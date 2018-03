Nove dirigenti e responsabili IT su dieci (6 su 10 nel 2015) concordano sul fatto che i tool mobile e i servizi di collaboration migliorano la produttività sul posto di lavoro. Le aziende che investono in tecnologie digitali a favore dei propri dipendenti vengono inoltre premiate con un aumento della produttività. Questo è quanto emerge dal nuovo studio pubblicato oggi da British Telecom e intitolato People, productivity and the digital workplace – 2018.

Il rapporto, basato su un sondaggio fra 1100 dirigenti aziendali e 600 responsabili IT di 11 mercati globali in tutto il mondo, ha rilevato che solo un quarto dei dirigenti descriverebbe la propria esperienza digitale attuale come “eccellente”. La maggioranza (otto su dieci) ha affermato che se fossero stati amministratori delegati, la crescita della produttività sarebbe stata la loro priorità (rispetto al 57% nel 2015).

Il report suggerisce che il miglioramento della produttività del personale si basa su cinque semplici elementi: un ambiente di lavoro sempre più video connesso, modalità di lavoro e collaborazione più semplici al di fuori dall’ufficio, app aziendali, servizi di messaggistica istantanea e dispositivi migliori.

Alla domanda su cosa avrebbe aiutato i dipendenti a lavorare in modo più efficace in ufficio, il 63% dei dirigenti ha risposto un wi-fi migliore rispetto al solo 28% che ha indicato più sale riunioni. Il 39% ha detto schermi interattivi di smart collaboration e il 32% sale video.

Dalla ricerca emerge che la funzione IT è favorevole ad apportare i miglioramenti richiesti, ma ha sempre più bisogno di supporto. Il 76% dei responsabili IT ha affermato che “i dipendenti spesso non capiscono quanto sia difficile far funzionare efficacemente i servizi IT” (rispetto al 67% del 2015). Inoltre considerano che quella di offrire un’esperienza digitale ai dipendenti sia l’ennesima richiesta che si aggiunge alla già lunga lista di cose da fare.

Ad esempio, la metà dei responsabili IT ha affermato che i loro sistemi di videoconferenza necessitano di aggiornamento, rispetto al 38% del 2015. Il 65% degli intervistati ha dichiarato di aver bisogno di creare app mobile in modo che i dipendenti possano utilizzare i sistemi e i processi aziendali interni ovunque si trovino, rispetto al 41% del 2015. I sistemi di convergenza voce e dati, considerati un decennio fa la tecnologia del momento, non sono ancora realtà. Sei su dieci responsabili IT hanno affermato di essere ancora in fase di progettazione per la convergenza, primo cruciale passo del processo di trasformazione digitale della loro azienda.

I responsabili IT stanno dando priorità agli investimenti nel cloud per supportare i servizi di collaboration e quelli mobili. La metà di loro utilizza già la collaboration basata sul cloud e il 65% prevede di aggiornare i servizi di messaggistica istantanea, video e audio. L’84% dei responsabili IT ritiene infine che nel prossimo futuro il cloud diverrà il principale modo di fornire servizi di collaborazione, rispetto al 54% registrato nel 2015.

Andrew Small, vicepresidente, Unified Communications e CRM, Global Services, BT, ha dichiarato: “La nostra ricerca ci dice che esiste un modo semplice per aumentare la produttività sul posto di lavoro che non prevede la ristrutturazione degli uffici. Si può raggiungere un modo di lavorare innovativo e smart con l’utilizzo di tool mobile e di collaboration implementati come servizi cloud-based supportati da connettività wireless. La trasformazione digitale può sembrare scoraggiante, ma garantire ai dipendenti di poter contare su un’eccellente esperienza mobile e di collaboration è un ottimo punto di partenza.”