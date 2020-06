I CIO alla ricerca dello slancio digitale per uscire dalla “modalità crisi”

I leader IT aziendali hanno preso le misure necessarie per mantenere stabile l’andamento produttivo delle loro aziende durante la pandemia di coronavirus, ma sanno anche che sono destinati a cambiare in qualche modo le loro strategie IT aziendali. Intenti a emergere dall’epidemia di COVID-19 più forti che mai, molti leader IT stanno portando avanti i loro sforzi a prova di futuro, accelerando e riqualificando nuovi modelli di sviluppo mentre cercano di colmare le lacune nei loro portafogli IT.

Da quando il COVID-19 ha chiuso le attività negli Stati Uniti a marzo, i cambiamenti nei comportamenti di acquisto hanno fatto competere le aziende sul terreno delle vendite digitali come mai prima d’ora. Di conseguenza i CIO desiderosi di mantenere il maggior slancio possibile prima che giungano potenziali tagli al budget per l’IT stanno adottando un nuovo approccio.

Il reskilling rafforza il modello operativo digitale

I CIO stanno sfruttando questo periodo per aumentare le capacità esistenti. Dopo aver messo in atto le sue strategie di lavoro da casa (WFH), il dipartimento IT del Lincoln Financial Group ha iniziato a riorientare la sua strategia digitale e a “spingere verso l’apprendimento all’interno dell’organizzazione”, ha dichiarato il CIO Ken Solon.

adv Nell’era digitale il centralino va in Cloud NFON - SCOPRI DI PIÙ >> La telefonia di nuova generazione è in software-as-a-service: non richiede di installare centralini hardware, gestisce fisso e mobile, e consente di attivare nuove linee o filiali con un clic, abilitando Smart Working e Unified Communication.

Il Lincoln Financial Group ha recentemente lanciato un programma educativo in cui gli esperti in materia forniscono istruzioni su cloud e architettura digitale, analytics, pratiche agile/DevOps, sicurezza informatica e altre competenze che sono alla base del modello operativo digitale della compagnia assicurativa. Chiamato LeanIn e LearnIt, il programma offre ai 1.200 lavoratori IT di Lincoln sessioni virtuali tramite Microsoft Teams e Cisco WebEx che dureranno fino a ottobre.

Gestione del progetto nel cloud

Il raggiungimento di risultati aziendali di qualità è al centro della strategia digitale di Roy Varghese presso l’agenzia federale NOAA Fisheries, che gestisce 50 attività di pesca locali. Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, Varghese, il CIO dell’agenzia ha condotto un’analisi accurata per garantire che i prodotti e i servizi IT siano realizzati e consumati nel modo giusto.

Da questo punto di vista, l’organizzazione si appoggia maggiormente sul software cloud per centralizzare la gestione dei progetti IT, un’enfasi che secondo Varghese ha aiutato la sua organizzazione a completare i progetti nei tempi e nei limiti del budget. NOAA ha attualmente 30 progetti nella sua pipeline di SmartSheet, che aiuta a stabilire le priorità e identificare rapidamente i rischi. SmartSheet aiuta Varghese a rivedere tre o quattro progetti entro 30 minuti; in precedenza, ci voleva lo stesso tempo per esaminarne uno. L’app ha aiutato NOAA a diventare un’azienda più orientata ai dati rispetto a prima, cosa che Varghese ritiene fondamentale in questi tempi incerti.

È tempo di dare la priorità all’innovazione

Facilitare l’innovazione durante la pandemia è una parte importante del lavoro di Darren Dworkin come CIO di Cedars-Sinai, che ha sviluppato algoritmi personalizzati per aiutare il sistema ospedaliero di Los Angeles a tracciare maschere, tute, guanti e altri dispositivi di protezione individuale anti COVID-19. Il sistema ospedaliero utilizza anche l’IA per tenere un censimento di quanti letti e attrezzature abbia a disposizione in un dato momento. Gli strumenti, utilizzati dal team di analisi dei dati dell’ospedale e localizzati in un grande data-lake, tengono conto dei dati storici sulla durata media del soggiorno per i pazienti post-intervento chirurgico, nonché delle attrezzature necessarie per ciascuna procedura.

“Questo sistema basato sui dati ci aiuta a capire quanta capacità abbiamo e se avremo bisogno di aumentare le risorse”, afferma Dworkin, aggiungendo che “non abbiamo mai avuto bisogno di innovazione più di adesso”. Secondo Nirva Fereshetian, CIO della società di design CBT, i CIO che hanno trascorso gli ultimi mesi a implementare le soluzioni migliori per il lavoro da casa si stanno avvicinando a quella che hanno descritto come una maratona di trasformazione che fonde le implementazioni tecnologiche back-to-office con gli attuali scenari di telelavoro.

Quando la sede centrale di CBT e gli altri uffici di Boston sono stati chiusi, Fereshetian ha visto l’adozione di Microsoft Teams crescere a dismisura tra lo staff di oltre 230 designer, alcuni dei quali in precedenza avevano rifiutato di utilizzare qualsiasi strumento di collaborazione.

Più difficile sarà ora capire il giusto mix di tecnologie per supportare i dipendenti che tornano al lavoro e coloro che scelgono di continuare a lavorare da casa. Ad esempio, i designer usavano visori per realtà virtuale e realtà aumentata come Microsoft HoloLens e Google Glass per mostrare i progetti ai clienti nel periodo pre-pandemia. Con entrambe le soluzioni e le operazioni in loco non più possibili, Fereshetian sta ragionando su come potrebbe abilitare una soluzione di realtà mista basata su software. Le sfide rimangono, sebbene Fereshetian sia orgogliosa di come CBT si sia trasformata più negli ultimi tre mesi di quanto non abbia fatto in precedenza in 12-18 mesi.