come ad esempio la collaborazione virtuale e il lavoro mobile.

Un’organizzazione con un’elevata abilità digitale ha dipendenti che hanno abilità cognitive e pratiche social per sfruttare e manipolare media, informazioni e tecnologia in modi unici e altamente innovativi. A livello geografico le organizzazioni che hanno mostrato la massima destrezza digitale sono state quelle statunitensi (18,2% degli intervistati), seguite da quelle tedesche (17,6%) e britanniche (17,1%). “Le soluzioni rivolte a nuovi modi di lavorare si stanno inserendo in un’area ad alta crescita, ma trovare le giuste aziende pronte a sfruttare queste tecnologie è impegnativo” ha affermato Craig Roth, vicepresidente alla ricerca di Gartner.

Parallelamente il sondaggio ha rilevato che i lavoratori negli Stati Uniti, in Germania e nel Regno Unito hanno, in media, una maggiore destrezza digitale rispetto a quelli di Francia, Singapore e Giappone. I lavoratori nei primi tre Paesi erano molto più aperti a lavorare da qualsiasi luogo e quindi non solo nel classico ufficio.

Avevano inoltre il desiderio di utilizzare software e siti web “consumer” sul posto di lavoro. Alcune delle differenze nella destrezza digitale dei lavoratori sono guidate da fattori culturali, come dimostrato dalle grandi differenze tra i Paesi. Ad esempio, la densità di popolazione influisce sulla capacità di lavorare fuori dall’ufficio e i Paesi con maggiore aderenza alla gerarchia organizzativa hanno una minore affinità per gli strumenti dei social media che guidano l’engagement social.

Come previsto, i lavoratori più giovani sono i gruppi più inclini di tutte le età ad adottare prodotti e servizi basati sul digital workplace. Hanno una visione positiva della tecnologia sul posto di lavoro e una forte affinità nel lavorare negli ambienti non di ufficio. Tuttavia, hanno riportato i più bassi livelli di accordo con la dichiarazione secondo cui il lavoro è meglio realizzato in team.

Il sondaggio ha anche mostrato che i lavoratori più anziani sono i secondi più probabili adottanti di soluzioni NWOW. Quelli tra i 55 e i 74 anni hanno infatti la più alta opinione del lavoro di squadra, sono passati a una posizione in cui ci sono pochi lavori di routine e hanno la visione più favorevole di tutte le fasce d’età nei confronti della tecnologia interna di social networking

I lavoratori tra i 35 ei 44 anni si trovavano invece nel punto più basso dell’adozione di soluzioni NWOW, sentendosi molto probabilmente affaticati dalla routine della vita con l’avvicinarsi della mezza età. Questi lavoratori inoltre hanno dimostrato di avere la visione più limitata di come la tecnologia può aiutare il loro lavoro e sono i meno interessati alle soluzioni mobile.

Organizzazioni più grandi infine hanno in media una maggiore destrezza digitale rispetto a quelle più piccole. “Abbracciare stili di lavoro dinamici, dispositivi, luoghi di lavoro e strutture di squadra può trasformare un’azienda e il suo rapporto con il suo personale, ma la destrezza digitale non è economica”, ha affermato Roth. “Occorrono investimenti nella progettazione del luogo di lavoro, dispositivi mobili e software e le organizzazioni più grandi trovano più facile fare questo tipo di investimento”.